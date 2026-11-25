Dalla Polizia ai servizi segreti, da Finmeccanica-Leonardo fino alla Banca Popolare di Bari e a Eurolink: la ricostruzione, basata su fonti istituzionali, della catena di comando e dei reali superiori politici e aziendali a cui ha risposto Gianni De Gennaro in cinquant’anni

La scomparsa di Gianni De Gennaro, avvenuta nei giorni scorsi mentre il suo nome risultava iscritto nel registro degli indagati della Procura di Caltanissetta, ha riaperto un dibattito pubblico segnato da una forte semplificazione storica. In questa fase si profila, infatti, il rischio concreto che la sua figura venga trasformata nel capro espiatorio unico di oltre quarant’anni di misteri italiani non ancora chiariti, accreditando l’immagine del grande manovratore dotato di potere assoluto, una sorta di deus ex machina onnipresente dietro ogni snodo oscuro dagli anni Ottanta fino alle ultime settimane. E non è sufficiente la lunga ombra del G8 per renderlo un facile responsabile e colpevole.

Una rigorosa lettura dei fatti impone però di uscire da questa narrazione. Ricostruire l’esatta catena di comando non significa assolvere né tantomeno imbastire una difesa d’ufficio, bensì collocare ogni passaggio, ogni scelta e ogni eventuale responsabilità contestabile nella sua reale cornice istituzionale e societaria. Anche nei momenti in cui ha occupato posizioni di vertice negli apparati dello Stato, nell’intelligence o nelle grandi partecipate, De Gennaro non è mai stato un uomo solo al comando né l’apice assoluto delle decisioni, operando sempre all’interno di precise gerarchie politiche, amministrative o azionarie alle quali doveva rispondere.

La ricostruzione della linea gerarchica di Gianni De Gennaro trova piena conferma negli archivi storici della Polizia di Stato, del Ministero dell’Interno, della Direzione Investigativa Antimafia, degli Atti Parlamentari di Camera e Senato, della Presidenza del Consiglio e dell’Enciclopedia Treccani.

Lungo oltre cinquant’anni di carriera tra apparati dello Stato, commissariamenti straordinari, istituzioni culturali, industria pubblica e grandi consorzi privati, il suo operato si è sempre inserito all’interno di precise catene di comando istituzionali e societarie.

Come attestato dal profilo biografico ufficiale allegato al conferimento della Medal of Meritorious Achievement dell’FBI sul portale della Polizia di Stato, De Gennaro entra nei ruoli nel 1973. Dopo l’esordio alla Questura di Alessandria e il trasferimento alla sezione narcotici della Squadra Mobile di Roma, assume la direzione della Criminalpol del Lazio nel 1981, del Nucleo Centrale Anticrimine nel 1984 e, dalla sua istituzione con decreto ministeriale del 22 novembre 1989, del Servizio Centrale Operativo (SCO).

In quella fase investigativa, come risulta dagli atti della Commissione Parlamentare Antimafia della XI e XII Legislatura, il suo superiore diretto di branca in qualità di Direttore Centrale della Polizia Criminale e Vice Capo della Polizia era il prefetto Luigi Rossi. Al vertice tecnico complessivo dell’Amministrazione, nel ruolo di Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, si sono invece succeduti Giovanni Rinaldo Coronas dal gennaio 1979 all’aprile 1984, Giuseppe Porpora dal maggio 1984 al febbraio 1987 e Vincenzo Parisi dal 1987 all’agosto 1994, come certificato dalle schede storiche ufficiali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Con il passaggio alla Direzione Investigativa Antimafia, istituita con la legge 30 dicembre 1991 n. 410, l’albo dei direttori sul sito istituzionale della DIA attesta che l’organismo interforze ebbe come primo direttore il generale di divisione dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Tavormina tra il 1991 e il 1993, con Gianni De Gennaro nel ruolo di vicedirettore. Nel biennio 1993-1994 De Gennaro subentrò poi a Tavormina alla guida dell’organismo, rispondendo direttamente al Capo della Polizia Vincenzo Parisi e ai Ministri dell’Interno Nicola Mancino e Roberto Maroni. Successivamente, come confermato dalla biografia ufficiale della Polizia di Stato e dalla scheda storica di Fernando Masone, nel 1994 De Gennaro viene nominato prefetto, Vice Capo della Polizia e Direttore Centrale della Polizia Criminale, diventando poi Vice Capo Vicario nel 1997 e rispondendo fino al maggio 2000 unicamente al Capo della Polizia Fernando Masone.

La nomina a Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza nel maggio 2000, documentata anche nei diari ufficiali dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, lo colloca al vertice tecnico assoluto dell’amministrazione fino al luglio 2007, anno in cui gli succede Antonio Manganelli. In questo settennato De Gennaro risponde esclusivamente al vertice politico del Viminale, ovvero ai Ministri dell’Interno Enzo Bianco nel governo Amato II fino al 2001, Claudio Scajola nel governo Berlusconi II tra il 2001 e il 2002, Giuseppe Pisanu nei governi Berlusconi II e III dal 2002 al 2006 e infine Giuliano Amato nel governo Prodi II tra il 2006 e il 2007. Subito dopo, tra il luglio 2007 e il maggio 2008, assume l’incarico di Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, operando alle dirette dipendenze dello stesso Giuliano Amato.

Proprio durante il mandato al Gabinetto del Viminale, l’11 gennaio 2008 è nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639, emanata dal governo Prodi II su proposta dello stesso Presidente del Consiglio Romano Prodi, che gli conferisce poteri straordinari per centoventi giorni. L’incarico prosegue fino al 26 maggio 2008 – in concomitanza con l’insediamento del governo Berlusconi IV e l’entrata in vigore del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito nella legge n. 123/2008, che affida la gestione dell’emergenza al Sottosegretario Guido Bertolaso – periodo durante il quale De Gennaro risponde direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, sul piano dell’ordine pubblico, al Ministro dell’Interno.

Il successivo passaggio al comparto dell’intelligence si sviluppa secondo l’assetto fissato dalla legge 3 agosto 2007 n. 124 sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, documentato sul portale istituzionale della Presidenza del Consiglio e negli atti parlamentari.

Dal maggio 2008 al maggio 2012, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), i suoi superiori diretti erano il Presidente del Consiglio dei Ministri, ruolo ricoperto da Silvio Berlusconi fino al novembre 2011 e poi da Mario Monti, affiancato dall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, incarico esercitato in quegli anni dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta. Nel maggio 2012, come attestato dai resoconti stenografici parlamentari, De Gennaro compie il salto al livello politico venendo nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi di sicurezza, rispondendo da quel momento fino all’aprile 2013 unicamente al Presidente del Consiglio Mario Monti.

Terminata l’esperienza nelle istituzioni, il suo approdo ai vertici della principale azienda pubblica della difesa e dell’aerospazio avviene attraverso tre passaggi societari e governativi distinti tra il 2013 e il 2017, tutti promossi dall’azionista di maggioranza, ovvero il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), su indicazione dei rispettivi esecutivi in carica.

La prima nomina a Presidente di Finmeccanica risale al 4 luglio 2013 durante il governo Letta, con Enrico Letta a Palazzo Chigi e Fabrizio Saccomanni al Tesoro, per sostituire il dimissionario ammiraglio Guido Venturoni dopo l’inchiesta giudiziaria che aveva coinvolto Giuseppe Orsi: il rappresentante del MEF lo indicò in assemblea per la cooptazione nel Consiglio di Amministrazione, che lo elesse Presidente accanto all’amministratore delegato Alessandro Pansa, come attestato dal curriculum depositato negli archivi del Tesoro.

La seconda designazione avviene nel maggio 2014 con il governo Renzi, su indicazione del ministro Pier Carlo Padoan, che lo conferma alla presidenza affiancandogli come nuovo amministratore delegato Mauro Moretti, durante il cui mandato – tra il 2016 e il 1° gennaio 2017 – Finmeccanica cambia denominazione sociale diventando Leonardo.

La terza e ultima conferma alla presidenza di Leonardo si registra nel maggio 2017 durante il governo Gentiloni, nuovamente su indicazione del ministro Padoan, per il triennio 2017-2020 accanto al nuovo amministratore delegato Alessandro Profumo, fino alla scadenza naturale del mandato nel maggio 2020 con il subentro di Luciano Carta.

Parallelamente agli incarichi industriali e istituzionali, a partire dal 2014 assume anche la presidenza del Centro Studi Americani, ente culturale e di ricerca sulle relazioni transatlantiche con sede a Roma, carica conferita dagli organi associativi e dal consiglio direttivo dell’istituzione stessa.

Conclusa l’esperienza in Leonardo, nell’ottobre 2020 è chiamato alla presidenza della Banca Popolare di Bari nell’ambito dell’operazione di salvataggio e ricapitalizzazione dell’istituto commissariato da Banca d’Italia. In questo ruolo, mantenuto fino al 2022, la sua designazione è avvenuta su indicazione dell’azionista di riferimento pubblico subentrato nel capitale dell’istituto, ovvero Mediocredito Centrale (controllato da Invitalia e quindi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), operando a fianco dell’amministratore delegato Giampiero Bergami sotto la vigilanza di Banca d’Italia e nell’indirizzo strategico della capogruppo pubblica.

L’ultimo capitolo della sua carriera segna invece l’uscita dal perimetro delle nomine governative e a partecipazione pubblica. La sua designazione alla presidenza di Eurolink S.c.p.A. – il consorzio incaricato della progettazione e della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina – non è stata infatti decisa da un ministero o dall’esecutivo, bensì direttamente da un soggetto privato, il gruppo Webuild, capofila del consorzio con il 45% delle quote.

Ufficializzata tramite comunicato stampa da Webuild l’11 luglio 2023 in seguito al riavvio dell’iter progettuale per l’opera, la nomina è stata motivata dal gruppo guidato dall’amministratore delegato Pietro Salini richiamando la sua esperienza istituzionale e aziendale orientata alla legalità e alla sicurezza. Sotto il profilo societario, De Gennaro ha così assunto la guida del consiglio di amministrazione di una società consortile privata a partecipazione internazionale – composta, oltre che da Webuild, dalla spagnola Sacyr al 18,7%, da Condotte d’Acqua al 15%, da CMC al 13%, dalla giapponese IHI Corporation al 6,3% e dal Consorzio ACI al 2% – operando su mandato diretto dell’azionista privato di riferimento.

In definitiva, osservare la parabola di Gianni De Gennaro al netto delle semplificazioni significa riconoscerne la natura più autentica: quella di un uomo dello Stato nel senso più stretto e istituzionale del termine. È stato proprio questo radicato spirito di servizio, unito a una totale abnegazione verso le consegne ricevute e le ragioni degli apparati che di volta in volta era chiamato a rappresentare e servire, a guidare – e inevitabilmente anche a condizionare, nel bene e nel male- ogni snodo del suo operato.