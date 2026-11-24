La figura di Salvatore «Totuccio» Contorno occupa una posizione particolare nella storia del contrasto a Cosa Nostra. Non è soltanto quella di un mafioso diventato collaboratore di giustizia. È una vicenda nella quale si sovrappongono la guerra interna all’organizzazione, la costruzione del patrimonio investigativo antimafia, la gestione statale dei collaboratori, le contraddizioni delle misure di protezione, i rapporti tra investigatori e fonti, le accuse di utilizzo illegale dei pentiti e una serie di interrogativi che, a distanza di decenni, sono tornati a essere oggetto di attenzione giudiziaria. Il nome di Contorno è strettamente legato a Giovanni Falcone, Tommaso Buscetta, Ninni Cassarà, Arnaldo La Barbera e Gianni De Gennaro. Ma è legato anche al Maxiprocesso, alla Pizza Connection, alla stagione delle lettere anonime del Corvo, al suo ritorno in Sicilia nel 1988-1989, alla cattura del maggio 1989, ai successivi arresti per reati comuni e, più recentemente, alle indagini della Procura di Caltanissetta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

La ricostruzione che segue si basa su un criterio essenziale: distinguere i fatti accertati, le valutazioni delle commissioni parlamentari, le risultanze giudiziarie, le dichiarazioni degli investigatori, le ipotesi investigative e le accuse mai dimostrate. Il caso Contorno, per sua natura, non consente di trasformare il sospetto in certezza, né di utilizzare le successive vicende giudiziarie per riscrivere retroattivamente ogni passaggio della sua collaborazione.

Il mafioso prima del collaboratore

Salvatore Contorno, conosciuto come Totuccio, apparteneva alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, uno dei gruppi storicamente inseriti negli equilibri di Cosa Nostra palermitana.

Il suo percorso criminale si sviluppò all’interno di un’organizzazione nella quale le relazioni familiari, l’appartenenza territoriale, il controllo delle attività economiche e la disponibilità di uomini armati costituivano elementi fondamentali del potere. Contorno non era un semplice esecutore periferico. Si collocava in un ambiente mafioso che aveva accesso a circuiti di traffico di stupefacenti, rapporti con altri gruppi criminali e una struttura organizzativa capace di esercitare controllo territoriale e violenza. La sua collocazione nell’area di Stefano Bontate è uno degli elementi centrali per comprendere la successiva scelta di collaborare.

Bontate rappresentava una delle figure più importanti della mafia palermitana precedente all’affermazione dei corleonesi. La sua eliminazione, nell’aprile 1981, segnò un passaggio decisivo nella guerra di mafia che avrebbe progressivamente consentito a Totò Riina e ai suoi alleati di consolidare il dominio sull’organizzazione. La guerra non fu una semplice competizione per il controllo delle attività criminali. Fu una fase di eliminazione sistematica degli avversari, di distruzione delle reti familiari, di sostituzione degli equilibri di potere e di riorganizzazione dell’intera struttura mafiosa.

Contorno si trovò dalla parte degli sconfitti. La sua appartenenza al gruppo riconducibile a Bontate, la compromissione criminale precedente alla collaborazione e la progressiva eliminazione dei suoi riferimenti all’interno di Cosa Nostra contribuirono a collocarlo in una condizione di pericolo personale. Questo dato è fondamentale. La sua collaborazione non nacque dall’estraneità alla mafia, ma dall’interno di una struttura criminale nella quale aveva militato, operato e acquisito conoscenze.

La distinzione è importante anche sul piano giudiziario: un collaboratore di giustizia non diventa automaticamente una persona innocente per il fatto di aver scelto di raccontare i meccanismi dell’organizzazione. La collaborazione può contribuire all’accertamento della verità, ma non cancella le responsabilità penali pregresse.

La guerra di mafia e la trasformazione di Contorno in un obiettivo

La seconda guerra di mafia modificò radicalmente la geografia criminale palermitana. I corleonesi non si limitarono a eliminare i rivali più immediati: colpirono uomini, famiglie, alleati, intermediari e persone che potevano rappresentare una risorsa futura per il gruppo sconfitto.

Contorno, in questa fase, era un uomo che conosceva dall’interno la struttura di Cosa Nostra e che aveva ragioni concrete per temere l’eliminazione. La violenza subita dal suo ambiente familiare e criminale contribuì a consolidare una condizione di conflitto personale con il gruppo dominante. In questa situazione, la conoscenza delle dinamiche mafiose diventava anche una risorsa per sopravvivere. L’elemento da non perdere è che il passaggio dalla militanza mafiosa alla collaborazione con la giustizia non fu una conversione ideologica. Fu una scelta compiuta da un uomo inserito in una struttura criminale, sottoposto a una pressione esistenziale e consapevole di poter diventare il prossimo bersaglio.

La collaborazione di Contorno, quindi, va letta all’interno di una doppia dimensione: da una parte l’interesse dello Stato a ottenere informazioni sulle organizzazioni mafiose, dall’altra la necessità individuale di sottrarsi alla morte e di affrontare una situazione in cui le vecchie alleanze non garantivano più sicurezza. Questa componente non diminuisce il valore investigativo delle sue dichiarazioni. Ne definisce, piuttosto, il contesto.

L’arresto del 1982: il primo passaggio della vicenda giudiziaria

Il 23 marzo 1982 Contorno fu arrestato a Roma. La cattura avfu in un contesto nel quale gli investigatori lo ritenevano coinvolto in attività criminali e in un progetto di vendetta contro esponenti mafiosi che considerava responsabili della distruzione del suo ambiente. L’arresto rappresentò il primo momento della sua vicenda che lo portò dalla condizione di mafioso inserito nell’organizzazione a quella di detenuto sottoposto a indagini e interrogatori. Nel corso della detenzione, Contorno fu progressivamente coinvolto in un rapporto informativo con gli investigatori. In questa fase assume rilievo il suo rapporto con il commissario Ninni Cassarà, uno degli investigatori che negli anni successivi avrebbe svolto un ruolo centrale nella ricostruzione degli assetti di Cosa Nostra.

Il quadro criminale contestato a Contorno comprendeva attività legate alla mafia, al traffico di stupefacenti e alla disponibilità di armi. La sua conoscenza dei rapporti interni all’organizzazione, dei gruppi familiari, dei soggetti operativi e dei contrasti maturati nella guerra di mafia rappresentava un patrimonio informativo di particolare interesse per gli investigatori.

L’arresto del 1982 non deve tuttavia essere confuso con quello del maggio 1989. Si tratta di due vicende distinte, con presupposti, contesti e conseguenze differenti. Il primo arresto precedette la collaborazione formale con la magistratura. Il secondo avfu quando Contorno era già un collaboratore di giustizia, protetto negli Stati Uniti e formalmente sottoposto a misure di controllo. La distinzione è decisiva per comprendere il successivo caso del Corvo.

Contorno e Ninni Cassarà: il rapporto investigativo prima del pentimento

Il rapporto tra Contorno e Ninni Cassarà rappresenta uno degli aspetti più importanti, ma anche più frequentemente semplificati, della vicenda.

Cassarà fu uno dei funzionari di polizia che, nella Palermo degli anni Ottanta, lavorò alla ricostruzione degli organigrammi mafiosi e all’identificazione dei gruppi criminali, dei loro componenti e delle relazioni tra le diverse famiglie. La sua attività investigativa fu strettamente collegata al lavoro del pool antimafia e alla costruzione di un patrimonio conoscitivo che avrebbe consentito di affrontare Cosa Nostra non soltanto attraverso l’individuazione dei singoli omicidi, ma attraverso la ricostruzione dell’organizzazione. Il cosiddetto Rapporto dei 162 rappresentò uno dei passaggi significativi di questa attività: una ricostruzione degli uomini, delle strutture e delle relazioni di Cosa Nostra che contribuì alla preparazione delle successive indagini e del Maxiprocesso.

In questo contesto Contorno viene indicato come una fonte informativa utilizzata da Cassarà già prima della sua collaborazione formalizzata con la magistratura. Le ricostruzioni biografiche e giornalistiche riferiscono che Contorno, durante la detenzione, forniva informazioni al commissario, che lo interrogava e utilizzava le notizie acquisite per sviluppare attività investigative. Il suo nome in codice, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe stato «Prima Luce». La relazione tra i due non deve essere confusa con quella successiva tra Contorno e Falcone, né con il rapporto istituzionale che negli anni successivi avrebbe avuto con la Criminalpol e con Gianni De Gennaro.

La fase Cassarà appartiene al periodo in cui Contorno era ancora un detenuto e una fonte informativa, non ancora il collaboratore di giustizia nella dimensione processuale che avrebbe assunto a partire dal 1984. Il dato significativo è che il patrimonio conoscitivo di Contorno non nasce con la sua decisione di pentirsi. Era già presente e veniva acquisito dagli investigatori nel corso della fase precedente. Cassarà, quindi, rappresenta uno dei primi interlocutori investigativi di Contorno. La sua funzione è quella di un investigatore che raccoglie informazioni da una fonte appartenente al mondo criminale, valutandone l’utilità all’interno delle indagini.

Questo rapporto si inserisce nella trasformazione delle tecniche investigative antimafia: la conoscenza interna delle organizzazioni criminali diventa uno strumento essenziale per superare l’isolamento informativo, le omertà, le difficoltà di ricostruzione dei rapporti associativi e la frammentazione delle indagini.

Il rapporto Contorno-Cassarà, per quanto ricostruito dalle fonti disponibili, costituisce un antecedente importante della successiva collaborazione. Non è però corretto attribuire automaticamente a Contorno ogni informazione contenuta nei rapporti investigativi di Cassarà, né trasformare il rapporto informativo tra i due in una collaborazione processuale già strutturata prima del 1984.

Il 1984: la collaborazione con la magistratura

Nel 1984, dopo la scelta di Tommaso Buscetta di collaborare con la magistratura, Contorno compì un passaggio analogo. Le dichiarazioni di Buscetta avevano aperto una possibilità investigativa fino ad allora difficilmente praticabile: ricostruire Cosa Nostra attraverso la conoscenza diretta di un suo componente, capace di descrivere l’organizzazione, i ruoli, le regole, i rapporti di potere e le strutture interne.

Contorno seguì quella strada. La sua collaborazione iniziò nell’ottobre 1984 e si inserì nell’attività investigativa condotta da Giovanni Falcone e dagli altri magistrati impegnati nella ricostruzione delle organizzazioni mafiose. Il valore delle dichiarazioni di Contorno non fu soltanto quello di confermare quanto riferito da Buscetta. La sua conoscenza proveniva da una collocazione criminale differente, da relazioni specifiche e da un’esperienza maturata all’interno di un altro segmento degli equilibri mafiosi.

Il confronto tra dichiarazioni di collaboratori diversi permetteva agli investigatori di verificare la consistenza delle ricostruzioni, di individuare convergenze, di approfondire contraddizioni e di sviluppare riscontri documentali, investigativi e testimoniali. La collaborazione di Contorno fu utilizzata nel Maxiprocesso e nell’indagine sulla Pizza Connection, il traffico internazionale di eroina che aveva collegato circuiti criminali siciliani, statunitensi e internazionali. Il suo contributo si collocò in una fase nella quale la lotta alla mafia stava modificando profondamente il proprio metodo. Non si trattava più soltanto di investigare sugli omicidi, ma di ricostruire il sistema criminale: le famiglie, le gerarchie, i rapporti tra gli affiliati, i traffici, i canali finanziari e le relazioni con gli ambienti esterni.

Il collaboratore diventava così uno strumento di conoscenza dell’organizzazione.

La sua affidabilità, tuttavia, non poteva essere considerata assoluta. Le dichiarazioni di un collaboratore dovevano essere sottoposte a verifica, confrontate con altri elementi e valutate attraverso i riscontri previsti dal sistema processuale. La collaborazione di Contorno non cancellava la sua storia criminale. Lo Stato acquisiva una fonte informativa, ma quella fonte rimaneva un soggetto con un passato mafioso, interessi personali, relazioni familiari e possibili motivazioni di conflitto. È questo il punto che rende il suo caso ancora oggi rilevante: la collaborazione con la giustizia produce risultati, ma richiede una gestione rigorosa, controllabile e separata da qualsiasi forma di uso improprio del collaboratore.

Il Maxiprocesso e la Pizza Connection

Il Maxiprocesso di Palermo rappresentò uno dei più importanti passaggi giudiziari nella storia del contrasto a Cosa Nostra. Le dichiarazioni di Buscetta, Contorno e altri collaboratori contribuirono a ricostruire l’organizzazione mafiosa attraverso una rappresentazione articolata dei suoi componenti e dei rapporti interni.

Contorno fu condannato, con sentenza del 16 dicembre 1987, a cinque anni e sei mesi di reclusione per i reati contestati, tra cui associazione mafiosa e traffico di stupefacenti, secondo la ricostruzione riportata negli atti parlamentari. Il suo percorso processuale si intrecciò anche con la Pizza Connection, l’inchiesta sul traffico di eroina tra Sicilia e Stati Uniti, un sistema criminale nel quale i circuiti di importazione, distribuzione e riciclaggio attraversavano più Paesi. Il traffico di droga non era un’attività marginale rispetto alla struttura mafiosa. Era una delle fonti di accumulazione economica, di finanziamento dei gruppi, di costruzione di rapporti internazionali e di rafforzamento del potere criminale.

Le dichiarazioni di Contorno contribuirono a offrire un quadro delle relazioni tra soggetti e ambienti criminali che non sarebbe stato possibile ricostruire soltanto attraverso le indagini tradizionali. La collaborazione, inoltre, gli consentì di accedere ai meccanismi previsti per i collaboratori e di beneficiare delle conseguenze processuali della scelta di rendere dichiarazioni.

La sua posizione, però, non era quella di un testimone esterno. Era quella di un soggetto coinvolto nella criminalità, che aveva contribuito a costruire il sistema di cui successivamente raccontava i meccanismi. La rilevanza investigativa e la responsabilità penale personale restavano due dimensioni distinte. La ricostruzione istituzionale del Parlamento conferma la collaborazione di Contorno iniziata nel 1984 e il suo contributo al Maxiprocesso e alla Pizza Connection.

Il trasferimento negli Stati Uniti e il sistema di protezione

La vicenda di Contorno attraversò anche la cooperazione giudiziaria internazionale.

Nel 1985, mentre si trovava detenuto in Italia, fu coinvolto nel procedimento statunitense relativo al traffico di stupefacenti. Il 12 marzo 1985 fu emesso nei suoi confronti un provvedimento dalla Corte distrettuale di New York. Il 10 luglio fu trasferito temporaneamente negli Stati Uniti, attraverso le procedure previste dalla cooperazione giudiziaria italo-americana. La sua presenza negli Stati Uniti era legata alla Pizza Connection e alle esigenze processuali del procedimento. La sua posizione di collaboratore e testimone comportò successivamente l’inserimento in un programma di protezione.

La protezione dei collaboratori mafiosi rappresentava, negli anni Ottanta, un problema di particolare complessità. L’Italia stava costruendo un sistema normativo e amministrativo ancora in fase di consolidamento. Le esigenze di sicurezza personale, il sostegno economico, il trasferimento, l’identità protetta, l’assistenza alla famiglia e la possibilità di reinserimento dovevano essere gestiti in un contesto nel quale la mafia continuava a disporre di capacità di intimidazione e di ricerca dei soggetti che avevano scelto di collaborare.

Il caso Contorno avrebbe mostrato quanto potessero essere fragili gli equilibri tra protezione, autonomia personale e controllo. Negli Stati Uniti, il collaboratore si trovò in una condizione che, secondo quanto successivamente dichiarò alla Commissione antimafia, diventò economicamente difficile. Contorno riferì di percepire un contributo di 1.300 dollari mensili e di essere stato informato che tale sostegno sarebbe cessato. La situazione economica, le difficoltà di permanenza, le condizioni familiari e il rapporto con le autorità di protezione furono tra gli elementi che contribuirono alla decisione di rientrare in Italia.

La scelta di Contorno non può essere isolata dal contesto. La protezione di un collaboratore non è soltanto un dispositivo di sicurezza fisica: è un sistema che deve consentire al soggetto di vivere lontano dall’organizzazione criminale, senza essere costretto a ricostruire autonomamente una rete di relazioni, sostentamento e sopravvivenza. Quando questo sistema si indebolisce, il rischio non è soltanto quello di una vulnerabilità personale. È anche quello di un ritorno del collaboratore verso ambienti che conosce, relazioni familiari che possono essere compromesse, vecchi contatti e territori in cui la sua storia criminale continua a esercitare un peso.

Il ritorno di Contorno in Sicilia sarebbe diventato, proprio per questo, una delle vicende più controverse della gestione italiana dei collaboratori di giustizia.

Il 1988: la scarcerazione e le condizioni di controllo

La vicenda della liberazione di Contorno costituisce uno degli elementi centrali del caso. Il 27 agosto 1988 la Corte d’assise d’appello di Palermo dispose la sua scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. La decisione non equivaleva a un’assoluzione e non cancellava le condanne già intervenute. Si trattava di un provvedimento relativo alla custodia cautelare e ai limiti temporali previsti dalla legge. La Corte stabilì che il controllo del collaboratore dovesse essere affidato al Nucleo anticrimine della Polizia, con la possibilità di determinare modalità di vigilanza. Tra le condizioni previste figurava l’obbligo di effettuare telefonate di reperibilità il martedì e il venerdì, tra le 17 e le 19, oltre a comunicare le variazioni della propria dimora.

Il 12 settembre 1988 fu inoltre adottato un provvedimento che gli impediva di soggiornare in Sicilia. Tale misura, tuttavia, fu revocata il 10 ottobre. Questi passaggi sono documentati nella relazione di minoranza della Commissione parlamentare antimafia, che ricostruisce la sequenza dei provvedimenti e gli obblighi imposti al collaboratore. Il dato giuridico è preciso: Contorno non fu liberato perché riconosciuto innocente, ma perché era intervenuta una decisione giudiziaria sulla scadenza dei termini della custodia cautelare. Il dato amministrativo e investigativo è altrettanto importante: la sua libertà fu accompagnata da obblighi di controllo, ma le modalità di gestione della sua permanenza in Italia e della successiva presenza in Sicilia furono contestate e sottoposte a verifica parlamentare.

È su questa combinazione che si sviluppò il caso Contorno: un provvedimento formalmente legittimo, un collaboratore sottoposto a controlli, una libertà di movimento che si rivelò molto più ampia di quanto l’opinione pubblica si aspettasse e una guerra mafiosa nella quale il suo ritorno aveva un significato concreto.

Il ritorno in Sicilia: novembre 1988 e le zone d’ombra

Nel novembre 1988 Contorno tornò segretamente a Palermo. Il rientro avvenne mentre la guerra di mafia continuava a produrre omicidi, eliminazioni e tentativi di riorganizzazione dei gruppi criminali. Il collaboratore era sottoposto a protezione negli Stati Uniti, ma la sua presenza in Sicilia avrebbe avuto conseguenze politiche, investigative e giudiziarie.

La Commissione antimafia ricostruì che Contorno aveva manifestato l’intenzione di rientrare in Italia e che il suo ritorno era stato preceduto da difficoltà economiche, dalla cessazione del contributo statunitense e da problemi di gestione della sua permanenza all’estero. Le autorità, secondo gli atti parlamentari, avevano manifestato preoccupazione per la sua sicurezza e gli avevano sconsigliato il rientro. Il 18 novembre 1988, secondo la ricostruzione contenuta nella relazione Guidetti Serra, Contorno rientrò in Italia e fu accompagnato in un luogo riservato da personale del Nucleo anticrimine. La stessa relazione evidenziò però una serie di circostanze problematiche: la natura dell’alloggio, la presenza dei familiari, le successive visite in Sicilia, i rapporti con il cugino Gaetano Grado e la difficoltà di ricostruire in modo pienamente documentato alcuni spostamenti.

Contorno si recò in Sicilia in più occasioni tra marzo, aprile e maggio 1989. Le date esatte di alcuni soggiorni non risultarono uniformemente ricostruite nelle dichiarazioni e nella documentazione esaminata dalla Commissione. La presenza del collaboratore nel territorio palermitano non era un fatto neutro. Contorno era un uomo che conosceva Cosa Nostra, aveva relazioni criminali pregresse, aveva subito la guerra dei corleonesi e aveva parenti e contatti nell’area. La sua permanenza in Sicilia si collocò in una fase in cui la violenza mafiosa era ancora intensa.

Il suo rientro avrebbe avuto una rilevanza particolare anche perché, nei mesi precedenti, era stato ucciso Giuseppe Lombardo, legato alla famiglia di Contorno. Il punto non è stabilire che il ritorno fosse necessariamente un’operazione organizzata da qualcuno. Il punto è che le modalità di rientro, i controlli, i rapporti con gli investigatori e la successiva presenza a Palermo crearono una situazione nella quale era necessario chiarire con precisione chi sapesse, chi avesse autorizzato, chi controllasse e quali fossero le finalità dei diversi soggetti coinvolti. Le risposte, nel 1989, non furono sufficienti a eliminare ogni dubbio.

Gianni De Gennaro: il rapporto con Contorno

Gianni De Gennaro, nel periodo in cui Contorno tornò in Italia, dirigeva il Nucleo centrale anticrimine della Criminalpol. La struttura era coinvolta nella gestione dei collaboratori di giustizia e nei rapporti informativi con soggetti che, per la loro precedente appartenenza criminale, potevano fornire elementi utili alle indagini.

Il rapporto tra De Gennaro e Contorno non fu un rapporto occasionale. Le documentazioni parlamentari riferiscono di contatti telefonici, obblighi di reperibilità e interlocuzioni tra il collaboratore e il Nucleo anticrimine. La Commissione acquisì anche le registrazioni delle telefonate tra Contorno e gli uffici di polizia, in particolare quelle relative ai contatti con De Gennaro.

Questi elementi confermano l’esistenza di un rapporto operativo e istituzionale. Non dimostrano, da soli, che Contorno fosse impiegato per commettere omicidi, che avesse ricevuto una licenza di uccidere o che fosse stato autorizzato a svolgere attività criminali in nome dello Stato. La distinzione è essenziale.

Un rapporto tra un funzionario di polizia e un collaboratore di giustizia può comprendere raccolta di informazioni, verifiche, comunicazioni, esigenze di sicurezza, sostegno logistico e gestione del rapporto con la fonte. Queste attività, se svolte secondo le regole, costituiscono parte del lavoro investigativo. Il problema nasce quando il rapporto non è sufficientemente documentato, quando le modalità di controllo risultano ambigue, quando la fonte opera in autonomia in ambienti criminali, quando le sue attività non sono facilmente distinguibili da quelle degli investigatori oppure quando emerge il sospetto di una gestione informale che non consente verifiche.

Il rapporto De Gennaro-Contorno è stato sottoposto a una verifica parlamentare nel 1989 proprio per stabilire se la libertà del collaboratore e i suoi movimenti in Sicilia fossero collegati a un utilizzo illegale da parte degli apparati dello Stato. Le telefonate e i contatti tra i due sono documentati. La loro interpretazione, invece, fu oggetto di valutazioni differenti. La relazione di maggioranza del gruppo di lavoro parlamentare non ritenne di avere elementi sufficienti per sostenere un utilizzo illegale di Contorno da parte delle autorità. Le posizioni critiche e le relazioni di minoranza contestarono la sufficienza degli accertamenti, sottolineando le circostanze anomale del rientro, i soggiorni siciliani e la difficoltà di ricostruire alcuni passaggi.

È in questo spazio che il rapporto tra Contorno e De Gennaro è diventato, negli anni, un oggetto di discussione che ha superato il semplice rapporto tra investigatore e collaboratore.

Il rapporto con De Gennaro: uno scudo?

La definizione di «scudo» utilizzata per descrivere il rapporto tra Contorno e De Gennaro è una formula interpretativa. Non è una qualificazione giudiziaria. È necessario distinguere almeno tre piani.

Il primo riguarda la protezione istituzionale. Contorno, in quanto collaboratore di giustizia, aveva bisogno di un sistema che gli garantisse sicurezza, controllo dei contatti, sostegno materiale e gestione delle relazioni con le autorità. De Gennaro, per la funzione ricoperta, era uno degli interlocutori istituzionali di quel sistema.

Il secondo riguarda la relazione informativa. Le telefonate, gli incontri e le comunicazioni documentate mostrano che il rapporto non era esclusivamente burocratico. Contorno era una fonte dalla quale gli investigatori si aspettavano informazioni. La sua conoscenza degli ambienti mafiosi era rilevante e il contatto con lui poteva costituire una risorsa investigativa.

Il terzo riguarda la possibilità che quel rapporto abbia avuto effetti di protezione ulteriori rispetto a quelli formalmente previsti.

È proprio questo il punto che richiede cautela. Un collaboratore che mantiene rapporti con funzionari di polizia può beneficiare di un sostegno, ma il sostegno non equivale automaticamente a una copertura illegale. Per dimostrare una copertura occorre ricostruire le decisioni, i comportamenti, le finalità, le eventuali omissioni e il collegamento tra queste e attività criminali.

Nel caso Contorno, la relazione tra i due uomini fu oggetto di discussione parlamentare. Le telefonate furono acquisite. Gli interrogatori furono svolti. Le condizioni del rientro furo analizzate. La maggioranza del gruppo di lavoro non individuò elementi sufficienti a dimostrare una gestione illegale del collaboratore. Questo non significa che ogni passaggio della vicenda fosse privo di criticità. La relazione di minoranza della Commissione antimafia mise in evidenza le anomalie che riteneva meritevoli di approfondimento. Tra queste, la libertà di movimento del collaboratore, i soggiorni in Sicilia, i rapporti con il cugino Gaetano Grado, il quadro dei controlli e alcune circostanze dell’arresto.

Il rapporto tra Contorno e De Gennaro, quindi, può essere descritto come un rapporto istituzionale e operativo documentato, sul quale si sono innestate contestazioni circa la gestione della fonte e le modalità di esercizio del controllo. Definirlo uno «scudo» per anni può essere utile come chiave di lettura giornalistica, ma non deve essere presentato come un fatto giudiziariamente accertato. La protezione istituzionale è documentata; la sua eventuale trasformazione in una protezione illegittima costituisce un’altra questione, da verificare sulla base di fatti specifici.

Le lettere del Corvo: l’accusa di un «killer di Stato»

Tra il maggio e l’estate 1989, in una Palermo attraversata da tensioni investigative e criminali, cominciarono a circolare lettere anonime che sarebbero diventate note come le «lettere del Corvo». Il contenuto delle missive era particolarmente grave. Le lettere accusavano Giovanni Falcone, Giuseppe Ayala e Gianni De Gennaro, oltre ad altri soggetti istituzionali, di aver favorito il ritorno di Contorno in Sicilia, consentendogli di operare contro i corleonesi e di compiere vendette mafiose in cambio di informazioni sui latitanti.

Il collaboratore era descritto come uno strumento utilizzato dallo Stato per agire fuori dalle regole. L’espressione «killer di Stato» rappresentava il nucleo più violento dell’accusa: Contorno sarebbe stato, secondo il Corvo, un mafioso utilizzato dagli apparati per eliminare uomini di Cosa Nostra. Le missive non si limitavano a contestare la gestione di un collaboratore. Miravano a mettere in discussione la legittimità dell’azione antimafia, il rapporto tra magistratura e polizia e l’affidabilità di alcuni dei protagonisti della lotta a Cosa Nostra.

Il caso ebbe conseguenze anche sul piano giudiziario e istituzionale. Le indagini sulle lettere portarono a individuare il magistrato Alberto Di Pisa, che fu accusato di esserne l’autore. Di Pisa fu condannato in primo grado nel 1992, ma in seguito assolto nel 1993 per non aver commesso il fatto. L’assoluzione è un dato giudiziario fondamentale. Le accuse rivolte a Di Pisa non possono essere considerate dimostrate. Il caso del Corvo si sviluppò in un clima di grande tensione, nel quale le lettere anonime potevano produrre effetti concreti sull’attività investigativa, sulla reputazione dei magistrati e sulle relazioni tra gli uffici.

La Commissione antimafia ricostruì la vicenda e documentò le accuse rivolte a Falcone, Ayala e De Gennaro. Le lettere sostenevano che il ritorno di Contorno fosse stato organizzato per consentirgli di agire contro i corleonesi, ma tale ricostruzione non fu dimostrata.

Il Corvo, dunque, non è una prova dell’esistenza di un programma statale di omicidi. È un episodio documentato di accuse anonime che investirono il sistema antimafia e che contribuirono ad alimentare il clima di sospetto intorno alla gestione di Contorno. La ricostruzione parlamentare del 2025 riassume le accuse delle lettere, le indagini su Di Pisa e la sua successiva assoluzione.

Il Corvo e il contesto: una vicenda che non può essere isolata

Le lettere del Corvo non possono essere analizzate separatamente dal contesto nel quale furono diffuse. Nel 1989 Palermo era attraversata da un conflitto che coinvolgeva gli apparati investigativi, la magistratura, l’Alto commissariato antimafia, gli uffici giudiziari, le forze di polizia e le diverse strategie di contrasto alla criminalità organizzata.

La vicenda Contorno si inserì in un ambiente nel quale la gestione dei collaboratori di giustizia era già un tema delicato. Il collaboratore poteva rappresentare una risorsa investigativa fondamentale, ma anche un soggetto esposto a rischi, manipolazioni, vendette, conflitti di interesse e possibili tentativi di utilizzare la sua conoscenza per finalità differenti da quelle giudiziarie.

Le lettere del Corvo colpirono proprio questo punto. L’accusa secondo cui Contorno sarebbe stato utilizzato come killer non si limitava a sostenere che il collaboratore avesse avuto una libertà di movimento anomala. Introduceva una tesi più grave: quella di una collaborazione tra apparati dello Stato e un soggetto criminale per compiere attività omicidiarie. La differenza tra le due affermazioni è sostanziale.

La prima richiede di accertare se il collaboratore fosse stato gestito correttamente, se le misure di controllo fossero adeguate, se le sue attività fossero conosciute e se le decisioni delle autorità fossero legittime.

La seconda richiede la prova di un accordo, di un mandato, di una finalità criminale e di un collegamento tra l’attività del collaboratore e la responsabilità di soggetti istituzionali.

La Commissione antimafia esaminò la vicenda e non ritenne di avere elementi sufficienti per sostenere l’esistenza di un utilizzo illegale di Contorno da parte delle autorità. Le posizioni di minoranza, invece, sottolinearono che alcuni elementi avrebbero meritato un approfondimento più incisivo. Il caso non può essere ridotto a una formula. Non è corretto affermare che Contorno fosse un killer di Stato. È corretto affermare che fu accusato, attraverso le lettere anonime del Corvo, di essere stato utilizzato dallo Stato come killer contro i corleonesi, e che tale accusa non fu dimostrata.

Il 26 maggio 1989: l’arresto a San Nicola l’Arena

Il 26 maggio 1989 Contorno fu arrestato a San Nicola l’Arena, nel Palermitano, insieme al cugino Gaetano Grado, latitante. L’operazione fu condotta dalla Squadra mobile di Palermo, diretta da Arnaldo La Barbera, nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata alla cattura di soggetti mafiosi. La presenza di Contorno nella zona e il suo rapporto con Grado contribuirono a rendere l’arresto particolarmente controverso.

Nell’operazione furono sequestrate armi e altri materiali. La vicenda si sviluppò in un quadro nel quale la presenza del collaboratore, già sottoposto a protezione, in un contesto di contatti con soggetti mafiosi e di disponibilità di armi sollevava interrogativi sulla sua gestione. L’arresto ebbe un effetto immediato: Contorno, che era stato scarcerato per decorrenza dei termini, fu nuovamente sottoposto a restrizioni della libertà personale. La contestazione riguardava la detenzione di armi. Il procedimento si concluse con l’assoluzione di Contorno dal reato contestato, mentre Gaetano Grado e altri soggetti coinvolti nella vicenda furono giudicati separatamente.

L’assoluzione di Contorno dal reato di detenzione di armi è un dato da mantenere distinto dalle circostanze dell’arresto. L’operazione di polizia, il rinvenimento di armi, la presenza di Grado e le successive polemiche non possono essere utilizzati per attribuire a Contorno una responsabilità penale che il procedimento relativo a quella contestazione non riconobbe.

La Commissione antimafia analizzò il caso, acquisendo documenti, registrazioni, atti giudiziari e testimonianze. Il gruppo di lavoro si concentrò sulla legittimità della libertà di Contorno, sulla gestione del collaboratore e sulla possibilità che fosse stato utilizzato in forme illegali. La relazione di maggioranza non ritenne dimostrato un uso illegittimo del collaboratore. La relazione di minoranza evidenziò invece le zone d’ombra della gestione, i soggiorni siciliani, i rapporti con i familiari e le circostanze dell’arresto. Questa differenza di valutazione è parte integrante della storia del caso.

La Commissione antimafia: due letture dello stesso caso

La vicenda Contorno fu sottoposta a un approfondimento parlamentare specifico. Il gruppo di lavoro coordinato da Giuseppe Azzaro esaminò documenti giudiziari, registrazioni telefoniche, atti relativi al blitz di polizia, la sentenza del Tribunale di Termini Imerese e le audizioni di Contorno, De Gennaro e La Barbera.

La relazione di maggioranza rilevò che la scarcerazione per decorrenza dei termini non presentava irregolarità formali, pur lasciando perplessità sull’opportunità e sulle modalità del provvedimento. Per quanto riguarda l’eventuale utilizzo illegale di Contorno, il gruppo di lavoro non ritenne di avere elementi sufficienti per sostenere che fosse stato impiegato in attività criminali da parte delle autorità. La relazione evidenziò inoltre che i contatti tra Contorno e il Nucleo anticrimine erano legati all’obbligo di reperibilità e alla possibilità che il collaboratore fornisse informazioni provenienti dagli ambienti criminali.

La minoranza della Commissione, invece, considerò insufficiente il lavoro svolto e ritenne che il caso meritasse un’indagine parlamentare più approfondita. Le criticità riguardavano soprattutto la possibilità di soggiornare in Sicilia, le modalità di controllo, le relazioni con Gaetano Grado, alcuni passaggi relativi al ritorno e l’operazione che portò all’arresto. La divergenza non deve essere cancellata.

Non esiste una sola valutazione parlamentare del caso Contorno. Esiste una relazione di maggioranza che non individuò prove sufficienti di un utilizzo illegale e una serie di valutazioni di minoranza che contestarono la completezza dell’accertamento e richiamarono la necessità di approfondire ulteriormente.

Il fatto che una Commissione non abbia individuato elementi sufficienti per sostenere un’accusa non significa che abbia certificato la perfezione di ogni passaggio amministrativo o investigativo. Allo stesso modo, le perplessità di una relazione di minoranza non costituiscono la prova di un accordo criminale tra Contorno e apparati dello Stato.

La permanenza in Sicilia e il ritorno nel sistema di protezione

Dopo l’arresto del maggio 1989, Contorno tornò a essere coinvolto in un percorso giudiziario e di protezione che non si esaurì con la vicenda delle armi. La gestione dei collaboratori di giustizia, in quegli anni, si trovava ancora in una fase di assestamento. Il caso Contorno mostrava una difficoltà specifica: il collaboratore non era un soggetto completamente estraneo all’ambiente mafioso, ma una persona che continuava ad avere relazioni familiari, criminali e territoriali che potevano interferire con la sua sicurezza e con la gestione delle informazioni.

La presenza di Contorno in Sicilia, la sua relazione con Gaetano Grado e le circostanze del blitz furono oggetto di verifiche. La Commissione antimafia acquisì la documentazione relativa all’arresto e alla sentenza di assoluzione per la detenzione di armi. Il gruppo di lavoro esaminò inoltre le telefonate tra Contorno e il Nucleo anticrimine. Il punto di maggiore criticità non fu soltanto la presenza di armi nella vicenda, ma il quadro complessivo: un collaboratore di giustizia che, pur sottoposto a misure di controllo, era rientrato in un territorio attraversato da una guerra mafiosa, aveva frequentato ambienti criminali e si trovava in una condizione che rendeva difficile distinguere la sua attività personale da quella eventualmente conosciuta o seguita dagli apparati.

La relazione di maggioranza non individuò elementi sufficienti a sostenere che fosse stato utilizzato illegalmente dalla polizia. La relazione di minoranza, invece, considerò le circostanze anomale e contestò la sufficienza delle verifiche. La differenza tra le due valutazioni rimane uno dei nodi centrali della vicenda.

L’attentato del 1994 a Formello: Contorno ancora nel mirino

Nel 1994 Contorno fu nuovamente oggetto di un progetto di attentato.

Nell’aprile di quell’anno fu individuato un ordigno esplosivo collocato nei pressi della strada che il collaboratore avrebbe percorso vicino alla sua abitazione a Formello, nella campagna romana. La bomba, secondo le ricostruzioni processuali e giornalistiche, conteneva una quantità rilevante di esplosivo, indicata in circa settanta chilogrammi. L’attentato non fu portato a compimento. L’ordigno fu scoperto prima che Contorno transitasse nel punto interessato. La vicenda si inserì nella stagione degli attentati mafiosi del 1993 e nel progetto criminale di colpire lo Stato, i suoi simboli, le persone sottoposte a protezione e i soggetti considerati responsabili della collaborazione con la giustizia.

Contorno era un obiettivo che Cosa Nostra aveva ragioni concrete per considerare tale. La sua collaborazione aveva contribuito a processi e indagini che avevano colpito uomini e strutture dell’organizzazione. La sua sopravvivenza, in un contesto nel quale altri collaboratori erano stati uccisi o minacciati, continuava a rappresentare un problema per i gruppi criminali. L’attentato di Formello conferma che il rischio per Contorno non era una questione teorica.

Il dato non deve essere utilizzato per dimostrare retroattivamente che ogni precedente scelta di gestione fosse corretta. Dimostra, invece, che la sua condizione di collaboratore continuava a esporlo a una minaccia concreta. La protezione di Contorno, quindi, non era un semplice beneficio amministrativo. Era una necessità di sicurezza legata alla sua storia criminale, alla sua collaborazione e alla capacità dei suoi nemici di perseguire vendette nel tempo.

Il 1997: il nuovo arresto per droga e la revoca della protezione

Il 29 gennaio 1997 Contorno fu nuovamente arrestato a Roma. L’accusa riguardava attività di traffico di stupefacenti riferite a un periodo compreso tra il 1990 e il 1993. Le indagini avevano ricostruito un coinvolgimento in attività di distribuzione di droga e avevano portato a contestazioni sulla sua condotta successiva alla collaborazione.

L’arresto rappresentò un passaggio particolarmente grave sul piano istituzionale. Contorno era un collaboratore di giustizia. La sua funzione nel sistema antimafia era stata quella di fornire informazioni sulle strutture criminali, sui rapporti interni e sulle attività di Cosa Nostra. L’accusa di aver ripreso attività di traffico di stupefacenti metteva in discussione il rapporto tra collaborazione e comportamento successivo. La vicenda evidenziò il problema dei collaboratori che, dopo aver fornito informazioni, tornavano a essere coinvolti in attività criminali. Il programma di protezione non poteva essere considerato un’immunità generale. La collaborazione con la giustizia non rendeva il soggetto immune da nuovi reati, né impediva l’applicazione delle misure previste dalla legge in caso di violazioni.

Contorno fu condannato a sei anni di reclusione per il procedimento relativo al traffico di stupefacenti. La sua posizione comportò inoltre la revoca del programma di protezione. Questa vicenda deve essere distinta dalle contestazioni del 1989. Nel 1989 era stato arrestato nell’ambito dell’operazione di San Nicola l’Arena e successivamente assolto dalla contestazione di detenzione di armi. Nel 1997 fu arrestato per un diverso procedimento, relativo a traffico di stupefacenti.

La differenza tra i due procedimenti è fondamentale. La collaborazione con la giustizia aveva contribuito all’attività antimafia, ma non impedì che Contorno fosse nuovamente sottoposto a indagini e condanne per condotte successive. La sua storia dimostra che la figura del collaboratore non può essere interpretata in modo statico. La collaborazione può essere utile allo Stato, ma non costituisce una garanzia permanente di affidabilità personale.

Il 2004: l’arresto per tentata estorsione

Nel dicembre 2004 Contorno fu arrestato a Roma dai carabinieri per tentata estorsione. La contestazione riguardava un conoscente al quale Contorno avrebbe prestato denaro e dal quale avrebbe cercato di ottenere, attraverso una pressione illecita, la cessione di un’attività commerciale. L’arresto avvenne in flagranza, secondo le ricostruzioni dell’epoca, mentre Contorno si preparava a recarsi presso uno studio notarile.

Il caso ebbe una forte rilevanza mediatica perché coinvolgeva un collaboratore di giustizia conosciuto per il suo contributo alle indagini antimafia. Il dato che emerge è la distanza tra il ruolo processuale del collaboratore e la condotta contestata nella vita successiva. La collaborazione con lo Stato non aveva impedito a Contorno di tornare al centro di un procedimento per un reato di natura patrimoniale. La sua condizione di collaboratore protetto non lo rendeva immune dalle conseguenze delle proprie azioni. Le cronache riportarono che, dopo l’arresto, fu convalidato il provvedimento e concessa una misura meno restrittiva, gli arresti domiciliari.

Per quanto riguarda l’esito definitivo del procedimento del 2004, è necessario non confondere la notizia dell’arresto, la convalida, la misura cautelare e la successiva decisione sul merito. La documentazione giornalistica consultabile conferma l’arresto e la contestazione, ma non consente di ricostruire con sufficiente certezza, in questa sede, l’intero esito processuale definitivo.

Contorno e la natura problematica del collaboratore di giustizia

La storia di Contorno permette di osservare una delle contraddizioni strutturali del sistema antimafia. Lo Stato ha bisogno di informazioni che, spesso, possono essere ottenute soltanto da chi ha fatto parte dell’organizzazione criminale. Queste informazioni possono permettere di individuare mandanti, esecutori, strutture, traffici, patrimoni, relazioni e responsabilità che altrimenti rimarrebbero difficilmente ricostruibili.

Il collaboratore, tuttavia, non è un soggetto neutrale. Ha una storia criminale. Ha relazioni. Può avere nemici. Può essere portatore di interessi personali. Può cercare protezione, benefici, riduzioni di pena, vantaggi economici o condizioni migliori per sé e per la propria famiglia. La collaborazione non può essere valutata soltanto sulla base della quantità di informazioni fornite. Deve essere sottoposta a riscontri.

Il caso Contorno evidenzia tre problemi.

Il primo è quello della sicurezza. Un collaboratore esposto alla vendetta mafiosa deve essere protetto. Se le misure risultano insufficienti, il rischio di morte o di ritorno in ambienti criminali diventa concreto.

Il secondo è quello del controllo. La protezione non può trasformarsi in una zona di immunità. Il collaboratore deve essere sottoposto a regole, verifiche e responsabilità. La sua attività non può essere lasciata a una gestione informale.

Il terzo è quello della trasparenza. I rapporti tra collaboratori e apparati devono essere documentati, in modo da consentire verifiche successive. L’informalità, soprattutto quando coinvolge soggetti criminali di particolare rilevanza, può generare sospetti, compromettere indagini e alimentare accuse difficili da verificare.

Contorno rappresenta un caso emblematico perché la sua storia attraversa tutte e tre le dimensioni. Fu un mafioso. Fu un collaboratore. Fu un soggetto protetto. Tornò in Sicilia. Fu arrestato. Fu assolto da una contestazione. Fu nuovamente condannato per altri reati. Fu esposto a un attentato. Mantenne relazioni con ambienti investigativi. E, decenni dopo, il suo nome tornò a essere oggetto di attenzione nell’ambito di un’indagine sulle stragi e sui depistaggi. La sua vicenda non può essere ridotta alla categoria del pentito affidabile o del pentito inaffidabile. È necessario considerare i singoli comportamenti, le dichiarazioni, i riscontri, le sentenze e i diversi periodi della sua vita.

La nuova stagione investigativa: Contorno torna al centro delle indagini

La vicenda Contorno è tornata al centro dell’attenzione investigativa nell’ambito delle nuove indagini condotte dalla Procura di Caltanissetta sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

Il 12 novembre 2026 i carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di Gianni De Gennaro, Salvatore Contorno e di altre persone legate all’ex dirigente di polizia. L’attività investigativa si inserisce in un procedimento che mira a verificare eventuali responsabilità di soggetti appartenenti ad apparati istituzionali e collocati, secondo l’ipotesi investigativa, in posizioni sovraordinate rispetto ad Arnaldo La Barbera, già capo della Squadra mobile di Palermo.

Le contestazioni riguardano, tra l’altro, il presunto tentativo di impedire a Contorno di rendere dichiarazioni alla Procura di Caltanissetta e l’ipotizzato occultamento di documentazione collegata alle vicende del 1989, alle indagini sulle stragi e ai successivi depistaggi. La Procura ha ricostruito una possibile attività di pressione sul collaboratore, attraverso soggetti che avrebbero avuto rapporti di fiducia con De Gennaro. Le ipotesi investigative riguardano inoltre la possibile sottrazione, l’occultamento e la distruzione di documenti. Si tratta di contestazioni che devono essere mantenute nella loro dimensione processuale: sono ipotesi investigative, non conclusioni definitive di responsabilità.

La stessa Procura ha precisato che il procedimento riguarda fatti da accertare e che le persone coinvolte nelle attività investigative non sono contestate per il reato di strage in questo procedimento. Il quadro è particolarmente delicato perché il materiale investigativo non riguarda soltanto il rapporto tra Contorno e De Gennaro, ma si inserisce in una ricostruzione più ampia delle responsabilità istituzionali che potrebbero avere avuto un ruolo nei depistaggi successivi alla strage di via D’Amelio.

Il collaboratore, convocato dalla Procura di Caltanissetta nel maggio 2025, aveva scelto di non rispondere ai magistrati. Il suo silenzio è oggi uno degli elementi che gli investigatori cercano di comprendere all’interno del quadro dei rapporti con gli apparati. Il silenzio di un collaboratore non costituisce prova di responsabilità. Può dipendere da molte ragioni, anche personali o processuali. Tuttavia, quando un soggetto che ha avuto una storia investigativa di particolare rilevanza viene convocato per chiarire fatti che riguardano il suo passato e i rapporti con gli apparati, la sua mancata collaborazione diventa un dato che gli investigatori possono valutare insieme agli altri elementi, senza attribuirgli un significato automatico.

Le contestazioni a De Gennaro: il nodo del rapporto con Contorno

Le nuove indagini riportano in primo piano un rapporto che, per decenni, era stato considerato soprattutto all’interno della gestione istituzionale dei collaboratori di giustizia. Secondo la ricostruzione della Procura, De Gennaro avrebbe utilizzato persone a lui vicine per esercitare pressioni su Contorno affinché non rendesse dichiarazioni agli investigatori di Caltanissetta. L’ipotesi accusatoria riguarda inoltre la gestione di documenti che avrebbero contenuto informazioni utili a ricostruire le vicende del ritorno di Contorno in Sicilia nel 1989.

Queste contestazioni assumono particolare rilevanza perché riguardano un rapporto che, nel corso degli anni, era stato considerato parte del sistema istituzionale di gestione del collaboratore. L’indagine non afferma che Contorno fosse un killer di Stato. Non dimostra, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, che nel 1989 gli fosse stata assegnata una missione omicidiaria da apparati pubblici.

Il punto investigativo attuale è diverso: riguarda la possibilità che, molti anni dopo, soggetti appartenenti o collegati agli apparati abbiano cercato di condizionare la disponibilità di Contorno a fornire informazioni e abbiano gestito o occultato documentazione utile alle indagini.

Questa distinzione impedisce di costruire una continuità automatica tra le lettere del Corvo del 1989 e le ipotesi investigative del 2026. Il Corvo accusava lo Stato di aver utilizzato Contorno come killer. Le nuove indagini ipotizzano condotte di depistaggio e possibili pressioni su Contorno, oltre a una gestione di documenti che deve essere accertata. Sono due piani diversi. La coincidenza di alcuni nomi e di alcuni protagonisti non consente di considerare dimostrata la tesi delle lettere anonime.

Il rapporto tra Contorno e De Gennaro alla luce delle nuove indagini

Il rapporto tra Contorno e De Gennaro è oggi sottoposto a una valutazione diversa da quella del 1989, perché il quadro investigativo è cambiato e perché nuove ipotesi riguardano la gestione di informazioni e documenti. La Commissione antimafia, nel 1989, esaminò i contatti tra i due e non ritenne sufficienti gli elementi per dimostrare un utilizzo illegale del collaboratore da parte della polizia. Le nuove indagini non possono essere utilizzate per dichiarare retroattivamente che quella valutazione parlamentare fosse falsa. Possono, tuttavia, offrire nuovi elementi che richiedano una verifica ulteriore. Il rapporto tra un collaboratore e un investigatore non è necessariamente patologico. In molti casi rappresenta il nucleo dell’attività investigativa. La questione diventa problematica quando la relazione supera i limiti dell’attività istituzionale, quando non è trasparente, quando condiziona la libertà del collaboratore o quando viene utilizzata per ostacolare la ricerca della verità.

La nuova indagine, se confermata nei suoi sviluppi, dovrà chiarire la natura effettiva del rapporto negli anni successivi, le comunicazioni, gli eventuali interventi, le motivazioni e il ruolo delle persone coinvolte. Il fatto che Contorno e De Gennaro avessero mantenuto relazioni nel corso del tempo non è, di per sé, una prova di un accordo illecito. La rilevanza investigativa deriva dalla possibilità che quelle relazioni siano state utilizzate, in specifici momenti, per condotte diverse dalla gestione ordinaria di un collaboratore. Il punto non è il rapporto personale in sé. È il suo eventuale utilizzo.

Gianni De Gennaro: la valutazione storica e il rigore del giudizio

La figura di Gianni De Gennaro deve essere valutata evitando due errori opposti. Il primo consiste nel considerare il suo ruolo nella lotta alla criminalità organizzata come una garanzia assoluta di correttezza in ogni circostanza. Il secondo consiste nel ritenere che le nuove contestazioni investigative possano cancellare retroattivamente l’intera attività svolta nel corso della sua carriera. De Gennaro ha ricoperto incarichi di rilievo nella Polizia di Stato e in seguito nelle strutture di coordinamento della sicurezza e dell’intelligence. Il suo nome è stato associato a importanti attività investigative e a fasi significative del contrasto alla criminalità organizzata.

Nel caso Contorno, il suo ruolo documentato nel 1989 era quello di dirigente del Nucleo centrale anticrimine della Criminalpol, struttura che si occupava della gestione e dei rapporti con i collaboratori di giustizia. Il contesto storico è determinante. Negli anni Ottanta, la lotta alla mafia attraversava una fase di trasformazione. La collaborazione di Buscetta e Contorno aveva introdotto un nuovo livello di conoscenza dell’organizzazione. Le indagini erano sottoposte a pressioni, gli investigatori operavano in condizioni di rischio elevato, gli strumenti normativi per la protezione dei collaboratori erano ancora in evoluzione e il sistema istituzionale non disponeva di tutte le procedure oggi considerate necessarie per garantire una gestione pienamente strutturata e verificabile.

Queste condizioni devono essere considerate quando si valutano le scelte compiute dagli investigatori. Non è corretto giudicare ogni decisione degli anni Ottanta esclusivamente attraverso le procedure, le sensibilità e le conoscenze maturate successivamente. Una valutazione storica deve tenere conto delle condizioni operative, delle norme vigenti, delle informazioni disponibili in quel momento, delle minacce e delle possibilità concrete di intervento. Ma il contesto non può diventare una giustificazione universale.

Il fatto che un’azione sia stata compiuta in un periodo difficile non la rende automaticamente legittima. Se emergono comportamenti illeciti, devono essere valutati sulla base delle norme applicabili e delle responsabilità individuali. Il principio vale anche per De Gennaro. La sua attività professionale non può essere giudicata sulla base di una sola vicenda. Le contestazioni relative a Contorno, all’occultamento di documenti e ai depistaggi devono essere accertate singolarmente. Allo stesso modo, le valutazioni positive del suo percorso professionale non possono costituire uno scudo contro l’accertamento di eventuali responsabilità. Il giudizio storico richiede proporzione. Quello giudiziario richiede prove.

La morte di De Gennaro e la nuova dimensione dell’inchiesta

Secondo le notizie, Gianni De Gennaro è morto il 21 novembre. La notizia è stata riportata nell’ambito degli sviluppi dell’inchiesta di Caltanissetta, che nelle settimane precedenti aveva portato a perquisizioni, contestazioni e richieste cautelari. La morte dell’ex capo della Polizia introduce un elemento di natura processuale che deve essere distinto dalla ricostruzione dei fatti.

L’eventuale estinzione dell’azione penale nei suoi confronti, per la morte dell’indagato, non equivale a un accertamento della fondatezza o dell’infondatezza delle ipotesi investigative. Non costituisce una condanna e non costituisce un’assoluzione nel merito. Le vicende relative agli altri soggetti coinvolti, agli eventuali documenti, alle condotte contestate e ai rapporti con Contorno possono continuare a essere oggetto di accertamento nei limiti consentiti dal procedimento. La morte di un protagonista non cancella i documenti. Non cancella le testimonianze. Non cancella le eventuali responsabilità di altri soggetti.

Ma impone anche una cautela ulteriore: non è possibile trasformare l’impossibilità di un accertamento processuale nei confronti di una persona deceduta in una conclusione giornalistica di responsabilità. L’inchiesta deve procedere sui fatti, sulle prove e sulle condotte concretamente attribuibili a ciascun soggetto.

Contorno e i principali interlocutori dello Stato: una ricostruzione dei rapporti

La storia di Contorno si sviluppa attraverso una successione di interlocutori istituzionali che appartengono a fasi differenti della sua vicenda. Non tutti ebbero la stessa funzione, non tutti operarono nello stesso periodo e non tutti gestirono il collaboratore nello stesso modo.

Ninni Cassarà: la fonte informativa prima della collaborazione formalizzata

Il rapporto con Cassarà appartiene alla fase iniziale della conoscenza investigativa di Contorno. Cassarà rappresentò uno dei poliziotti che acquisirono informazioni da Contorno quando questi era ancora detenuto. La conoscenza dei gruppi mafiosi, delle relazioni interne e delle dinamiche criminali contribuì all’attività investigativa che precedette la collaborazione formalizzata. Il rapporto è quello tra investigatore e fonte criminale, inserito nel lavoro di ricostruzione degli organigrammi mafiosi.

Giovanni Falcone: la collaborazione giudiziaria e la verifica delle dichiarazioni

Falcone rappresenta il principale riferimento giudiziario della collaborazione di Contorno. La sua attività si inserì nella ricostruzione del sistema Cosa Nostra attraverso le dichiarazioni dei collaboratori, il confronto tra fonti, i riscontri e la costruzione delle contestazioni processuali. Falcone non può essere identificato con il sistema di protezione amministrativa del collaboratore, né con il rapporto operativo successivo con la Criminalpol. Il suo ruolo è quello del magistrato impegnato nell’acquisizione e nella verifica delle dichiarazioni e nell’attività giudiziaria.

Gianni De Gennaro: il rapporto operativo e la gestione del collaboratore

De Gennaro rappresenta il riferimento della struttura anticrimine che, nel periodo del rientro di Contorno in Italia, gestiva i rapporti con il collaboratore. Le telefonate, i contatti e gli obblighi di reperibilità documentati dalla Commissione antimafia dimostrano l’esistenza di una relazione istituzionale. Il rapporto è stato oggetto di contestazioni per la gestione del rientro, per le modalità di controllo e per l’eventuale utilizzo del collaboratore. La Commissione del 1989 non individuò prove sufficienti per sostenere un utilizzo illegale di Contorno. Le nuove indagini di Caltanissetta hanno riaperto il tema sotto un diverso profilo, relativo alle ipotesi di condizionamento delle dichiarazioni e alla gestione di documenti.

Arnaldo La Barbera: l’arresto del 1989 e le successive zone d’ombra

La Barbera era il capo della Squadra mobile di Palermo nel periodo dell’arresto di Contorno. Il 26 maggio 1989 la squadra mobile arrestò Contorno e Gaetano Grado. L’operazione difu uno dei principali elementi della controversia sul ritorno del collaboratore in Sicilia. La Barbera è inoltre una figura centrale nelle successive indagini sulla strage di via D’Amelio, sui depistaggi e sulla gestione delle prime investigazioni. Il suo ruolo deve essere analizzato attraverso le singole vicende e i procedimenti, senza confondere l’arresto di Contorno con le successive contestazioni relative a via D’Amelio.

Domenico Sica: l’Alto commissario antimafia

Domenico Sica, in qualità di Alto commissario per la lotta alla mafia, rappresentò un altro interlocutore istituzionale nel periodo del ritorno di Contorno. La sua posizione si inserì nel quadro dei rapporti tra le strutture di polizia, la gestione dei collaboratori e il contrasto alla criminalità organizzata. Il caso Contorno contribuì a rendere visibile la complessità dei rapporti tra le diverse strutture istituzionali che operavano nella lotta alla mafia.

Vincenzo Parisi: il vertice della Polizia di Stato

Il capo della Polizia, Vincenzo Parisi, fu coinvolto nel dibattito istituzionale sulla gestione del caso Contorno. La vicenda fu affrontata anche attraverso le comunicazioni delle autorità di pubblica sicurezza, le audizioni parlamentari e la verifica delle procedure che avevano consentito al collaboratore di rientrare in Italia e di muoversi nel territorio siciliano. La sua posizione appartiene al livello di responsabilità istituzionale e di coordinamento del sistema di pubblica sicurezza.

Il problema dello Stato: proteggere, utilizzare, controllare

Il caso Contorno mette in evidenza un problema che riguarda il sistema antimafia nel suo complesso.

Lo Stato deve acquisire informazioni da soggetti che, spesso, hanno fatto parte delle organizzazioni criminali. Deve garantire la sicurezza di chi collabora, ma non può trasformare la protezione in una forma di immunità. Deve utilizzare le informazioni, ma deve poter verificare le modalità attraverso cui vengono raccolte. Deve garantire la sicurezza del collaboratore, ma deve anche assicurare che i rapporti con gli apparati siano tracciabili. Il caso Contorno mostra cosa accade quando questi piani diventano difficili da distinguere.

La collaborazione investigativa può produrre risultati fondamentali. Può consentire di conoscere le strutture mafiose, di ricostruire le gerarchie, di identificare gli uomini, di comprendere i traffici e di individuare le responsabilità. Ma il collaboratore non può essere lasciato in una condizione di gestione informale, nella quale la sua attività, i suoi contatti, le sue relazioni e i suoi spostamenti non siano pienamente verificabili. L’esistenza di un rapporto fiduciario tra investigatore e collaboratore è inevitabile. La fiducia, tuttavia, non può sostituire la documentazione. Non può diventare una zona sottratta al controllo. Non può essere utilizzata per giustificare attività che non rientrino nei limiti della legge.

Il caso Contorno, con le sue contraddizioni, rappresenta una delle vicende che hanno contribuito a rendere evidente questa necessità.

Il «killer di Stato»: una definizione che non ha trovato prova

L’espressione «killer di Stato» rappresenta la parte più grave delle accuse formulate dal Corvo. Le lettere sostenevano che Contorno fosse stato utilizzato per compiere vendette contro i corleonesi, con la copertura o il sostegno di apparati pubblici. L’accusa coinvolgeva magistrati e funzionari di polizia, attribuendo loro una responsabilità nella gestione del ritorno del collaboratore e nella sua presunta attività criminale. Questa tesi non può essere presentata come un fatto accertato. La Commissione antimafia esaminò la vicenda e non ritenne di avere elementi sufficienti per sostenere un utilizzo illegale di Contorno da parte delle autorità. Le relazioni di minoranza evidenziarono tuttavia criticità e circostanze che, secondo i loro autori, meritavano ulteriori approfondimenti.

La storia successiva di Contorno, i nuovi arresti, le condanne per altri reati e le indagini recenti non costituiscono una prova retroattiva dell’accusa del Corvo. Non dimostrano che nel 1989 lo Stato gli avesse affidato una missione omicidiaria. Per sostenere una simile conclusione occorrerebbero prove specifiche: documenti, ordini, testimonianze riscontrate, collegamenti tra attività criminali e responsabilità istituzionali. La distinzione tra accusa e prova è il punto sul quale deve mantenersi il rigore dell’analisi.

Una vicenda che attraversa quattro decenni

La storia di Totuccio Contorno attraversa quattro decenni di lotta alla mafia e di trasformazioni del sistema investigativo italiano.

Negli anni Ottanta, Contorno fu uno dei soggetti che contribuì a rendere possibile la conoscenza interna di Cosa Nostra. La sua collaborazione si inserì nella stagione di Buscetta, Falcone, Cassarà e del Maxiprocesso. Nel 1988-1989, il suo ritorno in Sicilia, la gestione della protezione, i rapporti con De Gennaro, l’arresto e le lettere del Corvo trasformarono il suo caso in una controversia nazionale. Negli anni Novanta, la sua storia proseguì tra misure di protezione, nuove contestazioni, un attentato fallito e il successivo arresto per traffico di stupefacenti.

Nel 2004, un nuovo arresto per tentata estorsione aggiunse un ulteriore elemento alla sua vicenda personale. Nel 2025 e nel 2026, il suo nome è tornato nell’ambito delle indagini sulle stragi, sui depistaggi, sull’agenda rossa e sui rapporti tra alcuni soggetti degli apparati. Non esiste una continuità probatoria automatica tra questi episodi. Esiste, però, una continuità storica: Contorno è rimasto una figura attraverso la quale si sono intrecciati i rapporti tra mafia, collaborazione giudiziaria, protezione, investigazione e apparati dello Stato.

Contorno, la storia e la responsabilità di accertare

Totuccio Contorno non può essere raccontato soltanto come il pentito che contribuì al Maxiprocesso.

La sua storia criminale precede la collaborazione. La sua conoscenza di Cosa Nostra derivava dall’appartenenza all’organizzazione. Il suo passaggio alla giustizia fu una scelta maturata in un contesto di guerra mafiosa, di distruzione dei suoi riferimenti e di rischio personale. Le sue dichiarazioni furono utilizzate in indagini di grande rilievo. Il rapporto con Ninni Cassarà precedette la collaborazione formalizzata. Il rapporto con Falcone si inserì nella dimensione giudiziaria. Il rapporto con De Gennaro apparteneva alla gestione istituzionale del collaboratore e alla raccolta di informazioni.

Il ritorno in Sicilia nel 1988-1989, la libertà per decorrenza dei termini, i soggiorni nel Palermitano, il rapporto con Gaetano Grado, l’arresto del 26 maggio 1989 e le lettere del Corvo produssero una vicenda che la Commissione antimafia esaminò senza arrivare a dimostrare l’utilizzo illegale di Contorno da parte dello Stato. La storia successiva del collaboratore dimostrò inoltre che la collaborazione non aveva cancellato la possibilità di nuove condotte criminali, di nuovi arresti e di nuove condanne.

La figura di Gianni De Gennaro deve essere collocata nello stesso quadro di rigore. Il suo ruolo nella gestione di Contorno è documentato. Le contestazioni successive sono un tema distinto e devono essere valutate sulla base degli elementi specifici emersi dalle indagini. Il suo percorso professionale non può essere utilizzato come una garanzia preventiva di innocenza, così come le nuove ipotesi investigative non possono cancellare retroattivamente il lavoro svolto in precedenza. Il contesto storico deve essere considerato. Le condizioni operative, le norme, le minacce, le conoscenze disponibili e le modalità di lavoro degli anni Ottanta non possono essere giudicate senza tenerne conto. Ma il contesto non può sostituire la verifica dei fatti.

Il caso Contorno dimostra che la lotta alla mafia non si svolge soltanto nei processi, negli arresti e nelle operazioni di polizia. Si svolge anche nella gestione delle informazioni, nella protezione delle fonti, nel controllo dei rapporti tra investigatori e collaboratori, nella documentazione delle decisioni e nella capacità delle istituzioni di sottoporre se stesse a verifica.

È in questo spazio che la vicenda di Contorno mantiene una rilevanza che supera il suo protagonista. Non perché abbia dimostrato l’esistenza di un killer di Stato. Non perché ogni rapporto con gli apparati sia necessariamente sospetto. Ma perché mostra quanto sia delicato il confine tra l’utilizzo investigativo di una fonte criminale e la necessità di impedire che quella fonte, o il rapporto con essa, si sottragga alle regole.

Il punto conclusivo non è una sentenza sulla persona. È la necessità di accertare, distinguere, documentare e non confondere.