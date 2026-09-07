La filiera aerospaziale italiana sbarca in Silicon Valley

Intesa Sanpaolo rafforza la crescita internazionale del sistema produttivo italiano con una nuova missione negli Stati Uniti. Promossa dalla Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, l’iniziativa ha accompagnato a San Francisco 12 Pmi ad alto potenziale nei settori Space Economy, Aerospace, Security e Robotics, individuate in collaborazione con Innovit (Italian Innovation and Culture Hub).

L’iniziativa punta a sostenere la cooperazione economica e industriale delle eccellenze del Made in Italy nei mercati esteri. Il percorso immersivo ha offerto alle imprese selezionate la possibilità di incontrare i principali protagonisti dell’industria spaziale statunitense e dell’ecosistema della Silicon Valley, partecipando a sessioni di lavoro, formative e di networking con potenziali investitori internazionali.

«I nostri italiani sono storicamente esploratori ma, soprattutto, esportatori di prodotti, macchine e saper fare eccellente», ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. «Siamo da sempre la banca di riferimento per le Pmi e per la filiera dell’aerospazio, che si sviluppa dai nostri territori per raggiungere obiettivi sfidanti. Grazie alla nuova piattaforma Connecting Markets saremo in grado di offrire un potenziale planetario per la competitività delle nostre imprese, alle quali dal 2020 abbiamo erogato oltre 141 miliardi di euro».

In occasione della missione è stata infatti presentata Connecting Markets, una piattaforma basata sull’Intelligenza Artificiale che consente di analizzare i dati di oltre 560 milioni di aziende in 170 Paesi, facilitando il matching tra le Pmi italiane e i partner commerciali ed esteri. Un supporto decisivo per un settore, quello della Space Economy, dove il nostro Paese figura tra i principali player europei con oltre 50.000 addetti.

A rimarcare la rilevanza strategica dell’asse italo-americano è intervenuto l’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci: «I settori a più elevato contenuto tecnologico rappresentano un ambito strategico delle relazioni economico-commerciali tra Italia e Stati Uniti. Tra questi, l’aerospazio si distingue per la rilevanza degli scambi e per le complementarità esistenti. La missione promossa da Intesa Sanpaolo va nella direzione giusta, intercettando le grandi opportunità che il mercato americano e la Bay Area possono offrire alle nostre imprese».

Ad oggi, Intesa Sanpaolo ha erogato oltre 1 miliardo di euro a sostegno di 500 PMI della filiera aerospaziale italiana.