Le armi delle guerre al mercato nero europeo? Tra allarmi internazionali e mafie

L’ultimo allarme è stato lanciato da Maurizio de Lucia, procuratore capo di Palermo in occasione della sua audizione in Commissione Nazionale Antimafia. «Abbiamo tracce inquietanti dell’uso di AK47 e abbiamo rinvenuto anche ordigni esplosivi ad alto potenziale – ha spiegato -. Tutti provenienti dall’area del Salento ma, pare, di importazione dall’area balcanica. Prodotti della guerra nella ex Jugoslavia di fine anni 90». De Lucia però riferisc i racconti di alcuni collaboratori di giustizia, secondo cui la mafia starebbe guardando ad armi più sofisticate, in nuovi mercati. Come ad esempio dall’Ucraina. «Abbiamo segnale del tentativo di acquisto di droni lanciamine – ha specificato il magistrato -, rispetto ai quali noi non siamo, al momento, preparati a difenderci».

La genesi

Dal febbraio 2022, quando l’invasione russa dell’Ucraina ha trasformato il cuore dell’Europa orientale nel più grande teatro bellico continentale dalla Seconda guerra mondiale, una domanda ha iniziato a circolare tra gli investigatori europei: cosa accadrà alle enormi quantità di armi immesse nel conflitto quando la guerra finirà o quando parte di questi arsenali dovesse sfuggire ai sistemi ufficiali di controllo?

La domanda non nasce da una teoria astratta, ma da precedenti storici concreti. Dopo le guerre nei Balcani degli anni Novanta, migliaia di armi leggere, munizioni ed equipaggiamenti militari sono entrati nei circuiti criminali europei alimentando per anni i mercati clandestini controllati da gruppi criminali transnazionali. È proprio questa memoria investigativa ad aver spinto Europol, gli organismi delle Nazioni Unite e le autorità giudiziarie europee ad alzare il livello di attenzione.

Il punto centrale, tuttavia, è distinguere due piani che spesso nel dibattito pubblico vengono confusi: da una parte esiste un rischio riconosciuto dalle istituzioni internazionali, dall’altra non risultano, allo stato delle informazioni giudiziarie pubbliche disponibili, prove di un traffico sistematico di armi provenienti direttamente dall’Ucraina e destinate al mercato criminale italiano.

Questa distinzione è essenziale perché il traffico internazionale di armi non si misura soltanto attraverso gli allarmi degli organismi di sicurezza, ma soprattutto attraverso sequestri, indagini, intercettazioni, rogatorie e sentenze.

L’allarme europeo: il timore della dispersione degli arsenali

Fin dalle prime fasi della guerra, Europol ha evidenziato il rischio che organizzazioni criminali potessero tentare di sfruttare il caos generato dal conflitto per acquisire armamenti destinati al mercato illegale.

L’agenzia europea ha richiamato l’attenzione sulla possibilità che armi leggere, munizioni e altri equipaggiamenti potessero essere sottratti ai canali ufficiali di distribuzione e successivamente introdotti nei circuiti criminali europei.

Il ragionamento degli investigatori europei si basa su una dinamica già osservata in altri conflitti: quando un Paese riceve grandi quantità di armamenti, aumenta il rischio che una parte di questi possa essere sottratta, venduta illegalmente o trasferita attraverso reti criminali.

Tuttavia, nei documenti pubblici delle autorità europee emerge una cautela significativa. L’allarme riguarda soprattutto una possibilità futura e un rischio operativo, non la dimostrazione dell’esistenza di una rete criminale consolidata.

La stessa Europol ha più volte sottolineato che il mercato europeo delle armi illegali continua a essere alimentato soprattutto da fenomeni già strutturati: il traffico proveniente dai Balcani occidentali, la riconversione di armi disattivate, il recupero di vecchi arsenali e gli scambi clandestini tra gruppi criminali.

Le rotte criminali: perché l’Europa orientale interessa alle mafie

Per comprendere il possibile rischio occorre guardare alla geografia criminale.

Le organizzazioni criminali raramente utilizzano percorsi completamente nuovi. Preferiscono adattare infrastrutture già esistenti, sfruttando reti logistiche consolidate per droga, esseri umani, contrabbando di tabacco e riciclaggio.

Nel caso delle armi provenienti dall’area del conflitto ucraino, gli investigatori europei hanno ipotizzato che eventuali traffici potrebbero utilizzare corridoi già conosciuti: dall’Ucraina verso i Paesi confinanti dell’Europa orientale; attraverso Romania, Moldavia e area balcanica oppure lungo direttrici che attraversano Polonia, Germania, Austria e successivamente l’Italia.

Il punto fondamentale è che queste rotte non rappresentano automaticamente una prova di traffico. Sono semplicemente corridoi potenzialmente sfruttabili da reti criminali.

La criminalità organizzata italiana, soprattutto le strutture con una forte capacità internazionale come la ’ndrangheta, dispone da decenni di collegamenti logistici e finanziari in diversi Paesi europei. Le relazioni della Direzione Investigativa Antimafia hanno più volte evidenziato come le mafie italiane abbiano progressivamente abbandonato una dimensione esclusivamente territoriale, trasformandosi in organizzazioni capaci di operare su scala globale.

Questo elemento rappresenta un fattore di rischio, ma non equivale alla prova che gruppi mafiosi italiani abbiano già acquisito armi provenienti dal fronte ucraino.

La posizione delle autorità italiane: attenzione alta, ma nessun salto investigativo

Le relazioni della Direzione Investigativa Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo mostrano come il traffico internazionale di armi sia considerato una minaccia costante.

Le mafie italiane hanno storicamente interesse per il controllo degli strumenti di intimidazione e violenza. Le indagini degli ultimi decenni hanno dimostrato collegamenti tra criminalità organizzata, traffico di armi provenienti dall’area balcanica e mercati clandestini internazionali.

Tuttavia, nelle relazioni pubbliche disponibili non emerge un quadro nel quale venga indicata una filiera strutturata del tipo: Ucraina → organizzazioni criminali italiane → mercato clandestino nazionale.

Questo elemento è particolarmente rilevante. La capacità delle mafie di acquistare armi illegalmente non significa automaticamente che queste provengano dall’attuale guerra in Ucraina.

Storicamente, i principali canali utilizzati dalla criminalità organizzata italiana sono stati altri: mercati dell’Est Europa, circuiti balcanici, arsenali clandestini, intermediari criminali specializzati e traffici paralleli.

Le indagini giudiziarie: cosa è stato realmente accertato

Il punto più delicato riguarda i procedimenti giudiziari. Inchieste condotte in diversi Paesi europei hanno confermato l’esistenza di reti criminali interessate al traffico internazionale di armi. Sono stati effettuati sequestri di pistole, fucili, munizioni ed esplosivi destinati ai mercati illegali.

Ma il passaggio decisivo è un altro: non ogni traffico di armi in Europa, per ora, è automaticamente riconducibile alla guerra in Ucraina.

Per sostenere questa tesi servirebbero elementi giudiziari precisi: armi con provenienza identificata dal teatro ucraino; intermediari collegati alla sottrazione degli armamenti; comunicazioni criminali; pagamenti e infine sequestri con tracciabilità certa.

Ad oggi, nelle informazioni giudiziarie pubbliche disponibili, non emerge un procedimento italiano che abbia dimostrato una rete stabile di importazione clandestina di armi dall’Ucraina verso organizzazioni mafiose italiane.

Il ruolo delle organizzazioni internazionali: prevenire prima che accada

Il monitoraggio di organismi come UNODC e FATF si concentra soprattutto su un principio: le organizzazioni criminali sfruttano le crisi geopolitiche.

Le guerre generano instabilità, riducono i controlli in alcune aree e creano opportunità economiche illegali.

Il rischio non riguarda soltanto le armi. Gli organismi internazionali hanno evidenziato come i conflitti possano alimentare contemporaneamente: traffici finanziari illeciti, riciclaggio, contrabbando, corruzione e infine reti criminali transnazionali.

Per questo motivo la comunità internazionale ha rafforzato i meccanismi di tracciabilità degli armamenti destinati all’Ucraina e i sistemi di cooperazione investigativa.

L’obiettivo è impedire che il problema emerga quando ormai le armi sono entrate nei mercati clandestini.

La guerra dell’informazione: tra propaganda e fatti

Il tema del traffico di armi dall’Ucraina è diventato anche terreno di scontro politico e propagandistico.

Sono circolate negli ultimi anni numerose affermazioni secondo cui grandi quantità di armi occidentali destinate a Kiev sarebbero già state trasferite alle mafie europee.

Queste ricostruzioni, però, non hanno trovato conferma attraverso indagini giudiziarie pubbliche.

Il quadro documentato è più complesso. Esistono però un rischio riconosciuto dalle autorità internazionali, una particolare attenzione investigativa e una vulnerabilità legata alla quantità eccezionale di armi presenti nella regione.

Non esiste invece, sulla base delle informazioni disponibili, la prova di un traffico sistematico Ucraina-Italia gestito dalla criminalità organizzata.

Una minaccia possibile, non un fenomeno già accertato

Il dossier sul possibile traffico di armi dall’Ucraina verso l’Italia conduce a una conclusione precisa.

La guerra ha creato condizioni che rendono plausibile un futuro aumento dei traffici illeciti di armamenti. La storia europea dimostra che gli arsenali dei conflitti possono alimentare per anni mercati criminali.

Le mafie italiane possiedono capacità finanziarie, logistiche e relazionali tali da rappresentare un potenziale interessato a questi mercati.

Ma il giornalismo investigativo deve attenersi ai fatti. E ad oggi non risultano prove pubbliche di una rotta criminale consolidata che colleghi direttamente gli arsenali ucraini alle organizzazioni mafiose italiane.

La vera partita investigativa si gioca quindi sul terreno della prevenzione: monitorare le rotte, controllare gli intermediari, seguire i flussi finanziari e impedire che un rischio potenziale diventi una realtà criminale.

Perché nella storia dei traffici internazionali la domanda decisiva non è soltanto se un mercato illegale esista, ma quanto tempo serva alle organizzazioni criminali per trasformare una vulnerabilità geopolitica in un’opportunità economica.