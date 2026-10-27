Omicidio Daphne Caruana Galizia, la Corte valuta i vizi procedurali nel processo di primo grado a Fenech

Daphne Caruana Galizia non è mai stata un nome destinato a rimanere recluso tra i margini delle faldoni giudiziari o nelle aule silenziose del Palazzo di Giustizia della Valletta. La sua voce continua a vibrare nel vento caldo che risale dal mare e spazza le pietre dorate di Malta, tagliando l’aria come un monito ostinato che nessuna sentenza o cavillo procedurale potrà mai del tutto sopire. In un’isola dove la luce del Mediterraneo rivela ogni contorno ma spesso nasconde gli abissi, il ricordo della sua penna resta impresso nella pietra e nell’inchiostro delle cronache, mentre il tempo delle corti continua a scorrere a rilento, misurato dal peso delle memorie difensive e dal silenzio sospeso in attesa di una verità definitiva.

La proroga concessa dalla Corte d’Appello e i nodi temporali della difesa

La vicenda giudiziaria legata all’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia registra un nuovo aggiornamento procedurale a La Valletta. La Corte d’Appello criminale, composta dal giudice capo Mark Chetcuti e dai giudici Josette Demicoli e Doreen Clark, ha formalmente concesso a Yorgen Fenech una proroga di dieci giorni rispetto alla scadenza originaria per depositare le proprie memorie difensive. L’istanza di rinvio era stata avanzata dai legali dell’imprenditore maltese, i quali avevano motivato la richiesta invocando oggettive difficoltà organizzative e temporali, legate in particolar modo alla presenza all’estero di alcuni membri del collegio di difesa durante il periodo utile per la stesura degli atti. Un dettaglio di natura squisitamente tecnica che tuttavia allunga i tempi tecnici del contraddittorio dinanzi ai giudici superiori, confermando la complessità e la delicatezza della fase cartolare che precede la trattazione orale dell’impugnazione.

L’appello del Procuratore Generale e i motivi giuridici della contestazione

Il contenzioso di secondo grado trae origine dall’atto d’appello depositato lo scorso 22 settembre dall’ufficio del Procuratore Generale (Attorney General), con cui si contesta radicalmente l’esito del giudizio di primo grado. Fenech era stato prosciolto da ogni accusa relativa alla complicità nell’omicidio volontario e all’associazione a delinquere finalizzata al delitto, al termine di un processo dibattimentale celebrato davanti alla Corte d’Assise e conclusosi con un verdetto della giuria popolare espresso a larga maggioranza, pari a otto voti contro uno. L’arringa e l’azione dell’accusa in appello non mirano a un riesame discrezionale del merito fattuale – sbarrato in linea di principio dall’esito del verdetto dei giurati – ma si concentrano su rigorosi punti di diritto e su presunte irregolarità procedurali e interpretative che avrebbero caratterizzato la gestione del dibattimento da parte del giudice presiedente, Edwina Grima, compromettendo a parere della pubblica accusa la correttezza formale e la regolarità complessiva del giudizio originario.

L’ombra delle indagini sui giurati e i possibili scenari processuali futuri

Il quadro d’insieme che fa da sfondo all’attuale contenzioso d’appello resta fortemente segnato da elementi di contorno di straordinaria gravità istituzionale e giudiziaria. Nelle settimane immediatamente successive alla conclusione del dibattimento di primo grado, l’attenzione pubblica e investigativa si era concentrata su un filone d’inchiesta parallelo che aveva portato all’arresto e all’interrogatorio di diversi membri della giuria popolare, sospettati di presunte violazioni del giuramento prestato e di commenti pubblici inappropriati diffusi prima o durante lo svolgimento del processo. Sebbene tali soggetti siano stati successivamente rilasciati su cauzione della polizia, l’episodio costituisce uno dei pilastri indiretti su cui si muove il dibattito sulla regolarità della giustizia maltese. Qualora la Corte d’Appello dovesse accogliere l’impostazione giuridica dell’Attorney General riconoscendo vizi insanabili o errori di diritto nell’applicazione delle norme procedurali, lo scenario prospettabile non sarebbe una condanna diretta, bensì l’annullamento del verdetto di assoluzione con la conseguente disposizione di un nuovo processo celebrato dinanzi a una corte e a una giuria interamente rinnovate.