TIM tra le migliori telco per sostenibilità: conferma nel Dow Jones Best-in-Class Europe

TIM si conferma tra i leader europei della sostenibilità, entrando anche per il 2026 nel Dow Jones Best-in-Class Europe Index, uno dei principali benchmark ESG a livello internazionale.

TIM ha ottenuto il punteggio più alto tra le telecomunicazioni europee nel Corporate Sustainability Assessment di S&P Global, pari a 88 su 100, posizionandosi inoltre nella top 10 per cento mondiale del settore. Un risultato che riflette il rafforzamento delle politiche ambientali, sociali e di governance del gruppo.

Gli indici Dow Jones Best-in-Class, evoluzione dei precedenti Dow Jones Sustainability Index, selezionano le aziende con le migliori performance ESG sulla base di criteri che includono governance, gestione dei rischi, capitale umano, trasparenza e impatto ambientale. L’inclusione conferma la capacità del gruppo di integrare sostenibilità e strategia industriale.

Nel commentare il riconoscimento, l’amministratore delegato Pietro Labriola ha dichiarato: “L’ingresso di TIM tra le prime società nel Dow Jones Sustainability Index è un segnale importante perché rende visibile al mercato un lavoro che stiamo portando avanti con determinazione. Gli indicatori di sostenibilità ci stanno concretamente orientando nelle scelte strategiche e operative: dalla riduzione della CO₂ attraverso la ricerca di efficienze, le nuove tecnologie e applicazioni di AI, alle certificazioni acquisite, dalla riorganizzazione in ottica di bilanciamento di genere alla riduzione delle sanzioni, fino al controllo dei rischi. Sono tutti elementi che consideriamo chiave per rafforzarci come gruppo nel medio e nel lungo periodo. In questi anni abbiamo semplificato il modello operativo, ridotto l’impatto ambientale e orientato le nostre infrastrutture e servizi verso obiettivi di crescita sostenibili anche dal punto di vista economico. Il valore di questo riconoscimento sta proprio qui: evidenziare che la trasformazione di TIM procede lungo una traiettoria industriale fondata su disciplina, innovazione, responsabilità ambientale e attenzione alle persone”.

La presenza negli indici ESG assume un peso crescente anche per gli investitori, che integrano sempre più questi parametri nelle valutazioni, premiando le aziende capaci di garantire solidità nel lungo periodo e gestione responsabile dei rischi.