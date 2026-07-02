Finanza
Freccianera: emesso mini bond da 1,5 milioni di euro interamente sottoscritto da UniCredit
Il prestito obbligazionario, assistito dalla copertura del Fondo di garanzia per le PMI, supporterà il rinnovamento degli impianti tecnologici della cantina e nuovi magazzini di stoccaggio, alimentati da fonti di energia rinnovabile
Freccianera, pluripremiata cantina della Franciacorta, ha collocato un mini bond da 1,5 milioni di euro, interamente sottoscritto da UniCredit. L’operazione completa il Piano Industriale dell’azienda, finalizzato al potenziamento della capacità produttiva e logistica attraverso il rinnovamento degli impianti tecnologici della cantina e nuovi magazzini di stoccaggio, alimentati da fonti di energia rinnovabile. Grazie a questo investimento, Freccianera potrà incrementare la produzione fino a 600 mila bottiglie l’anno e ampliare la capacità di stoccaggio a 1,8 milioni di bottiglie, garantendo i tempi di affinamento necessari alla produzione del Franciacorta.
Il prestito obbligazionario, che beneficia della copertura del Fondo di garanzia gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si inserisce nella strategia della banca di accompagnare le imprese italiane nei percorsi di crescita e investimento, attraverso soluzioni finanziarie dedicate e strumenti evoluti come i minibond, di cui UniCredit è tra i principali operatori in Italia.
“Questa operazione conferma la correttezza della strategia intrapresa da Freccianera – dichiara il presidente Nicola Berlucchi-. Notizia di questi giorni, Freccianera Saten 2022 è l’unica bollicina italiana premiata e presente nella classifica dei migliori 50 vini al mondo nel concorso Decanter 2026. Freccianera continua così a distinguersi come una delle migliori cantine della Franciacorta per qualità e numero dei riconoscimenti ottenuti, mantenendo al contempo un prezzo accessibile”.
“Accompagniamo la crescita delle imprese italiane supportando progetti concreti di sviluppo e investimento, mettendo a disposizione soluzioni finanziarie evolute come i minibond, in cui UniCredit è tra i principali operatori nel Paese – spiega Marco Bortoletti, regional manager Lombardia di UniCredit. L’operazione con Freccianera rappresenta un esempio concreto di come sosteniamo aziende di eccellenza, radicate nel territorio, che investono in innovazione e qualità per rafforzare la propria competitività”.
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