telecomunicazioni
App eSIM all’estero: quanto sono affidabili
eSIM in viaggio: convengono davvero? Sicurezza, costi e qualche dritta per scegliere l’app giusta prima di partire all’estero.
Le eSIM stanno conquistando sempre più viaggiatori. Il termine suona forse ancora nuovo a molti, ma le cose stanno cambiando in fretta: chi parte per un weekend a Londra o per una vacanza più lunga in Asia, ormai cerca online un coupon eSIM prima ancora di prenotare il volo. Il motivo è concreto: niente più ricerca affannosa di un negozio di telefonia all’aeroporto, zero code allo sportello con il passaporto in mano, tariffe trasparenti pagate in anticipo da casa.
Un’eSIM è una scheda telefonica integrata direttamente nello smartphone. Non si vede, non si tocca, e non si perde nei meandri dello zaino. Per attivarla basta scaricare un’app, scegliere la destinazione e completare i passaggi suggeriti. Pochi minuti, e la connessione locale è già operativa.
Perché conviene per chi viaggia
Il vantaggio principale riguarda il portafoglio. Le tariffe in roaming, soprattutto fuori dall’Unione Europea, restano elevate. Negli Stati Uniti o in Giappone una giornata di navigazione con la SIM italiana può costare quanto una cena. Con un piano dati acquistato in anticipo, invece, si paga una cifra fissa, spesso meno di dieci euro per una settimana intera.
C’è poi il tema sicurezza. Una scheda fisica si smarrisce facilmente, può essere sfilata da un telefono rubato e riutilizzata, oppure si danneggia per banali incidenti domestici. Trattandosi di una soluzione digitale integrata, resta vincolata al dispositivo.
Un altro aspetto poco discusso riguarda i documenti. Diversi paesi, per arginare frodi e spam, esigono un controllo d’identità al momento dell’acquisto della SIM turistica. Significa consegnare una copia del passaporto a un negoziante del tutto sconosciuto. Comprare la scheda virtuale prima della partenza aggira il problema.
Da ricordare anche che i numeri locali assegnati per il viaggio vengono riciclati. Se quel numero temporaneo serve per scaricare app o registrare nuovi account, meglio non collegarci le carte di credito. Oppure, se proprio necessario, conviene eliminare i dati di pagamento e chiudere l’account prima di rientrare in Italia.
Come scegliere l’app giusta
Sul mercato ne sono spuntate decine, alcune affidabili e altre molto meno. Vale la pena valutare alcuni dettagli prima dell’acquisto:
Chi tiene molto alla riservatezza può aggiungere all’eSIM una VPN, utile soprattutto sulle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti e hotel.
Tirando le somme
Per chi viaggia spesso, l’eSIM è ormai uno strumento indispensabile: pratica, conveniente e più affidabile della vecchia scheda di plastica. Basta scegliere il fornitore con attenzione e dedicare qualche minuto alla lettura delle condizioni. Poi si parte sereni, con il telefono pronto a squillare prima ancora che l’aereo tocchi terra.
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