TIM sigla un accordo strategico con Nokia per l’espansione e la modernizzazione della rete 5G

TIM annuncia la firma di un importante accordo con Nokia per accelerare l’espansione e la modernizzazione della rete 5G in Italia, con l’obiettivo di garantire servizi evoluti ai clienti del Gruppo e contribuire alla diffusione della banda ultra-larga nelle aree meno servite del Paese.

L’intesa permetterà agli utenti TIM di usufruire di connessioni mobili più veloci e stabili, con una qualità di rete migliorata sia nei contesti urbani sia in quelli rurali. L’iniziativa offrirà inoltre tempi di risposta più rapidi per applicazioni digitali e servizi cloud, ottimizzando l’esperienza di streaming, gaming, collaborazione da remoto e i servizi digitali dedicati alle imprese e alla Pubblica Amministrazione.

“Questa partnership unisce due protagonisti dell’innovazione europea con l’obiettivo di valorizzare le filiere tecnologiche continentali e accelerare lo sviluppo di soluzioni strategiche per la sovranità digitale e industriale dell’Europa”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di TIM, Pietro Labriola.

Dal punto di vista tecnologico, l’accordo prevede l’adozione di soluzioni radio e piattaforme di rete di nuova generazione, già predisposte per l’integrazione con l’intelligenza artificiale. Le nuove architetture consentiranno maggiore capacità, migliori performance e un minore consumo energetico, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture.

L’iniziativa rappresenta un nuovo passo nel percorso di trasformazione industriale avviato da TIM negli ultimi quattro anni, focalizzato sulle infrastrutture digitali avanzate e sui servizi ad alto potenziale, con un modello operativo più semplice, efficiente e solido.

L’accordo rafforza così la traiettoria di rilancio del Gruppo, basata su innovazione, disciplina finanziaria e sostenibilità. Il progetto rientra nel piano Net Zero di TIM, che integra obiettivi industriali e ambientali per lo sviluppo di infrastrutture più intelligenti ed efficienti, con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi.

La partnership con Nokia riflette inoltre il modello di collaborazione che TIM intende promuovere con l’intera filiera: rapporti fondati su qualità, innovazione condivisa, sicurezza e sostenibilità, con un contributo concreto allo sviluppo del sistema industriale europeo. L’obiettivo è consolidare una rete di partner in grado di crescere insieme, accelerando l’innovazione, sostenendo l’economia e garantendo infrastrutture digitali affidabili e sicure.