L’ombra del capitale: l’infiltrazione mafiosa nel Real Estate europeo e l’architettura dei trust offshore

Nel cuore della notte, all’improvviso, la Costa del Sol non è più soltanto un miraggio di luci e champagne. Ma il momento in cui il denaro diventa ombra e l’ombra diventa cemento. Sulla carta, quelle ville affacciate sul Mediterraneo appartengono a società con nomi che suonano come formule magiche, registrate in paradisi fiscali lontani mille chilometri. I trust, come scatole cinesi, custodiscono segreti che neppure i loro stessi beneficiari conoscono fino in fondo. Eppure, chi abita quelle stanze sa che ogni scalone in marmo, ogni piscina a sfioro e ogni suite d’albergo è stato pagato con il sangue di un traffico, il respiro di un’estorsione, la firma di un latitante.

Questa inchiesta racconta la storia di come la criminalità organizzata abbia imparato a parlare la lingua dei mercati globali, mimetizzando la propria potenza nelle pieghe di un’Europa che, per troppo tempo, ha scambiato opacità per riservatezza, e ricchezza per legittimità.

Ma questa non è semplicemente un’inchiesta sul crimine.

È un viaggio nel cuore di un sistema che trasforma il sangue in oro. E l’oro in mura che nessuno vede.

La metastasi finanziaria del capitale criminale

La metamorfosi della criminalità organizzata d’origine italiana da fenomeno prevalentemente militare e contiguo al controllo del territorio a network finanziario ad altissima sofisticazione rappresenta uno dei processi più complessi nell’analisi del crimine economico transnazionale. Le consorterie mafiose, in prima linea la ‘ndrangheta calabrese e i clan della camorra campana, hanno progressivamente convertito gli enormi proventi generati dal traffico internazionale di stupefacenti e dalle estorsioni sistematiche in asset patrimoniali lecite, individuando nel settore immobiliare di pregio e nel comparto turistico-alberghiero di lusso in Europa il terreno d’elezione per la pulizia e il reimpiego del capitale illecito. La predilezione per l’investimento mattoniero risponde a una duplice esigenza strategica: da un lato la stabilizzazione e conservazione del valore economico nel lungo periodo al riparo dall’inflazione e dalle oscillazioni finanziarie, dall’altro la legittimazione sociale dell’impresa criminale, che si mimetizza all’interno dei circuiti trasparenti dell’accoglienza, dell’hôtellerie di alta gamma e dello sviluppo urbano residenziale.

Per schermare l’origine infetta delle risorse, i gruppi criminali orchestrano complesse architetture societarie basate su strutture a “scatola cinese”, vale a dire catene partecipative piramidali ed eterogenee che interpongono entità giuridiche estere, veicoli fiduciari e trust istituiti in giurisdizioni offshore o a fiscalità privilegiata. In questo scenario, il continente europeo non si presenta come un blocco monolitico o omogeneo, bensì come un mosaico di opportunità regolatorie e asimmetrie normative sapientemente sfruttate dai professionisti del riciclaggio. L’asse geografico dell’infiltrazione muove dalle regioni d’origine del Sud Italia e dalle piazze economico-direzionali del Nord del Paese, proiettandosi verso la Costa del Sol in Spagna, le piazze finanziario-immobiliari del Regno Unito, la riservatezza societaria del Lussemburgo e la secolare tradizione della gestione patrimoniale elvetica. L’analisi di queste direttrici rivela una costante tensione tra l’evoluzione delle tecniche d’inchiesta, incentrate sui decreti di sequestro e confisca prevenzionale emessi dalle sezioni Misure di Prevenzione dei tribunali italiani, e l’evoluzione dei sistemi di trasparenza aziendale, recentemente rallentati da complessi pronunciamenti della giurisprudenza europea in materia di protezione dei dati personali.

La matrice italiana: dal radicamento territoriale al riciclaggio nelle piazze del Nord

L’infrastruttura dell’accumulazione illecita trae origine dai contesti strutturali del Mezzogiorno italiano, territori nei quali le organizzazioni mantengono la gestione diretta dei traffici criminali e il controllo sociale, per poi canalizzare la liquidità verso i mercati più dinamici, liquidi e ricettivi del Nord Italia e del resto d’Europa. Le indagini della Direzione Investigativa Antimafia e le relazioni semestrali presentate al Parlamento documentano con dovizia di particolari come le ‘ndrine calabresi e i clan campani abbiano stabilito da tempo una presenza pervasiva nelle regioni settentrionali, con particolare riferimento a Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. In questi contesti, la condotta delittuosa si manifesta attraverso l’acquisizione diretta o indiretta di immobili commerciali, complessi alberghieri, ristoranti di lusso e asset residenziali ubicati nelle aree metropolitane di maggiore pregio.

Il contrasto a questo fenomeno ha richiesto l’elaborazione di un impianto normativo e dogmatico avanzato, identificabile nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comunemente noto come Codice Antimafia. Il cuore propulsore della risposta statale è rappresentato dalle Sezioni Misure di Prevenzione istituite presso i Tribunali italiani, alle quali il legislatore attribuisce il potere di disporre l’aggressione patrimoniale attraverso i provvedimenti di sequestro e successiva confisca. Tali misure prescindono dall’accertamento della responsabilità penale individuale per uno specifico reato, operando sulla base della pericolosità sociale del soggetto indiziato e sulla dimostrazione della netta sproporzione tra i redditi dichiarati o le attività economiche ufficiali e il patrimonio effettivamente posseduto o controllato, anche per interposta persona. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità costituzionale e convenzionale della confisca di prevenzione, evidenziando come la sua ratio risieda nella ragionevole presunzione che i beni non giustificati derivino da attività illecite e debbano pertanto essere sottratti al circuito economico per ripristinare la sana concorrenza sul mercato.

La casistica giudiziaria mostra la frequenza con cui le organizzazioni criminali tentino di eludere l’applicazione delle misure di prevenzione ricorrendo all’intestazione fittizia a favore di prestanome incensurati o di società schermo con sede all’estero. Emblematico è il caso ricostruito nell’ambito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Pavia e coordinate dalla magistratura competente, sfociato nel provvedimento di confisca definitivo emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione avente ad oggetto 118 immobili dislocati sul territorio nazionale e disponibilità finanziarie per circa 16 milioni di euro. Il dominus dell’organizzazione, formalmente residente in Svizzera e al vertice di una struttura dedita a reati tributari, frodi fiscali e riciclaggio, gestiva un ingente patrimonio immobiliare dissimulato dietro una fitta rete di soggetti giuridici. Allo stesso modo, le decretazioni del Tribunale di Milano nei confronti di esponenti contigui alle consorterie mafiose evidenziano la sistematica acquisizione di esercizi commerciali e fabbricati ad uso residenziale mediante pagamenti in contanti o compensazioni finanziarie extracontabili, mascherati tramite la fittizia interposizione di conviventi o fiduciarie.

Quando il raggio d’azione del capitale illecito travalica i confini nazionali, la sola azione di prevenzione interna si imbatte tuttavia nelle barriere rappresentate dalle sovranità statali esteri e dalle difformità dei regimi catastali, rendendo indispensabile l’attivazione di complessi strumenti di rogatoria e cooperazione giudiziaria internazionale per tracciare la reale titolarità dei beni.

L’esperienza delle Sezioni Misure di Prevenzione e la sfida transfrontaliera

L’efficacia del modello di prevenzione patrimoniale italiano risiede nella sua natura fortemente inquisitoria e sostantiva, capace di penetrare le forme giuridiche per attingere la sostanza economica dei beni. Il procedimento di prevenzione si articola in una fase di sequestro provvisorio ed urgente, ordinato dal Tribunale ove sussistano sufficienti indizi sulla sproporzione patrimoniale o sulla provenienza illecita delle risorse, e si stabilizza nell’arco di un serrato iter camerale che deve condurre, a pena di caducazione del vincolo cautelare, alla decisione sulla confisca entro i termini perentori stabiliti dal Codice Antimafia. Durante questa fase, l’amministrazione giudiziaria assume la gestione diretta degli asset per garantirne la continuità aziendale o la conservazione del valore.

Tuttavia, il trasferimento all’estero della proprietà formale degli immobili, ottenuto mediante la cessione delle quote delle società proprietarie ad entità estere o a trust di diritto straniero, introduce una frattura procedurale che mette a dura prova la tenuta delle Misure di Prevenzione. Le indagini svolte dalla DIA dimostrano come la ‘ndrangheta abbia sviluppato una precoce comprensione di questi limiti, proiettando le proprie articolazioni operative in vari Paesi europei ed extraeuropei e radicandosi stabilmente attraverso “locali” dotati di autonomia tattica ma collegati alla regia strategica calabrese. Quando un bene immobiliare situato a Roma, Milano o nelle località turistiche del Sud è intestato a una Limited inglese o a una Société Anonyme lussemburghese, il Tribunale della prevenzione deve estendere l’accertamento istruttorio oltre confine, richiedendo alle autorità estere l’identificazione dei soci e dei titolari effettivi.

La sfida transfrontaliera si gioca sulla capacità degli organi investigativi italiani di fornire la prova del controllo di fatto esercitato dal proposto sul bene formalmente estero. Ciò richiede un’integrazione costante tra l’analisi finanziaria delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), i riscontri dei registri fondiari stranieri e l’uso delle evidenze emerse nei database di inchiesta internazionali. Laddove tale coordinamento ha successo, la confisca emessa dal giudice italiano è in grado di attingere gli immobili esteri o le partecipazioni societarie che li detengono, costringendo gli Stati esteri al riconoscimento dell’ordine giudiziario sulla base degli strumenti di cooperazione dell’Unione Europea o di convenzioni bilaterali.

Il laboratorio spagnolo: la Costa del Sol e l’acquisizione del turismo di lusso

La Spagna rappresenta storicamente uno degli approdi primari per l’investimento del capitale criminale d’origine italiana, trasformandosi nel corso dei decenni in un vero e proprio laboratorio per le tecniche di riciclaggio nel settore immobiliare e turistico. La fascia costiera dell’Andalusia, in particolare la Costa del Sol con i comuni di Malaga, Marbella, Estepona e Puerto Banús, unitamente all’area metropolitana di Madrid e alle Isole Baleari, costituisce un polo d’attrazione primario per la camorra e la ‘ndrangheta. L’attrattività della regione risiede nella combinazione tra un mercato turistico d’élite ad elevatissima redditività, una costante domanda di sviluppo edilizio residenziale di lusso e una storicamente complessa tracciabilità dei flussi di liquidità legati al settore dell’intrattenimento e della ristorazione.

Lo schema operativo adottato dai gruppi criminali in terra spagnola si articola attraverso la creazione di società a responsabilità limitata locali (Sociedad Limitada – S.L.), costituite con capitale sociale minimo e successivamente ricapitalizzate mediante finanziamenti soci privi di giustificazione economica o prestiti bancari garantiti da pegni su depositi esteri. Queste Sociedades Limitadas procedono all’acquisizione diretta di complessi alberghieri, resort, boutique hotel, locali notturni di tendenza e lussuose ville residenziali. Per recidere il legame con l’Italia, le partecipazioni sociali della S.L. spagnola vengono interamente intestate a holding operative domiciliate in Lussemburgo, Olanda o nel Regno Unito, le quali a loro volta fanno capo a trust o fiduciarie offshore.

L’impatto economico di questa infiltrazione nel settore turistico-alberghiero della Costa del Sol è devastante per il tessuto produttivo legale. Disponendo di un flusso inesauribile di liquidità proveniente dal narco-traffico internazionale, le imprese a matrice criminale sono in grado di effettuare acquisizioni immobiliari a prezzi superiori a quelli di mercato, fuori scala per gli operatori tradizionali. Inoltre, la gestione delle strutture turistiche consente di iniettare ulteriore contante attraverso la fittizia fatturazione di prestazioni alberghiere o ristorative mai erogate, realizzando una pulizia completa del denaro illecito. Le indagini congiunte tra la DIA, la Guardia Civil e la Policía Nacional hanno evidenziato come la Costa del Sol non sia soltanto un luogo di rifugio per latitanti di spicco, ma un vero e proprio hub logistico e finanziario in cui i vertici criminali interagiscono con intermediari finanziari internazionali per pianificare la copertura dei patrimoni.

Il paradigma britannico: Londra, il Register of Overseas Entities e il post-Brexit

Nel panorama dell’investimento immobiliare globale, la piazza di Londra e il mercato residenziale d’altissima gamma del Regno Unito costituiscono da decenni il traguardo d’elezione per i capitali di dubbia provenienza. La stabilità dell’ordinamento britannico, la forza del mercato immobiliare prime nei quartieri di Mayfair, Kensington e Knightsbridge e la storica flessibilità del sistema societario della City hanno attirato enormi volumi di ricchezza opaca. Per lungo tempo, il quadro normativo inglese ha consentito a entità estere (overseas entities), frequentemente costituite in giurisdizioni offshore quali le Isole Vergini Britanniche, Jersey, Guernsey o Panama, di acquistare e possedere beni immobili nel Regno Unito senza l’obbligo di rivelare l’identità delle persone fisiche che ne detenevano la titolarità effettiva.

Per chiudere questa falla sistemica e contrastare l’uso del settore immobiliare come strumento di riciclaggio, il Parlamento britannico ha approvato l’Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, che ha istituito dal 1° agosto 2022 il Register of Overseas Entities (ROE), gestito da Companies House. La normativa impone a qualsiasi entità giuridica estera che intenda acquistare, vendere o trasferire terreni o immobili nel Regno Unito l’obbligo inderogabile di registrarsi presso Companies House e di dichiarare i propri titolari effettivi registrabili (registrable beneficial owners) o i propri amministratori gestori (managing officers). La legge definisce titolare effettivo la persona fisica o l’ente che detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 25% delle azioni o dei diritti di voto nell’entità estera, ovvero che esercita un controllo significativo sulla stessa.

Elemento di eccezionale rilevanza investigativa è la portata retroattiva della norma, che ha imposto l’obbligo di comunicazione anche a tutte le entità estere che avevano acquistato proprietà in Inghilterra e Galles a partire dal 1° gennaio 1999 (e dall’8 dicembre 2014 in Scozia). Inoltre, le informazioni presentate devono essere verificate da un agente britannico regolamentato e sottoposto alla vigilanza antiriciclaggio ai sensi dei Money Laundering Regulations 2017, entro tre mesi prima della domanda di registrazione. Il mancato rispetto della disciplina comporta pesanti sanzioni penali e il blocco formale di qualsiasi operazione di trascrizione o vendita presso il Registro Fondiario (HM Land Registry).

La successiva approvazione dell’Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 ha ulteriormente potenziato la capacità di Companies House di verificare, contestare e cancellare informazioni sospette o fuorvianti presenti nel registro. Nonostante questo serrato impianto normativo, le reti criminali ad elevata specializzazione finanziaria hanno elaborato strategie di aggiramento. Tra queste figurano il frazionamento artificiale delle partecipazioni societarie al di sotto della soglia rilevante del 25% affidandole a una moltitudine di prestanome, e il ricorso a trust discrezionali strutturati in modo tale che nessun beneficiario detenga un diritto attuale e garantito sul patrimonio, rendendo opaca la figura del titolare effettivo. L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, perfezionatasi il 31 dicembre 2020 al termine del periodo transitorio, ha reso il Paese un territorio terzo rispetto all’UE, complicando l’accesso diretto e l’automatismo nello scambio di informazioni finanziarie tra le autorità europee e le agenzie britanniche, rendendo indispensabile il ricorso a più lente rogatorie internazionali.

Lo snodo lussemburghese: l’inchiesta OpenLux e la penetrazione della ‘ndrangheta

Nel cuore dell’Europa continentale, il Granducato di Lussemburgo rappresenta uno snodo cruciale per la finanza societaria e la gestione dei fondi d’investimento. La combinazione di una legislazione societaria estremamente flessibile, un regime fiscale attrattivo per le holding partecipative e un’elevata riservatezza professionale ha reso il Paese il centro nevralgico per l’allestimento di veicoli finanziari internazionali.

L’estensione dell’infiltrazione della criminalità organizzata italiana nel tessuto economico lussemburghese è stata documentata in modo dirompente dall’inchiesta giornalistica internazionale #OpenLux, condotta nel 2021 dalla testata IRPI insieme a un consorzio di media internazionali. Mappando e analizzando i dati contenuti nel registro delle imprese e dei titolari effettivi del Granducato, l’inchiesta ha rivelato la presenza capillare di una rete di soggetti legati alle ‘ndrine di Mammola e Siderno, insediate storicamente nella fascia ionica della provincia di Reggio Calabria. In particolare, l’indagine ha dimostrato come esponenti riconducibili alla famiglia Scali e soggetti collegati alla cosca Rumbo avessero stabilito la propria base operativa nel sud del Lussemburgo, avviando e rilevando attività commerciali, imprese edili e immobili residenziali.

I riscontri giudiziari emersi dall’operazione Malea hanno successivamente confermato le ipotesi investigative, provando come la cellula di ‘ndrangheta insediata in Lussemburgo non fosse una semplice comunità emigrata, ma una vera e propria proiezione operativa e finanziaria della consorteria calabrese. I membri del gruppo gestivano sul territorio un traffico d’armi e riscuotevano proventi estorsivi, reinvestendo i capitali accumulati nella costituzione di società lussemburghesi impiegate per acquistare immobili e partecipare ad appalti. Le strutture societarie utilizzate variavano dalle classiche Société à responsabilité limitée (S.à r.l.) alle più complesse Société de participations financières (Soparfi), ideate per detenere quote di immobili situate in Italia, Spagna o Francia, garantendo un completo anonimato fiscale e proprietario alle famiglie di ‘ndrangheta.

L’esperienza di OpenLux ha dimostrato come la trasparenza dei dati sui titolari effettivi costituisca una condizione imprescindibile per disvelare le filiere del riciclaggio transfrontaliero che le istituzioni locali, privatizzate o focalizzate solo sugli adempimenti formali, non sempre riescono ad intercettare autonomamente.

Il cortocircuito della trasparenza: la sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 novembre 2022

L’architettura della trasparenza finanziaria europea, costruita progressivamente attraverso le direttive antiriciclaggio dell’Unione, ha subito un arresto e un profondo riassetto a seguito della pronuncia emessa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 22 novembre 2022 nelle cause riunite C-37/20 e C-601/20 (Luxembourg Business Registers e Sovim). La controversia nasceva dall’impugnazione promossa da una società lussemburghese e da un suo titolare effettivo contro il diniego del gestore del registro di oscurare i propri dati al pubblico generale.

Con questa storica decisione, i giudici di Lussemburgo hanno dichiarato invalida la disposizione introdotta dalla Quinta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843) che imponeva agli Stati membri di garantire l’accesso in ogni caso e a chiunque alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e dei trust. La Corte ha stabilito che la messa a disposizione di tali dati ad un numero indeterminato di persone costituisce un’ingerenza grave e sproporzionata nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Secondo il collegio europeo, l’obiettivo di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo non può giustificare un accesso pubblico indiscriminato privo di filtri o di dimostrazione di un interesse qualificato.

L’impatto della sentenza è stato immediato e devastante per le attività d’inchiesta civiche e giornalistiche, portando al congelamento e alla chiusura dei registri pubblici dei titolari effettivi in Lussemburgo, Olanda, Belgio e in numerosi altri Paesi membri. Per conformarsi al dettato della Corte e recependo le indicazioni della Sesta Direttiva Antiriciclaggio (AMLD6 – Direttiva UE 2024/1640), l’ordinamento italiano ha riscritto la disciplina del Registro dei Titolari Effettivi tenuto presso le Camere di Commercio mediante la modifica del D.Lgs. 231/2007.

Il nuovo modello italiano abbandona l’accesso aperto e introduce una struttura rigida articolata su tre canali differenziati:

Le Autorità Pubbliche, tra cui la Guardia di Finanza, la DIA, l’Agenzia delle Entrate, la Procura Europea (EPPO), OLAF ed Europol, mantengono un accesso immediato, diretto e non filtrato al registro, senza necessità di notificare l’ispezione al titolare effettivo interessato.

I Soggetti Obbligati, quali banche, intermediari finanziari, notai, avvocati e commercialisti, possono accedere alle informazioni esclusivamente a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, previa procedura di accreditamento e con l’obbligo formale di segnalare al gestore del registro qualsiasi incongruenza riscontrata tra i dati iscritti e quelli acquisiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

I Portatori di Legittimo Interesse, categoria che comprende i giornalisti d’inchiesta, le organizzazioni non governative e i ricercatori universitari impegnati nella prevenzione del riciclaggio e della finanza illecita, possono accedere alle informazioni solo previa presentazione di un’istanza motivata che dimostri concretamente la sussistenza dell’interesse qualificato.

Mentre le autorità di contrasto conservano pieni poteri investigativi, questa nuova configurazione selettiva ha introdotto significative barriere burocratiche per il giornalismo investigativo transfrontaliero, riducendo la tempestività nell’individuazione delle catene societarie utilizzate per l’acquisto di immobili di pregio.

La Svizzera e l’ingegneria dei Trust offshore: le strutture a scatola cinese

Nonostante il progressivo superamento del segreto bancario tradizionale attraverso l’adesione agli standard di scambio automatico di informazioni dell’OCSE, la Svizzera e il suo settore fiduciario mantengono un ruolo primario nella gestione di patrimoni complessi e nell’ingegneria societaria internazionale. Le piazze finanziarie di Zurigo, Ginevra e Lugano offrono un’elevata densità di competenze legali e finanziarie capaci di allestire strutture negoziali atte a separare la titolarità formale di un asset dalla sua disponibilità economica reale.

L’istituto cardine per la realizzazione dell’opacità patrimoniale nel settore immobiliare di pregio è il trust, affiancato dalle fondazioni di famiglia o dalle Anstalten del Liechtenstein. Il trust consente la scissione tra la proprietà legale di un patrimonio, affidata a un amministratore fiduciario (trustee), e il diritto di godimento o i benefici economici, spettanti ai beneficiari (beneficiaries), sulla base delle disposizioni impartite dal disponente (settlor) nel delibato dell’atto costitutivo.

Nelle inchieste sul riciclaggio immobiliare gestite dalle Direzioni Distrettuali Antimafia, l’architettura a scatola cinese si presenta strutturata attraverso un articolato schema multilivello:

Al livello primario o territoriale si colloca la società di scopo (Special Purpose Vehicle – SPV), ad esempio una S.r.l. di diritto italiano o una S.L. di diritto spagnolo, la quale risulta intestataria formale dell’immobile di lusso o del complesso alberghiero.

Al livello intermedio si posiziona una società holding europea, di norma una S.à r.l. lussemburghese o una B.V. olandese, che detiene il 100% delle quote della SPV territoriale.

Al livello superiore o di segregazione viene posto il Trust offshore, istituito ai sensi delle leggi di giurisdizioni quali le Isole Cayman, Jersey o le Bahamas. Le azioni della holding europea sono interamente trasferite al trustee del trust offshore.

Al livello di controllo e gestione si inserisce la fiduciaria svizzera o il family office elvetico, che assume il ruolo di protettore (protector) del trust o gestisce, su mandato coperto da riservatezza, le istruzioni operative e il flusso dei dividendi e delle provviste finanziarie destinate al sostentamento degli immobili.

Questa stratificazione frammenta l’identità dell’effettivo dominus del patrimonio. Agli occhi di un conservatore dei registri immobiliari o di un notaio rogante, l’acquirente dell’immobile appare come una normale società locale controllata da un’entità europea trasparente. Per giungere a identificare il disponente mafioso o il beneficiario reale è necessario risalire ogni singolo anello della catena societaria, superando le barriere protettive dei trust offshore e le clausole di riservatezza dei fiduciari elvetici. La controversia giurisprudenziale italiana in merito all’inclusione obbligatoria dei mandati fiduciari e dei trust nell’ambito del Registro dei Titolari Effettivi, contestata dalle fiduciarie dinanzi alla giustizia amministrativa e alla Corte di Giustizia UE, testimonia quanto la tracciabilità di questi strumenti negoziali rappresenti un punto nevralgico nel contrasto alla finanza ombra.

L’estensione extra-europea: il caso Raffaele Imperiale e la proiezione a Dubai

Oltre i confini del continente europeo, il riciclaggio dei proventi del narcotraffico e dell’accumulazione mafiosa trova uno dei suoi hub globali più dinamici negli Emirati Arabi Uniti, ed in particolare nell’emirato di Dubai. L’attrattività di Dubai risiede nella combinazione tra uno sviluppo immobiliare di immenso pregio, un sistema economico privo di tassazione sui redditi immobiliari e una storicamente complessa cooperazione giudiziaria con i Paesi occidentali, che per lungo tempo ha offerto un rifugio sicuro a latitanti internazionali e ai loro patrimoni illeciti.

Il caso di Raffaele Imperiale, broker internazionale del narcotraffico originario di Castellammare di Stabia, legato al clan degli Scissionisti di Secondigliano e noto per il ritrovamento nella sua casa d’origine di due dipinti di Van Gogh trafugati, rappresenta una chiara dimostrazione empirica delle dinamiche dell’infiltrazione immobiliare globale. Per oltre un decennio, mentre era ricercato dalle autorità straniere e italiane, Imperiale ha risieduto a Dubai, trasformando i proventi del traffico mondiale di cocaina in un vasto impero immobiliare commerciale e residenziale.

Le indagini condotte dalla DDA di Napoli e approfondite dalle inchieste giornalistiche internazionali come #DubaiUnlocked hanno rivelato i dettagli delle operazioni realizzate nell’emirato. Tra gli asset acquistati da Imperiale spicca l’isola artificiale nominata “Taiwan”, situata nell’esclusivo arcipelago The World al largo della costa di Dubai, acquistata nel 2008 per un valore dichiarato di 30 milioni di dollari. L’isola, progettata da un affermato studio d’architettura ignaro della reale identità dell’investitore, era stata acquistata attraverso una società immobiliare finanziata con i proventi del narco-traffico e amministrata da un prestanome napoletano operativo tra Madrid e il Golfo Persico.

Gli atti notarili emiratini disvelati dalle indagini mostrano come nel novembre 2015, mentre era latitante, Imperiale avesse firmato un contratto per cedere il 51% delle quote della sua società immobiliare AA Real Estate and Development allo Sceicco Marwan Al Maktoum, membro della famiglia reale di Dubai. Per operare sul territorio senza comparire ufficialmente, Imperiale si avvaleva di figure ponte dell’imprenditoria, tra cui Mario Sarnataro, risultata intestataria fittizia di oltre sei proprietà immobiliari di pregio nell’emirato per un valore di circa 20 milioni di euro.

La svolta nell’azione di contrasto si è concretizzata nel 2021 con l’arresto di Imperiale a Dubai, la sua successiva estradizione in Italia e l’avvio della sua collaborazione con la magistratura. Nel corso delle escussioni processuali, Imperiale ha offerto formalmente allo Stato italiano la cessione dell’isola “Taiwan”. Su richiesta della DDA di Napoli, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un decreto di sequestro preventivo dell’isola, attivando le procedure di rogatoria e mutua assistenza giudiziaria con gli Emirati Arabi Uniti per completare il recupero e l’acquisizione formale del bene al patrimonio pubblico italiano, dimostrando la capacità d’estensione dell’azione antimafia anche nelle giurisdizioni extra-europee.

Strumenti investigativi e prospettive: registro UBO, direttive DAC e il futuro della cooperazione

Il contrasto all’infiltrazione criminale nel real estate e all’uso abusivo delle strutture fiduciarie richiede un coordinamento sistemico tra molteplici strumenti d’indagine amministrativi, tributari e giudiziari. L’analisi finanziaria prende avvio dalle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) che i soggetti obbligati inviano alle Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nazionali. Il D.Lgs. 231/2007 attribuisce alla DIA e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza il potere di approfondire tali segnalazioni sotto il profilo investigativo, incrociando i flussi finanziari anomali con le banche dati delle forze di polizia e con i registri aziendali.

A livello di cooperazione amministrativa e fiscale europea, le Direttive sulla Cooperazione Amministrativa (DAC) hanno progressivamente esteso la capacità di tracciamento delle autorità finanziarie:

La DAC6 (Direttiva UE 2018/822) impone agli intermediari finanziari e ai consulenti l’obbligo di segnalare agli organi fiscali gli schemi transfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva caratterizzati da elementi di opacità o dall’impiego di catene societarie non trasparenti.

La DAC7 (Direttiva UE 2020/284) disciplina lo scambio automatico di informazioni sui redditi generati tramite piattaforme digitali, comprese le locazioni immobiliari turistiche a breve termine.

La DAC8 (Direttiva UE 2023/2226) estende il tracciamento al settore delle cripto-attività, prevenendo l’impiego di valute virtuali nell’acquisto indiretto di beni immobili.

Sotto il profilo procedurale, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (con la sentenza Sabou del 2013) ha ribadito che lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie estere ed italiane può avvenire senza che il contribuente o la società oggetto d’indagine abbiano il diritto di essere informati o di partecipare al procedimento di cooperazione, preservando la riservatezza e l’efficacia delle verifiche.

Inoltre, il patrimonio informativo garantito dai leaks internazionali rielaborati dai consorzi di giornalismo investigativo (Pandora Papers, Panama Papers, LuxLeaks, OpenLux) continua a fornire alle autorità inquirenti riscontri documentali primari, quali contratti di trust non registrati, e-mail riservate e lettere di manleva, indispensabili per provare il controllo di fatto esercitato sui beni immobili dai soggetti sottoposti a prevenzione patrimoniale.

Il futuro del contrasto alla finanza illecita transfrontaliera si gioca sulla piena operatività dell’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA – Anti-Money Laundering Authority) e sulla creazione di registri immobiliari nazionali interconnessi e accessibili alle forze di polizia dell’Unione. Solamente superando le barriere dell’opacità societaria e garantendo un’effettiva tracciabilità della titolarità effettiva sarà possibile proteggere il mercato del Real Estate e del turismo di lusso in Europa dalle proiezioni del capitale criminale, riaffermando la prevalenza della legalità economica nei circuiti finanziari continentali.