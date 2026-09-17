Mafia ed economia sommersa: tutto sull’operazione Moby Dick e il riciclaggio transnazionale

L’inchiesta battezzata con il nome in codice “Moby Dick” non rappresenta soltanto una delle pagine giudiziarie più complesse degli ultimi anni nel panorama europeo, ma traccia una linea di demarcazione netta nella comprensione dei moderni mercati criminali. Al centro della tempesta c’è una gigantesca frode carosello sull’IVA incentrata sul commercio di prodotti elettronici, come cuffie wireless, computer portatili e accessori di alta tecnologia, capace di muovere oltre un miliardo e trecento milioni di euro in un arco temporale ristretto, tra il 2020 e il 2023.

La rete transnazionale tra finanza e mafia

Il meccanismo fraudolento scoperto e smantellato grazie al coordinamento della Procura Europea (EPPO) e al lavoro congiunto delle forze di polizia italiane, tra cui la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, ha svelato una piovra transnazionale. Un’organizzazione tentacolare ramificata in oltre dieci Paesi dell’Unione Europea e non, in cui la tradizionale criminalità organizzata di stampo mafios,– con evidenti infiltrazioni riconducibili a clan della Camorra, ha scelto di fondere i propri capitali e le proprie strategie con la criminalità economica dei colletti bianchi.

Le prime sentenze e il pugno duro della giustizia

La caduta di questo imponente castello di carta finanziario ha iniziato a produrre i suoi effetti giudiziari più tangibili con le prime pesanti sentenze emesse dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Milano. Le decisioni dei giudici hanno confermato l’impianto accusatorio, infliggendo decenni di reclusione complessivi e disponendo il maxi-sequestro di beni e patrimoni accumulati illecitamente. I procedimenti celebrati con riti alternativi, come il rito abbreviato e i concordati di pena, hanno permesso di definire le prime posizioni di rilievo, mentre i filoni principali e i dibattiti ordinari continuano a dipanarsi nelle aule di giustizia, coinvolgend centinaia di persone fisiche e giuridiche.

La fine dell’alibi: quando la criminalità sposa i colletti bianchi

Ciò che emerge con forza dall’analisi di questa inchiesta, ampiamente documentata anche da testate investigative come Follow the Money, è la fine definitiva di un alibi concettuale: non esistono più due mondi separati e impermeabili. Da un lato non c’è più soltanto la criminalità di strada dedita al contrabbando o al traffico di stupefacenti, e dall’altro un universo pulito e distaccato di professionisti della finanza dediti esclusivamente a raggiri fiscali. “Moby Dick” dimostra come i clan mafiosi abbiano ormai raggiunto una tale evoluzione strutturale da considerare i fondi neri transfrontalieri e le frodi carosello sull’IVA lo strumento ideale per riciclare fiumi di denaro sporco, sfruttando le debolezze sistemiche e normative dei confini comunitari aperti.

Il saccheggio dei fondi pubblici e la risposta europea

Il meccanismo della frode IVA transfrontaliera, reso sofisticato da una rete di società fantasma, broker e filiere fittizie dislocate in tutta Europa, ha dissanguato le casse pubbliche nazionali e comunitarie per una stima che supera il mezzo miliardo di euro. Tuttavia, la reazione coordinata delle istituzioni europee e nazionali ha dimostrato che la risposta giudiziaria transnazionale è l’unica chiave possibile per arginare una minaccia che sfrutta la globalizzazione economica. I sequestri milionari di complessi immobiliari, conti correnti, auto di lusso e disponibilità finanziarie restituiscono la misura di un bottino immenso, ma restituiscono anche la consapevolezza che il contrasto alle mafie moderne passa necessariamente attraverso la tutela spietata dei flussi finanziari e della legalità fiscale del continente.