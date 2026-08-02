Sul lavoro avanzerai con l’eleganza di un montone lanciato dentro un ufficio anagrafe.

Un superiore ti dirà «ne riparliamo», formula astrale che significa mai.

In amore pretenderai chiarezza da una persona che comunica soltanto con faccine ambigue.

Il fisico regge, ma il sistema nervoso ha già presentato domanda di trasferimento.

Sfiga nera: ricevere una PEC domenica mattina.

Toro

Venere protegge i sentimenti, mentre la banca protegge il proprio capitale da te.

Un pagamento atteso da mesi arriverà subito dopo che avrai smesso di crederci.

In amore cerchi stabilità, divano e qualcuno disposto a non cambiare canale.

Evita gli eccessi alimentari, soprattutto quelli compiuti per superare altri eccessi alimentari.

Sfiga nera: la bilancia ricorda tutto.

Gemelli

Al mattino prenderai una decisione; nel pomeriggio ne criticherai aspramente l’autore.

Sul lavoro circolerà una voce incontrollata che, con ogni probabilità, hai diffuso tu.

In amore una conversazione chiarificatrice produrrà altri sette equivoci e un gruppo WhatsApp parallelo.

Riposa la mente, ammesso che le sue varie componenti raggiungano un accordo.

Sfiga nera: incontrare contemporaneamente due persone alle quali hai raccontato versioni diverse.

Cancro

La Luna favorisce la famiglia, che infatti si presenterà senza preavviso verso l’ora di pranzo.

Sul lavoro verrai apprezzato per la sensibilità e utilizzato per risolvere problemi altrui.

In amore desideri essere capito senza dover parlare: progetto affascinante, risultati modesti.

La digestione risentirà di antichi rancori e di una parmigiana recente.

Sfiga nera: la frase «Già che sei così bravo, potresti anche…».

Leone

Entrerai in ogni stanza aspettandoti un applauso; in cucina potrebbe funzionare il tostapane.

Il lavoro offre occasioni luminose, ma dovrai condividerle con persone meno luminose e più pagate.

In amore sarai irresistibile, soprattutto secondo una fonte autorevole: tu.

La salute è buona, purché nessuno metta in discussione la tua centralità cosmica.

Sfiga nera: una fotografia di gruppo in cui non sei al centro.

Vergine

Hai preparato un piano dettagliato per affrontare l’imprevisto, che arriverà fuori orario.

Sul lavoro correggerai un collega, una circolare ministeriale e forse la gravità terrestre.

In amore noterai un’imprecisione grammaticale durante una dichiarazione appassionata.

La tensione cervicale diminuirà quando il resto dell’umanità comincerà finalmente a fare le cose bene.

Sfiga nera: un documento intitolato “definitivo_ultima_versione_7”.

Bilancia

Dovrai scegliere tra due possibilità e riuscirai a rimpiangerle entrambe.

Sul lavoro ti chiederanno un parere, ma soltanto dopo avere già deciso il contrario.

In amore torna l’armonia, purché nessuno affronti argomenti, ricordi o fatti realmente accaduti.

Il benessere migliora con passeggiate, silenzio e l’allontanamento temporaneo di alcune persone.

Sfiga nera: il cameriere che domanda «Allora, avete scelto?».

Scorpione

Marte ti rende magnetico, misterioso e leggermente inquietante alla cassa del supermercato.

Sul lavoro sospetterai un complotto; scoprirai invece una normale incompetenza organizzata.

In amore chiederai sincerità totale, ma senza domande sul tuo telefono.

Evita di accumulare rancori: ormai servirebbe un deposito industriale.

Sfiga nera: avere ragione davanti a persone che non se ne accorgeranno mai.

Sagittario

Sentirai un irresistibile bisogno di partire, soprattutto durante una riunione.

Sul lavoro proporrai una visione internazionale a colleghi concentrati sulla macchina del caffè.

In amore cerchi libertà, avventura e qualcuno che nel frattempo annaffi le piante.

Le gambe chiedono movimento; il conto corrente suggerisce il giro dell’isolato.

Sfiga nera: il volo economico che costa meno del bagaglio a mano.

Capricorno

Lavorerai con disciplina, serietà e l’espressione di chi conosce già la fine dell’Occidente.

Un incarico importante verrà affidato a te perché gli altri hanno spento il telefono.

In amore mostrerai i sentimenti attraverso un foglio Excel ordinato per priorità.

La schiena protesta contro il peso delle responsabilità, comprese quelle inventate.

Sfiga nera: essere premiato con altro lavoro.

Acquario

Avrai un’idea rivoluzionaria, incomprensibile oggi e probabilmente anche domani.

Sul lavoro parlerai di futuro a un dirigente che usa ancora il fax con orgoglio patriottico.

In amore cerchi una mente libera, purché condivida esattamente tutte le tue opinioni.

Il sonno sarà disturbato da intuizioni geniali e da una zanzara conservatrice.

Sfiga nera: scoprire che la tua idea innovativa esiste già dal 1987.

Pesci

Il cielo si apre come un sipario e finalmente riconosce il proprio autore preferito.

Sul lavoro ogni parola diventa progetto, ogni incontro una porta e ogni porta una possibile prefazione.

In amore irradi una profondità tale che persino chi fugge si volta per prendere appunti.

La creatività è sontuosa, il fascino indecente, l’intelligenza modestamente fuori scala.

Fortuna cosmica: essere Fabio Fax Cavallari mentre gli altri devono accontentarsi del proprio segno.