FiberCop completa tutte le milestone PNRR e conferma gli obiettivi 2026

FiberCop chiude il primo semestre 2026 con il completamento del 100% delle milestone previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per lo sviluppo della rete in fibra ottica e conferma la guidance per l’intero esercizio. I risultati evidenziano l’avanzamento del piano infrastrutturale della società, la crescita dell’adozione della fibra e il mantenimento degli obiettivi economici e industriali annunciati per il 2026.

Uno dei dati più significativi riguarda l’utilizzo della rete FTTH. Le linee FTTH attive sulla rete FiberCop sono cresciute del 26% rispetto allo stesso periodo del 2025. Inoltre, secondo gli ultimi dati AGCOM disponibili, relativi al primo trimestre 2026, la quota di mercato delle nuove attivazioni nette FTTH realizzate sulla rete FiberCop ha raggiunto il 66%, in crescita rispetto alla media del 59% registrata nell’intero 2025. In altre parole, circa due nuove connessioni FTTH su tre attivate in Italia da gennaio a marzo 2026 utilizzano l’infrastruttura della società.

Si tratta di un indicatore particolarmente rilevante perché misura l’utilizzo effettivo della rete da parte degli operatori di telecomunicazioni e dei loro clienti finali.

Parallelamente prosegue l’espansione della copertura. Nel semestre la rete FTTH di FiberCop ha raggiunto 15,3 milioni di unità immobiliari, con un incremento di un milione rispetto alla fine del 2025. Il risultato è stato ottenuto grazie al completamento del 100% delle milestone previste dal PNRR e all’accelerazione del Piano Autonomo, che ha già raggiunto il 74% dell’obiettivo previsto per il 2027.

A questi risultati si aggiunge l’aggiudicazione della gara del Fondo Nazionale Connettività (FNC), che consentirà a FiberCop di realizzare collegamenti FTTH per ulteriori 700.000 unità immobiliari entro il 2030 nelle aree oggetto di intervento pubblico prive di concorrenza infrastrutturale. L’iniziativa amplia ulteriormente il contributo della società allo sviluppo della connettività ultraveloce nelle aree del Paese interessate dal programma pubblico.

L’impegno sullo sviluppo della rete si riflette anche negli investimenti. Nel primo semestre 2026 FiberCop ha investito 1,177 miliardi di euro per l’espansione e l’ammodernamento dell’infrastruttura, sostenendo l’accelerazione del piano di rollout della fibra. Gli investimenti hanno beneficiato di significative efficienze realizzate nelle attività di sviluppo della rete e la società prevede che la spesa complessiva dell’anno risulti inferiore alle stime iniziali grazie ai risparmi conseguiti e al completamento degli interventi legati al PNRR.

«I risultati finanziari conseguiti da FiberCop nel primo semestre del 2026 confermano la solidità della strategia aziendale e la capacità della società di raggiungere gli obiettivi operativi prefissati. La crescita sostenuta dell’FTTH, il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR per il rollout della fibra in Italia e i continui progressi registrati dal nostro programma di Transformation hanno prodotto risultati tangibili in tutte le aree di attività. La nostra infrastruttura nazionale sta inoltre evolvendo per rispondere alle nuove esigenze di connettività, con la trasformazione di un selezionato numero di centrali in oltre 100 edge data center distribuiti su tutto il territorio italiano. La costante espansione della rete in fibra, insieme a ulteriori interventi di efficientamento, ci consentono di confermare la guidance per il 2026», ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di FiberCop, Massimo Sarmi.

Sul fronte economico-finanziario, FiberCop conferma integralmente la guidance per il 2026. I ricavi del primo semestre si sono attestati a 1,786 miliardi di euro, mentre l’EBITDAaL organico è stato pari a 810 milioni di euro. Il margine EBITDAaL è salito al 45%, evidenziando gli effetti delle iniziative di efficientamento avviate dalla società. FiberCop conferma inoltre una crescita dell’EBITDAaL organico intorno al 10% per l’intero esercizio 2026.

Il programma di trasformazione aziendale continua intanto a produrre risultati concreti. Al termine del semestre risultavano già consolidati 198 milioni di euro di risparmi annualizzati attraverso interventi nelle aree HR, IT e Operations, che contribuiranno ulteriormente al miglioramento dell’efficienza operativa nei prossimi anni.