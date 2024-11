La tecnologia 5G di TIM e la realtà virtuale al Museo Ducati: un viaggio tra storia e innovazione

La partnership tra TIM Enterprise e Ducati inaugura un nuovo capitolo con il progetto “The Speed of Innovation”, presentato oggi al Museo Ducati di Borgo Panigale. L’iniziativa punta a combinare tecnologie avanzate come il 5G e la realtà virtuale per offrire esperienze immersive ai visitatori del Museo Ducati. Grazie alla copertura 5G a onde millimetriche e ai visori di ultima generazione come Meta Quest 3 e Lenovo ThinkReality VRX, gli appassionati potranno immergersi in due esperienze principali. La prima conduce i visitatori dietro le quinte del team Ducati MotoGP™, offrendo una visione esclusiva del box del team ufficiale in qualità video fino a 8K. “Un’opportunità unica per scoprire aspetti tecnici e spazi riservati, normalmente inaccessibili,” spiega Mauro Grassilli, responsabile Ducati Corse Sporting, Marketing & Communication.

La seconda esperienza virtuale permette invece di esplorare la storia della Ducati 916, uno dei modelli più iconici del marchio. Attraverso immagini, documenti rari e disegni progettuali, i visitatori potranno rivivere i momenti salienti della sua evoluzione. “La storia e il racing infiammano la passione dei Ducatisti di tutto il mondo,” afferma Patrizia Cianetti, Marketing & Communications Director di Ducati, (nella foto di copertina con Elio Schiavo) sottolineando come il progetto arricchisca l’esperienza al Museo Ducati.

Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM, evidenzia il valore di queste iniziative: “Attraverso il 5G e soluzioni innovative come l’Extended Reality, TIM contribuisce a promuovere il territorio e la cultura italiana, rendendo le esperienze più interattive e attrattive anche da remoto.”

Oltre alle esperienze immersive, TIM ha presentato un caso d’uso per la robotica connessa in 5G, impiegata nel polo logistico Ducati a Valsamoggia. Questa dimostrazione, realizzata in collaborazione con Bi-Rex, evidenzia le potenzialità della robotica collaborativa per il settore industriale e logistico. Il progetto, disponibile per i prossimi mesi al Museo Ducati, testimonia l’evoluzione della collaborazione tra TIM e Ducati, mirata a coniugare tradizione e innovazione. “Lo spirito di innovazione guida ogni processo Ducati,” conclude Patrizia Cianetti, “e questa partnership ne è un esempio concreto.”