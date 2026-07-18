TIM, il Cda approva all’unanimità il parere sull’Ops di Poste: «Corrispettivo congruo»

Il Consiglio di amministrazione di TIM ha approvato all’unanimità il comunicato dell’emittente relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio (Ops) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie della società. Il documento, predisposto ai sensi della normativa vigente, contiene la valutazione motivata del board sull’operazione e sul corrispettivo previsto per gli azionisti.

In una nota si legge che il Cda ritiene congruo dal punto di vista finanziario il corrispettivo dell’offerta, pari a 1,67 euro in contanti e 0,218 azioni ordinarie di nuova emissione di Poste Italiane, quotate su Euronext Milan, per ciascuna azione ordinaria TIM conferita all’Ops.

Oltre all’aspetto economico, il Consiglio di amministrazione esprime una valutazione positiva anche sul piano industriale, giudicando favorevolmente il razionale dell’operazione, le sue prospettive e la coerenza con il percorso strategico già avviato da TIM.

Per formulare il proprio giudizio, il board ha esaminato il documento d’offerta approvato dalla Consob il 15 luglio scorso e si è avvalso delle analisi svolte dal management, supportate da uno studio predisposto dalla società di consulenza Kearney. Il Consiglio ha inoltre tenuto conto delle fairness opinion rilasciate dagli advisor finanziari indipendenti Evercore Partners International LLP e Goldman Sachs Bank Europe SE – Succursale Italia, incaricati di valutare la congruità dell’offerta.

Alla luce di tali elementi, il Cda ha quindi deliberato all’unanimità di considerare il corrispettivo proposto da Poste Italiane adeguato sotto il profilo finanziario.

TIM comunica inoltre che l’aggiornamento del piano industriale sarà rinviato fino al completamento dell’offerta e alla definizione del nuovo scenario societario. Per questo motivo il prossimo 29 luglio il gruppo diffonderà esclusivamente i risultati finanziari consolidati del secondo trimestre e del primo semestre 2026, che saranno illustrati al mercato nel corso della conference call prevista il 30 luglio.