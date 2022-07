Negli aeroporti italiani e nel resto d’Europa molti voli cancellati

25 Luglio 2022

Venezia, Malpensa e Napoli guidano la classifica degli scali italiani con più cancellazioni. “L’Associazione Nazionale Dalla Parte Del Consumatore” si schiera come sempre a difesa dei cittadini per tutelare i loro diritti ed evitare inconvenienti da vacanza rovinata

Prendere un aereo nel continente europeo, negli ultimi sette giorni, non è mai stato così complicato.

Per raggiungere l’isola di Cipro, ad esempio, ci si è quasi dovuti affidare alla sorte, o meglio, sfidare la sfiga (per chi ci crede).

Ben ventotto voli in programma per l’isola, a fronte di un totale di 100 non sono mai decollati. Il discorso non cambia se ci si sposta ad Ibiza, che vanta un volo su cinque annullato.

In Italia, le cose non vanno meglio, affatto. Tocca a Venezia, infatti, la maglia nera degli scali nostrani, dove partire in aereo risulta essere una impresa ardua. Un volo su dieci in programma, risulta cancellato. Ci ha pensato Eurocontrol, l’agenzia di vigilanza europea, a stilare un report dati che fotografa minuziosamente la situazione negli aeroporti continentali. Il range preso in analisi comprende la settimana che va dal 17 al 23 luglio 2022.

Appare assai evidente come ad essere interessati maggiormente da criticità siano i Paesi più importanti come la Spagna, con il 7,7% dei voli cancellati, poi la Grecia con un bilancio pari al 7,1 %, seguiti dal Regno Unito con il 7%, ancora l‘Olanda con il 6,5% e poi l’Italia con il 6,3% che precede Francia e Germania, rispettivamente con 6,2% e 5,9%.

Analizzando nel concreto i singoli e più trafficati scali aeroportuali presenti nel continente europeo, è possibile notare come sia Liegi con il 23, 1% dei voli cancellati, ad aggiudicarsi il primato di aeroporto più in crisi d’Europa, seguito da Ibiza con il 20, 3%, poi da Nizza con il 16,6%, Larnaca con il 15,5% e Londra Luton con il 15,3%.

Mentre risulta essere lo scalo di Venezia, quello più in difficoltà sul territorio italiano, che si attesta come il nono tra quelli europei. A seguire Napoli con il 7% dei voli annullati, e Milano Malpensa, con il 6,8%.

Ancora Catania con il 6,1% ed il secondo aeroporto di Milano, Linate, con il 5,8%. Quasi allo stesso livello risultano trovarsi i due scali della capitale, con Fiumicino allo 5, 4% e Ciampino con il5,3%.

I passeggeri che dovessero ritrovarsi con un volo cancellato all’ultimo minuto, e che necessitassero di indicazioni utili per orientarsi nel mondo dei propri diritti, dovrebbero rivolgersi ad associazioni specializzate del settore in grado di tutelarli ed assisterli in caso di richieste di risarcimento danni. Come per esempio l’Associazione Nazionale Dalla Parte Del Consumatore , il cui coordinamento è gestito dall’Avvocato Emilio Graziuso, che a riguardo ha attivato uno sportello di consulenza ad hoc, denominato “Il salvagente del turista”, garantendo competenza e professionalità necessarie per salvaguardaci da sgradite sorprese in grado di rovinarci le tanto attese vacanze.

