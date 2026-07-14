Ansia finanziaria, un’app aiuta a gestire il rapporto con il denaro

Il Museo del Risparmio presenta “Chill&Skill”, uno strumento gratuito nato da un progetto di ricerca con Intesa Sanpaolo Innovation Center e la Scuola IMT di Lucca. L’obiettivo è migliorare la consapevolezza nelle decisioni economiche con neuroscienze, economia e psicologia

L’incertezza economica, l’aumento del costo della vita e le tensioni geopolitiche non incidono soltanto sui bilanci familiari, ma anche sul benessere psicologico. Sempre più persone sperimentano infatti quella che gli studiosi definiscono ansia finanziaria, una condizione che può influenzare il modo in cui si affrontano le decisioni economiche quotidiane, dalla gestione delle spese ai risparmi fino agli investimenti.

Per rispondere a questo fenomeno, il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo ha presentato “Chill&Skill – Relax, it’s just money!”, un’applicazione gratuita sviluppata nell’ambito del progetto di ricerca Studio per la riduzione del fenomeno dell’Ansia Finanziaria in una prospettiva neuroscientifica. L’iniziativa è stata realizzata da Intesa Sanpaolo Innovation Center, con il supporto scientifico della Scuola IMT Alti Studi Lucca, con l’obiettivo di tradurre i risultati della ricerca in uno strumento accessibile al grande pubblico.

Secondo i promotori del progetto, l’ansia finanziaria non dipende esclusivamente dalla disponibilità economica delle persone. A incidere sono anche fattori cognitivi, psicologici e comportamentali che possono alterare la percezione del rischio e compromettere la capacità di prendere decisioni razionali, soprattutto nei momenti di maggiore incertezza.

L’applicazione propone un percorso di allenamento personale di breve durata basato sulle conoscenze sviluppate dalle neuroscienze, dalla psicologia e dall’economia comportamentale. Il programma si articola su quattro aree: esercizi per rafforzare attenzione, memoria e capacità decisionali; attività dedicate al riconoscimento dei principali bias cognitivi che influenzano le scelte economiche; strumenti per sviluppare maggiore fiducia nelle proprie capacità decisionali; tecniche di respirazione e rilassamento pensate per ridurre lo stress legato alla gestione del denaro.

L’obiettivo non è fornire consigli finanziari o suggerire come investire, ma aiutare gli utenti a prendere decisioni in modo più consapevole, limitando l’impatto delle componenti emotive che spesso accompagnano il rapporto con il denaro.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio filone dell’educazione finanziaria, che negli ultimi anni ha ampliato il proprio raggio d’azione includendo anche gli aspetti psicologici e comportamentali delle decisioni economiche. La ricerca internazionale mostra infatti come emozioni, percezione del rischio e automatismi cognitivi possano incidere tanto quanto le conoscenze finanziarie nella gestione del patrimonio personale.

Disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, Chill&Skill rappresenta uno degli esiti applicativi del progetto di ricerca promosso dal Museo del Risparmio, con l’obiettivo di favorire un rapporto più equilibrato e consapevole con il denaro attraverso strumenti basati su evidenze scientifiche.