L’algoritmo della legalità: la rete @ON Plus per inseguire i patrimoni mafiosi in Europa

È pur vero che il denaro non puzza, ma lascia tracce digitali, impronte societarie e ramificazioni contabili che attraversano le frontiere senza bisogno di passaporto. Per decenni la criminalità organizzata transnazionale ha sfruttato l’asimmetria delle legislazioni europee, nascondendosi dietro maglie giurisdizionali frammentate, paraventi fiduciari e complessi sistemi bancari opachi. Oggi, però, l’Unione Europea ha scelto di cambiare paradigma, passando dalla semplice cooperazione formale a un’offensiva investigativa integrata in tempo reale.

Al centro di questo mutamento strategico c’è il Progetto @ON Plus (Operational Network), la rete operativa promossa dall’Italia sotto la regia della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) e in stretto raccordo con Europol. Un’iniziativa che rappresenta l’evoluzione più avanzata nella lotta alla penetrazione delle mafie moderne nell’economia legale dell’Unione.

La metamorfosi del crimine: dalle armi ai bilanci

Per comprendere il valore della rete @ON Plus occorre osservare come sono cambiate le consorterie criminali. Le organizzazioni mafiose contemporanee, dalla ‘Ndrangheta alla Camorra, fino alle nuove mafie est-europee e latinoamericane, non si muovono più soltanto con la violenza di strada o i traffici illeciti classici. Operano come vere e proprie multinazionali dell’investimento. I profitti generati dal narcotraffico, dal traffico di esseri umani e dai reati informatici vengono reimmessi nei circuiti legali dell’Europa continentale: dal settore immobiliare alle energie rinnovabili, dalla logistica alla ristorazione, fino alle aste di crediti deteriorati.

Questa capacità di mimetizzazione economica rappresenta una minaccia strisciante per la tenuta del mercato unico dell’Unione Europea. Altera la libera concorrenza, inquina l’economia legale e depaupera la sovranità economica dei Paesi membri. Tradizionalmente, le forze di polizia si trovavano vincolate da tempi burocratici lunghi e da procedure di rogatoria giudiziaria che finivano per concedere un vantaggio temporale incolmabile ai riciclatori di professione.

La genesi e la struttura del progetto @ON Plus

Nato sulla base dell’esperienza maturata con la risoluzione del Consiglio GAI dell’Unione Europea, il modello @ON recepisce l’intuizione che la criminalità organizzata di stampo mafioso vada combattuta con la stessa flessibilità e velocità con cui essa opera. Il Progetto @ON Plus eleva ulteriormente il livello d’intervento, trasformando la cooperazione informativa in operatività immediata sul campo.

La Governance della rete vede la Direzione Investigativa Antimafia svolgere il ruolo di Project Driver e cabina di regia operativa, affiancata da un Core Group di Paesi che comprende, tra gli altri, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Attorno a questo nucleo gravita una platea di oltre cinquanta agenzie di contrasto (Law Enforcement Agencies) appartenenti sia agli Stati membri dell’UE sia a Paesi terzi firmatari di accordi strategici.

Il principio fondante di @ON Plus è semplice ma rivoluzionario: superare la frammentazione informativa permettendo l’invio rapido di investigatori specializzati sul posto, le cosiddette Operational Missions, nei Paesi in cui si stanno svolgendo le indagini. Se un’inchiesta condotta ad Amsterdam evidenzia flussi finanziari collegati a società di comodo a Francoforte o immobili acquisiti sulla Costa del Sol, la rete @ON Plus consente il deployment immediato di investigatori esperti nelle tecniche di tracciamento patrimoniale, i quali affiancano direttamente i colleghi locali con la copertura finanziaria e logistica del Fondo Sicurezza Interna (ISF) dell’Unione Europea.

Tracciare la ricchezza: l’aggressione ai patrimoni illeciti

Il vero salto di qualità impresso da @ON Plus riguarda la centralità dell’indagine patrimoniale. Il mantra “follow the money”, teorizzato da Giovanni Falcone, viene qui declinato su scala sovranazionale e in chiave digitale. L’obiettivo primario non è più soltanto l’arresto dei quadri operativi delle cosche, ma il disarticolamento della loro potenza finanziaria.

Le attività della rete si focalizzano sul sequestro e sulla confisca dei beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e derivanti da attività illecite. Attraverso l’uso coordinato degli strumenti messi a disposizione da Europol e dai canali di intelligence finanziaria (FIU), la rete @ON Plus incrocia banche dati complesse, registri dei titolari effettivi, transazioni in criptovalute e movimenti societari offshore.

Questo approccio multilaterale ha già permesso di sottrarre alla disponibilità delle mafie centinaia di milioni di euro in contanti, complessi aziendali, beni immobili e titoli finanziari disseminati in diversi Paesi dell’Unione Europea. La rimozione di questi capitali dall’economia reale neutralizza il potere di inquinamento delle mafie e restituisce certezza al tessuto imprenditoriale sano.

Verso una difesa comune del mercato unico

Il consolidamento della rete @ON Plus segna una tappa fondamentale nel processo d’integrazione della sicurezza europea. L’esperienza italiana, maturata in decenni di contrasto giudiziario e investigativo alle strutture mafiose, si conferma un modello di riferimento internazionale, in grado di offrire metodologie operative e strumenti analitici riconosciuti a livello comunitario.

In un’Europa priva di barriere doganali interne, la costruzione di una barriera investigativa trasparente, dinamica e altamente specializzata non è più un’opzione, ma una necessità strategica. La rete @ON Plus dimostra che la risposta degli Stati alla minaccia mafiosa può essere più rapida, connessa e globale del crimine stesso, ponendo le basi per un’economia europea tutelata nella sua trasparenza e protetta nelle sue regole fondanti.