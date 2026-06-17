Sparkle conquista tre premi ai Carrier Community Global Awards 2026

Tre prestigiosi riconoscimenti internazionali confermano il percorso di innovazione di Sparkle. In occasione dei Carrier Community Global Awards 2026, svoltisi a Berlino nell’ambito dell’evento Europe GCCM, l’azienda ha ottenuto i premi “Best AI Project of the Year”, “Best Disruptive Solution & Project of the Year” e “Best NaaS Platform Provider”, distinguendosi per la capacità di innovare nei settori dell’intelligenza artificiale, della sicurezza e della connettività digitale.

I Carrier Community Global Awards, giunti alla decima edizione, rappresentano uno dei principali appuntamenti del settore delle telecomunicazioni wholesale e premiano le realtà che si distinguono per eccellenza, leadership e capacità di innovazione. I tre riconoscimenti assegnati a Sparkle testimoniano una strategia basata su infrastrutture digitali di nuova generazione, in grado di integrare fiducia, sicurezza e servizi di rete avanzati.

Particolarmente significativo è il premio “Best AI Project of the Year”, assegnato alla tecnologia Symmetric TLS for Agentic AI (STLS-AI), una soluzione in attesa di brevetto sviluppata per garantire comunicazioni sicure tra agenti di intelligenza artificiale. La tecnologia introduce un modello di autenticazione innovativo, senza certificati tradizionali e progettato per resistere anche alle future minacce derivanti dal calcolo quantistico.

La stessa soluzione ha ottenuto anche il premio “Best Disruptive Solution & Project of the Year”, grazie alla sua capacità di semplificare le infrastrutture di sicurezza e migliorare la scalabilità dei sistemi digitali. Parallelamente, il riconoscimento “Best NaaS Platform Provider” valorizza l’evoluzione della piattaforma Network-as-a-Service di Sparkle, oggi completamente programmabile e dotata di funzionalità avanzate di sicurezza e integrazione cloud.

«Siamo onorati e orgogliosi di vedere la nostra innovazione riconosciuta ancora una volta dal settore globale delle telecomunicazioni», ha dichiarato l’amministratore delegato Enrico Bagnasco, sottolineando come questi premi confermino la visione dell’azienda nel costruire il futuro degli ecosistemi digitali.