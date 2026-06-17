Il Gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante e dal dg Giuseppe Lasco è anche sul podio nella graduatoria generale dell’indice che misura l’integrazione della sostenibilità nelle strategie aziendali

Poste Italiane si conferma tra le aziende più virtuose del panorama nazionale in materia di sostenibilità, conquistando il primo posto nella categoria Finanza dell’Identity Corporate Index (ICI) 2026. Il Gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante e dal direttore generale Giuseppe Lasco ha inoltre ottenuto un prestigioso piazzamento sul podio della classifica generale, che valuta il livello di integrazione dei criteri ESG (Environmental, Social e Governance) nelle strategie aziendali.

I risultati sono stati presentati nel corso della ESG Business Conference, evento dedicato all’analisi delle politiche di sostenibilità delle imprese italiane. All’edizione 2026 dell’indice hanno partecipato oltre cento aziende, tra quotate e non quotate, comprese più della metà delle società appartenenti al Ftse Mib.

L’Identity Corporate Index rappresenta il primo indice dedicato all’identità ESG delle imprese e valuta numerosi aspetti, tra cui la governance, le politiche di remunerazione legate agli obiettivi di sostenibilità, l’equilibrio di genere nei consigli di amministrazione, la gestione della catena del valore e la trasparenza nella comunicazione verso gli stakeholder. Quest’anno particolare attenzione è stata riservata alla capacità delle aziende di raccontare in modo credibile e coerente il proprio percorso verso la sostenibilità.

«Essere confermati ancora una volta come azienda virtuosa rappresenta un importante vantaggio competitivo e un segnale di affidabilità per tutti i nostri stakeholder», ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Lasco, sottolineando come il risultato sia frutto dell’impegno di tutta l’organizzazione nella tutela dell’ambiente, nel benessere delle persone e nella creazione di valore sostenibile.

Il riconoscimento si aggiunge ai numerosi traguardi raggiunti da Poste Italiane negli ultimi anni, confermando il ruolo dell’azienda come punto di riferimento nazionale e internazionale nel campo della sostenibilità e della responsabilità d’impresa.