Sparkle espande la connettività Quantum Safe con Equinix

Sparkle amplia la propria offerta di sicurezza digitale annunciando la disponibilità commerciale del servizio Quantum Safe Interconnect (QSI) nei 20 data center Equinix International Business Exchange® (IBX) distribuiti tra Europa, Americhe e Asia. L’iniziativa rappresenta un passo strategico verso la diffusione di infrastrutture di rete resilienti alle future minacce del quantum computing.

La soluzione è stata validata attraverso un Proof of Concept realizzato tramite un tunnel IPsec tra Francoforte e Singapore. Il servizio è ora disponibile per imprese, carrier e hyperscaler che necessitano di protezione quantum-safe per reti virtuali multi-sito, infrastrutture ibride e ambienti multi-cloud distribuiti su scala globale.

A differenza degli approcci tradizionali basati su ambienti trasmissivi dedicati o hardware specializzati, Quantum Safe Interconnect si distingue per la sua natura software “overlay”, che consente l’implementazione sulle infrastrutture di rete e sicurezza esistenti. La soluzione si integra con firewall virtuali, ambienti cloud e piattaforme di interconnessione e può essere erogata tramite un modello flessibile Network-as-a-Service (NaaS). Questo approccio permette alle organizzazioni di adottare rapidamente protezioni quantum-safe senza riprogettare le proprie reti, favorendo implementazioni multi-sito scalabili anche su lunghe distanze.

“La disponibilità commerciale di Quantum Safe Interconnect nelle sedi Equinix rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di Sparkle volta a portare il QSI nei principali ambienti di interconnessione a livello globale”, ha dichiarato Antonella Sanguineti, Head of Networking, Cloud, Security & Identity Solutions di Sparkle. “QSI si distingue per la capacità di offrire protezione quantum-safe in contesti operativi reali attraverso un servizio software scalabile. Questo risultato riflette una visione condivisa con Equinix nello sviluppo di soluzioni sicure, interoperabili e pronte per il futuro all’interno di un ecosistema digitale globale.”

Anche Equinix sottolinea il valore strategico della collaborazione. “Sparkle sta innovando l’integrazione della sicurezza di nuova generazione direttamente negli ambienti in cui clienti e partner costruiscono e sviluppano la propria infrastruttura digitale presso Equinix”, ha dichiarato Joe Crawford, Vice President di Equinix Managed Solutions. “L’azienda ha dimostrato un approccio integrabile in ambienti IPsec, data center e interconnessione reali, aiutando i clienti a rafforzare la resilienza informatica delle infrastrutture distribuite su scala globale.”

Sparkle continuerà inoltre a estendere la soluzione all’intero ecosistema Equinix, inclusa Equinix Fabric®, accelerando l’adozione di connettività resilienti alle minacce quantistiche a livello mondiale.