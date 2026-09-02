Sparkle e Hellas Sat: primo collegamento satellitare “quantum-safe” in Grecia

Dopo aver implementato la protezione quantistica su una connessione terrestre tra due data center in Grecia, i due operatori hanno ora realizzato un trasferimento dati sicuro su un collegamento satellitare tra Grecia e Cipro

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, e Hellas Sat, operatore satellitare di riferimento in Grecia con tre satelliti geostazionari e due teleporti in Grecia e a Cipro, annunciano la realizzazione del primo collegamento satellitare quantum-safe tra Grecia e Cipro.

Dopo aver validato una connessione IPsec quantum-safe tra due data center in Grecia, Sparkle e Hellas Sat hanno ora esteso la protezione quantistica a un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle a Metamorfosis (Atene) con l’infrastruttura di Hellas Sat a Cipro. Si tratta della prima realizzazione di una protezione quantum-safe su una connessione satellitare tra i due Paesi. Il percorso satellitare copre circa 72.000 chilometri, compresi l’uplink da Cipro al satellite geostazionario e il downlink verso la Grecia.

La soluzione Quantum Safe Interconnect (QSI) di Sparkle protegge i dati sensibili dagli attacchi del tipo “store now, decrypt later” e dalle future minacce legate alla tecnologia quantistica, grazie a un sistema di distribuzione quantum-safe delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Trattandosi di una soluzione basata su software, QSI si integra perfettamente con le infrastrutture di rete e di sicurezza esistenti, supportando un’implementazione scalabile in ambienti multi-sito e consentendo un’evoluzione graduale della connettività sicura nel tempo.

“L’estensione di QSI alla connettività satellitare con Hellas Sat – ha dichiarato Antonella Sanguineti, head of Networking, Cloud, Security & Identity Solutions di Sparkle – rappresenta un passo concreto nell’evoluzione del nostro portafoglio di soluzioni quantum-safe. Dimostra che QSI può essere implementato in modo coerente su diversi livelli di rete, domini e ambienti operativi, aprendo nuove opportunità per proteggere le comunicazioni dei clienti che richiedono una connettività sicura e resiliente in contesti geograficamente distribuiti.”

Constantinos Kassianides, director, Ground Operations di Hellas Sat, ha aggiunto: “Questa implementazione di successo segna un’importante tappa nella nostra collaborazione con Sparkle. Combinando la nostra infrastruttura satellitare con la soluzione QSI di Sparkle, possiamo ora valutare la commercializzazione di servizi satellitari quantum-safe per clienti aziendali che operano in sedi distribuite, remote e mission-critical”.

Questo risultato conferma ulteriormente la competenza di Sparkle nello sviluppo di soluzioni di sicurezza di nuova generazione, consolidando il percorso avviato con precedenti attività quantum-safe transfrontaliere condotte in diversi Paesi, oltre alla validazione, all’inizio dell’anno, di una connessione IPsec quantum-safe tra i data center di Sparkle e di Hellas Sat.