La “banca occulta” di Milano: quando il riciclaggio costruisce un sistema finanziario parallelo

L’indagine sulla cosiddetta “banca occulta” di Milano offre l’occasione per analizzare il fenomeno dell’underground banking: un sistema finanziario parallelo che sfrutta compensazioni, contante e società schermo, ponendo nuove sfide ai presìdi antiriciclaggio e alla due diligence

Le cronache giudiziarie raccontano spesso sequestri, arresti e patrimoni confiscati. A partire da queste notizie si può, anche se spesso presuntivamente, osservare l’architettura finanziaria che rende possibile il riciclaggio.

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Milano e coordinata dalla Procura della Repubblica rappresenta, sotto questo profilo, un caso particolarmente interessante. Le indagini hanno portato all’esecuzione di sette misure cautelari nell’ambito di un procedimento per frode fiscale e riciclaggio, facendo emergere quello che gli stessi investigatori hanno definito un sistema di “underground banking”, con il coinvolgimento di un commercialista, società cartiere, false fatturazioni e una struttura clandestina destinata alla raccolta e movimentazione di ingenti somme di denaro contante.

Secondo quanto comunicato dagli inquirenti, l’operazione ha portato anche al sequestro di disponibilità finanziarie e all’individuazione di un appartamento utilizzato come vera e propria “banca occulta”, attrezzato con strumenti professionali per la gestione del contante.

La notizia è stata ripresa da numerose testate nazionali con informazioni sostanzialmente convergenti. Al di là dell’aspetto giudiziario, tuttavia, il dato di maggiore interesse non è rappresentato dall’entità dei sequestri o dal numero degli indagati, bensì dall’esplicito richiamo a un sistema finanziario parallelo, espressione che richiama direttamente una categoria ormai consolidata negli studi della Financial Action Task Force (FATF).

Oltre la cronaca: che cos’è un Underground Banking System

Nel linguaggio investigativo, l’espressione “banca occulta” può evocare l’immagine di un istituto clandestino. In realtà, il concetto è molto più articolato.

Il FATF utilizza una nozione più ampia, quella di Hawala and Other Similar Service Providers (HOSSPs), nella quale rientrano anche forme di underground banking. Si tratta di sistemi informali di trasferimento di denaro o di valore che, pur potendo utilizzare occasionalmente il sistema bancario, si caratterizzano soprattutto per modalità di regolamento alternative: compensazioni, movimentazioni di contante, regolazioni differite e utilizzo di attività commerciali per bilanciare i flussi finanziari.

È importante sottolineare che tali sistemi non sono di per sé illeciti. In diversi contesti geografici rappresentano strumenti tradizionali di trasferimento di rimesse, soprattutto dove il sistema bancario è scarsamente sviluppato. Diventano però particolarmente vulnerabili quando vengono utilizzati per occultare la provenienza dei fondi, eludere controlli valutari o fiscali oppure favorire il riciclaggio dei proventi di attività criminali.

L’indagine milanese sembra inserirsi proprio in quest’ultima prospettiva: non un semplice episodio di riciclaggio, ma la presenza di un’infrastruttura finanziaria clandestina capace di offrire servizi di intermediazione al di fuori dei circuiti regolamentati.

Le implicazioni per il “sistema antiriciclaggio”

Sotto il profilo della prevenzione, il caso offre almeno tre spunti di riflessione.

Il primo riguarda la professionalizzazione delle strutture criminali. Le organizzazioni non si limitano più a riciclare denaro, ma realizzano veri e propri servizi finanziari destinati a terzi, replicando alcune funzioni tipiche degli intermediari autorizzati.

Il secondo riguarda il ruolo dei reati ancillari. Dalle informazioni disponibili emergono false fatturazioni, società cartiere, frodi fiscali e gestione sistematica del contante. Il riciclaggio non appare quindi come un fatto isolato, ma come l’esito finale di una filiera composta da molteplici condotte illecite che, integrate tra loro, consentono di creare opacità finanziaria.

Infine, il caso conferma una tendenza già emersa in numerose analisi internazionali: i sistemi di riciclaggio più sofisticati non puntano tanto a nascondere una singola operazione, quanto a frammentare le informazioni tra più soggetti, società e transazioni. Ogni elemento, considerato isolatamente, può apparire coerente; è soltanto la ricostruzione complessiva delle relazioni economiche e finanziarie a rendere visibile il disegno criminoso.

Le principali Red Flags

L’analisi del caso consente di individuare alcune indicazioni operative di interesse per professionisti e intermediari:

Soggetti che svolgono, di fatto, funzioni di intermediazione finanziaria senza essere intermediari autorizzati , raccogliendo fondi, organizzando compensazioni o gestendo trasferimenti di valore per conto di una pluralità di clienti.

, raccogliendo fondi, organizzando compensazioni o gestendo trasferimenti di valore per conto di una pluralità di clienti. Utilizzo coordinato di società, false fatturazioni e ingenti disponibilità di contante in assenza di una giustificazione economica coerente, con funzioni di separazione tra l’origine dei fondi e il loro successivo reimpiego.

in assenza di una giustificazione economica coerente, con funzioni di separazione tra l’origine dei fondi e il loro successivo reimpiego. Frammentazione della filiera finanziaria, nella quale ciascun operatore svolge un ruolo apparentemente lecito ma inserito in un sistema complessivo volto a ostacolare la ricostruzione della provenienza del denaro.

Per i soggetti obbligati, la principale lezione che emerge da questa vicenda è chiara e porta, ancora una volta, a dover pensare al “presidio antiriciclaggio” come ad un’analisi strutturata di informazioni acquisite in maniera quanto più estesa possibile ad un ecosistema di interessi all’interno dei quali si contestualizza l’operazione da attenzionare, non potendosi limitare l’analisi alla singola operazione.

È sempre più necessario adottare una lettura “di rete”, capace di collegare clienti, titolari effettivi, controparti, flussi finanziari e contesto economico, ricostruendo quella visione d’insieme che le organizzazioni criminali cercano deliberatamente di frammentare.