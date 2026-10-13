Sparkle rafforza la partnership con Infront: nuovi collegamenti per lo sport in diretta

Attivati nuovi collegamenti tra Milano, Francoforte e Parigi per migliorare affidabilità e distribuzione dei contenuti live in Europa. L’a.d. Bagnasco: “Confermato il valore del portafoglio integrato” di Sparkle.

Sparkle rafforza la propria presenza nel mercato europeo dei servizi di connettività per i media e il broadcasting ampliando la partnership con Infront, gruppo svizzero attivo nel marketing sportivo e nella gestione dei diritti televisivi e commerciali. L’accordo prevede la fornitura di nuovi collegamenti internazionali dedicati tra alcuni dei principali hub digitali europei, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e la resilienza delle infrastrutture utilizzate per distribuire contenuti sportivi in diretta.

La collaborazione si inserisce in un rapporto commerciale consolidato. Infront utilizza già i servizi di IP Transit Seabone e le soluzioni di protezione dagli attacchi informatici DDoS di Sparkle per le proprie piattaforme di streaming. Con il nuovo accordo, la partnership si estende ai servizi di capacità internazionale dedicata, attraverso l’attivazione di circuiti punto-punto tra Milano, Francoforte e Parigi.

I collegamenti, già operativi e integrati nell’infrastruttura del cliente, consentono di rafforzare l’affidabilità delle comunicazioni e la continuità nella trasmissione dei contenuti, aspetti particolarmente rilevanti per il settore degli eventi sportivi dal vivo, dove qualità del segnale e stabilità delle connessioni rappresentano requisiti essenziali.

Infront, presente con oltre 40 uffici in più di 20 Paesi tra Europa, Asia e Americhe, offre servizi di produzione televisiva, distribuzione dei contenuti e soluzioni digitali a broadcaster, piattaforme e organizzazioni sportive internazionali.

«Siamo lieti di rafforzare la collaborazione con Infront, sostenendo l’evoluzione della sua infrastruttura di rete con servizi di capacità internazionale ad alte prestazioni», ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. «Questo accordo conferma il valore di un portafoglio integrato che combina la presenza globale della rete Sparkle con soluzioni affidabili e scalabili per il settore dei media e del broadcasting».