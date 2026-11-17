La misura adottata dal Tribunale di Milano nei confronti della succursale italiana di Revolut apre un fronte particolarmente delicato nel rapporto tra finanza digitale, prevenzione del riciclaggio e criminalità organizzata. Al centro del provvedimento non c’è l’accertamento di una partecipazione dolosa della banca ai programmi criminosi dei propri clienti, ma una contestazione di natura diversa: l’inadeguatezza dei presidi antiriciclaggio avrebbe consentito a soggetti indagati o condannati per reati gravi, anche di matrice mafiosa, di utilizzare l’infrastruttura bancaria per movimentare, trasferire e occultare capitali.

Il Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria della succursale italiana, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica. La misura è stata adottata ai sensi dell’articolo 34 del Codice antimafia.

Il provvedimento: un anno di amministrazione giudiziaria

La misura riguarda la succursale italiana di Revolut Bank UAB, istituto bancario lituano autorizzato dalla Banca centrale europea. Non si tratta, quindi, di un provvedimento esteso indistintamente a tutte le attività internazionali del gruppo, ma di un intervento circoscritto alla struttura italiana.

La decisione è stata assunta dalla Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, su richiesta del pubblico ministero Paolo Storari, nell’ambito degli accertamenti coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo.

Il riferimento normativo è l’articolo 34 del decreto legislativo 159/2011, il Codice delle leggi antimafia. L’amministrazione giudiziaria costituisce uno strumento di prevenzione patrimoniale e organizzativa che consente di intervenire su un’impresa quando ricorrono le condizioni previste dalla legge per un suo concreto condizionamento o utilizzo agevolativo da parte di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o indagati per determinati delitti.

La particolarità del caso Revolut consiste nella natura del soggetto interessato: non un’impresa commerciale tradizionale, non una società formalmente riconducibile a un’organizzazione criminale, ma un intermediario bancario digitale che opera attraverso infrastrutture tecnologiche e procedure automatizzate.

Secondo quanto riferito dalla Procura e riportato nel provvedimento, il problema individuato non sarebbe riconducibile a un singolo rapporto bancario irregolare. Gli accertamenti avrebbero evidenziato una pluralità di situazioni, distribuite nel tempo e caratterizzate da differenti modalità operative.

I magistrati avrebbero individuato un modello gestionale stabile, nel quale le carenze dei controlli avrebbero consentito a soggetti appartenenti a circuiti illeciti di utilizzare i servizi dell’intermediario per movimentare disponibilità finanziarie.

La durata della misura, fissata in dodici mesi, è collegata alla necessità di un programma di bonifica delle aree organizzative interessate dalle criticità. I poteri degli amministratori giudiziari, secondo quanto riportato, sono concentrati esclusivamente nei settori nei quali sono state riscontrate le disfunzioni.

È un elemento importante: il provvedimento non equivale alla dichiarazione di responsabilità penale della banca e non comporta, secondo la ricostruzione degli atti pubblicata, l’interruzione dei suoi servizi commerciali e bancari.

Le due direttrici investigative della Guardia di Finanza

L’attività investigativa che ha portato all’amministrazione giudiziaria sarebbe nata dall’incrocio di due distinti filoni di accertamento condotti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano.

Il primo riguarda un’ispezione antiriciclaggio avviata nel 2024 nei confronti di un Virtual Asset Service Provider appartenente al gruppo bancario.

Il secondo prende origine da un procedimento penale per frode fiscale avviato nel 2025, nel quale sarebbero stati individuati rapporti di conto accesi presso Revolut e utilizzati strumentalmente per la commissione di reati tributari.

La connessione tra le due attività investigative è particolarmente significativa per comprendere la portata del provvedimento. Da un lato, l’attenzione degli investigatori si è concentrata sulle procedure di identificazione e controllo della clientela e sulla gestione delle operazioni connesse agli asset virtuali. Dall’altro, l’analisi dei rapporti bancari ha consentito di individuare l’utilizzo di conti nell’ambito di un sistema societario coinvolto in una presunta frode fiscale connessa a operazioni di riciclaggio.

Non si tratta, dunque, di due contestazioni necessariamente sovrapponibili. Sono due percorsi investigativi distinti che, secondo la ricostruzione della Procura, hanno fatto emergere criticità convergenti nella capacità dell’intermediario di individuare e segnalare operazioni sospette.

L’ispezione sul prestatore di servizi relativi alle cripto-attività avrebbe portato alla contestazione di oltre un milione di violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati e delle informazioni. A queste si sarebbero aggiunte contestazioni sistematiche per l’omessa trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette.

È necessario precisare che il dato relativo al milione di violazioni riguarda le contestazioni emerse dall’attività ispettiva, non un milione di operazioni di riciclaggio accertate. La distinzione è essenziale per non confondere le irregolarità amministrative e organizzative con le condotte penalmente rilevanti.

Il secondo filone ha invece consentito di individuare rapporti bancari utilizzati nell’ambito di operazioni di frode fiscale. Da questi accertamenti sarebbero emersi elementi ulteriori che hanno indotto la DDA ad approfondire la capacità dei sistemi di controllo dell’istituto di intercettare i movimenti finanziari riconducibili a soggetti già coinvolti in procedimenti penali.

La ricostruzione colloca quindi l’origine dell’intervento giudiziario nell’intersezione tra controlli antiriciclaggio, attività sui servizi relativi alle cripto-attività e indagini su frodi fiscali.

I 76,5 milioni: la dimensione economica delle operazioni contestate

È il dato più rilevante dell’intera vicenda.

La Procura di Milano avrebbe ricostruito operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per complessivi 76,5 milioni di euro.

La cifra non deve essere interpretata come un importo definitivamente accertato quale provento di reati di mafia, né come una somma interamente confiscata. Si tratta del valore complessivo delle operazioni individuate nell’ambito degli accertamenti e considerate nel quadro che ha portato alla misura di prevenzione.

La contestazione riguarda la possibilità che una parte significativa di questi movimenti finanziari sia stata realizzata attraverso rapporti bancari che, secondo l’impostazione accusatoria recepita nel provvedimento, avrebbero dovuto essere sottoposti a controlli più incisivi.

All’interno di questo importo, gli investigatori avrebbero individuato una componente di flussi finanziari pari a quasi 42 milioni di euro, riferita al periodo compreso tra il 2021 e il 2026, che sarebbe stata oggetto di occultamento attraverso l’elusione degli obblighi antiriciclaggio.

Le due cifre, 76,5 e circa 42 milioni, non sono intercambiabili. La prima rappresenta il valore complessivo delle operazioni ricostruite dalla Procura; la seconda si riferisce alla componente descritta nell’articolo come occultamento di flussi finanziari nel periodo considerato.

Un ulteriore importo riguarda invece le disponibilità finanziarie sottoposte a misure cautelari patrimoniali che sarebbero state movimentate attraverso rapporti Revolut, sottraendole alla tempestiva individuazione da parte delle autorità.

In questo caso la cifra indicata è superiore a 4,6 milioni di euro.

Il dato assume una rilevanza particolare perché non riguarda soltanto l’individuazione di flussi finanziari sospetti, ma la possibilità che somme già interessate da provvedimenti patrimoniali siano state movimentate attraverso rapporti bancari dell’istituto.

Secondo la ricostruzione della Procura, proprio l’inadeguatezza dei presidi antiriciclaggio avrebbe consentito a questi soggetti di operare senza che il sistema producesse tempestivamente gli strumenti di allerta necessari.

La documentazione giornalistica che riporta il contenuto del decreto non consente, tuttavia, di attribuire automaticamente ciascuna delle somme a uno specifico reato presupposto. La distinzione tra denaro movimentato, denaro occultato, proventi illeciti e disponibilità sottoposte a sequestro deve essere mantenuta anche nella lettura delle cifre complessive.

Ventiquattro clienti sotto osservazione: il nodo delle segnalazioni sospette

Uno degli elementi più significativi della ricostruzione riguarda un campione di 24 clienti indagati a Milano per riciclaggio.

Sembra che Revolut non avrebbe inoltrato segnalazioni di operazioni sospette nei loro confronti.

La circostanza è posta a confronto con il comportamento di altri istituti di credito, che per gli stessi soggetti avrebbero invece prodotto centinaia di segnalazioni.

È un confronto che assume rilievo nell’ambito della valutazione dei presidi di controllo.

La segnalazione di operazione sospetta rappresenta infatti uno degli strumenti fondamentali attraverso cui gli intermediari finanziari contribuiscono all’attività di prevenzione del riciclaggio. Non è una denuncia penale e non costituisce un’affermazione di colpevolezza del cliente. È una comunicazione che consente alle autorità competenti di approfondire operazioni e comportamenti che presentano caratteristiche incompatibili, o comunque non coerenti, con il profilo economico e finanziario conosciuto del soggetto.

Nel caso esaminato dai magistrati milanesi, la questione non riguarderebbe soltanto l’eventuale mancata segnalazione di una singola operazione, ma la ripetuta assenza di comunicazioni riferibili a una pluralità di soggetti già coinvolti in procedimenti per riciclaggio.

Il dato dei 24 clienti, preso a campione, è particolarmente rilevante perché permette di comprendere la contestazione relativa alla sistematicità delle carenze.

Il confronto con gli altri istituti, secondo quanto riferito nell’articolo, avrebbe mostrato che le medesime posizioni erano state oggetto di attenzione da parte di altri intermediari, che avevano trasmesso centinaia di segnalazioni.

La Procura avrebbe inoltre richiesto a Revolut, nel mese di settembre, la consegna di documentazione attraverso un ordine di esibizione. Le risposte ricevute sarebbero state soltanto parziali.

Secondo i magistrati, il sistema interno non avrebbe raccolto e aggiornato in maniera strutturata informazioni potenzialmente determinanti per la valutazione del rischio di riciclaggio.

Anche in questo caso la contestazione non riguarda semplicemente l’esistenza di clienti problematici. Riguarda la capacità dell’intermediario di acquisire informazioni, conservarle, aggiornarle e utilizzarle per valutare correttamente il rischio associato ai rapporti finanziari.

La differenza è sostanziale: un sistema di controllo non può limitarsi a registrare le operazioni. Deve essere in grado di riconoscere quando il comportamento finanziario di un cliente richiede approfondimenti ulteriori.

La sequenza dei movimenti: entrate consistenti, frazionamenti e trasferimenti

Nel provvedimento emesso viene riportata una sequenza di anomalie finanziarie considerate dai magistrati caratterizzanti dei flussi esaminati.

Si tratta di operazioni che presenterebbero un carattere ripetitivo e combinato.

La ricostruzione individua entrate di importo significativo, seguite da immediati frazionamenti e trasferimenti, ricorso al contante, conversioni valutarie e invii verso conti esteri oppure cripto-attività.

È importante attenersi alla descrizione contenuta negli atti, senza attribuire a ciascuna di queste operazioni un significato criminale automatico.

Un trasferimento internazionale, una conversione valutaria o l’acquisto di una cripto-attività sono operazioni legittime quando trovano giustificazione economica e sono coerenti con il profilo del cliente. Diventano elementi meritevoli di approfondimento quando si inseriscono in una sequenza di movimenti ripetuti, privi di una giustificazione economica riconoscibile o incompatibili con le informazioni disponibili sull’origine e sulla destinazione delle disponibilità.

La contestazione formulata nel caso Revolut è proprio quella relativa alla mancata intercettazione di queste sequenze.

Secondo quanto riferito dai magistrati, le anomalie non avrebbero generato gli alert necessari.

Il punto riguarda dunque il funzionamento concreto dei sistemi automatizzati di monitoraggio. Non è sufficiente che un intermediario disponga di un’infrastruttura tecnologica avanzata: occorre che questa sia alimentata da informazioni attendibili e aggiornate e che sia in grado di individuare le operazioni che richiedono un controllo rafforzato.

Il procuratore di Milano Marcello Viola avrebbe sottolineato che, per un intermediario bancario digitale di dimensioni internazionali, l’adozione di sistemi automatizzati rende ancora più stringente l’obbligo di garantire l’acquisizione delle informazioni rilevanti, la produzione di alert attendibili e la possibilità di effettuare verifiche rafforzate.

È questa una delle questioni centrali del provvedimento: l’automazione non attenua gli obblighi di controllo, ma richiede che le procedure tecnologiche siano effettivamente adeguate alla complessità dei movimenti finanziari gestiti.

I nomi che compaiono negli atti: Hydra, Equalize e la banca occulta

La parte più delicata della ricostruzione riguarda i rapporti bancari riconducibili a soggetti già comparsi in importanti procedimenti giudiziari milanesi.

Tra i nominativi riportati nel provvedimento figurano Maurizio Ponzoni, Nunzio Samuele Calamucci, Saverio Pintaudi e Carlo Maffeis.

La presenza di questi nomi nel provvedimento consente di comprendere la varietà dei contesti investigativi interessati dagli accertamenti. È tuttavia indispensabile distinguere le rispettive posizioni giudiziarie, senza attribuire a tutti la medesima responsabilità o il medesimo ruolo.

Maurizio Ponzoni è indicato nell’articolo come imprenditore il cui nome era già emerso in un’altra inchiesta milanese per rapporti d’affari con Vincenzo Rispoli, esponente storico della criminalità organizzata calabrese in Lombardia. Il riferimento è significativo per il contesto investigativo, ma il rapporto d’affari menzionato non costituisce, da solo, prova di partecipazione a un’associazione mafiosa o di responsabilità per riciclaggio.

Nunzio Samuele Calamucci compare invece per la sua precedente posizione nell’inchiesta Equalize, relativa a presunti accessi abusivi a banche dati strategiche. L’esperto informatico era stato arrestato nel 2024 nell’ambito di quell’indagine. La sua presenza tra i clienti menzionati negli atti relativi a Revolut inserisce il caso in un quadro di rapporti finanziari che coinvolgono soggetti già interessati da indagini su attività illecite di diversa natura.

Un altro nominativo è quello di Saverio Pintaudi, indicato come uno dei collaboratori di giustizia del procedimento Hydra. Quest’ultimo riguarda la presunta alleanza tra esponenti di organizzazioni mafiose differenti operanti in Lombardia, con riferimento a Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra.

La vicenda Hydra assume particolare rilievo perché documenta, sul piano investigativo, l’attenzione della magistratura verso forme di collaborazione e convergenza tra organizzazioni criminali tradizionalmente distinte.

Anche in questo caso, tuttavia, la presenza di un soggetto collegato a quel procedimento tra i clienti dell’intermediario non autorizza a trasferire automaticamente sull’istituto bancario le contestazioni formulate nei confronti del singolo cliente.

Tra i nominativi compare inoltre Carlo Maffeis, indicato come uno degli arrestati nella recente inchiesta sulla cosiddetta banca occulta, un sistema finanziario che, secondo l’ipotesi investigativa richiamata nell’articolo, sarebbe collegato a esponenti della ‘ndrangheta, della camorra e della criminalità mafiosa foggiana.

Il dato che accomuna queste posizioni non è l’identità delle contestazioni penali, ma il fatto che i rapporti bancari dei soggetti menzionati siano entrati nel perimetro degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza.

La magistratura ha esaminato le relazioni finanziarie dell’intermediario con clienti che, per le rispettive vicende giudiziarie, avrebbero richiesto livelli di attenzione e verifiche particolarmente rigorosi.

La questione posta dagli investigatori riguarda la capacità della banca di riconoscere questi profili di rischio e di adeguare conseguentemente i propri controlli.

Il caso Pasquale Puglia: oltre 4,6 milioni di euro e le somme sottoposte a sequestro

Un ulteriore passaggio della ricostruzione riguarda Pasquale Puglia, indicato nell’articolo come soggetto condannato per associazione mafiosa e collegato alla cosca Molluso.

Secondo quanto riportato, attraverso rapporti Revolut sarebbero state movimentate somme sottoposte a sequestro. L’importo complessivo indicato per questa componente è superiore a 4,6 milioni di euro nel periodo compreso tra il 2023 e il 2025.

Si tratta di uno degli aspetti più delicati dell’intera vicenda, perché investe il rapporto tra prevenzione patrimoniale e capacità degli intermediari di impedire che disponibilità finanziarie interessate da provvedimenti giudiziari possano essere nuovamente movimentate o sottratte alla tempestiva individuazione.

Il sequestro patrimoniale ha una funzione precisa: impedire la disponibilità di determinati beni o somme nelle more degli accertamenti e delle decisioni giudiziarie. La sua efficacia dipende anche dalla possibilità di individuare tempestivamente le disponibilità finanziarie riconducibili ai soggetti destinatari dei provvedimenti.

Nel caso descritto, la contestazione riguarda proprio la possibilità che somme già sottoposte a misure cautelari patrimoniali siano state movimentate attraverso rapporti bancari dell’intermediario.

La Procura avrebbe considerato questo elemento una manifestazione concreta delle carenze dei controlli, poiché i movimenti non sarebbero stati intercettati tempestivamente dai sistemi antiriciclaggio.

Non è possibile, sulla base delle informazioni pubblicate, ricostruire analiticamente i singoli conti interessati, le date delle disposizioni, i beneficiari finali e le singole operazioni che compongono l’importo. Sarebbe quindi scorretto attribuire una specifica destinazione a tutte le somme.

Resta il dato giudiziario riferito: la movimentazione di oltre 4,6 milioni di euro attraverso rapporti Revolut, nell’ambito di una vicenda che coinvolge disponibilità patrimoniali sottoposte a sequestro.

La cosca Greco e il circuito delle società italiane ed estere

Un altro elemento menzionato nella ricostruzione degli atti riguarda un circuito di società italiane e straniere che sarebbe riconducibile alla cosca Greco, indicata come attiva nel traffico di droga e di armi.

Il riferimento introduce un ulteriore livello di approfondimento: quello dei rapporti finanziari e societari attraverso i quali le disponibilità economiche possono essere movimentate tra differenti soggetti e giurisdizioni.

Il dato da registrare è che negli atti giudiziari sono stati ricostruiti flussi finanziari relativi a un insieme di società italiane ed estere considerate riconducibili alla cosca.

La dimensione internazionale di questo circuito viene quindi richiamata come elemento dell’attività investigativa. Nella medesima ricostruzione compare la società Solution, indicata come gestita da Piscioneri, Pelaggi e Mercadante, soggetti arrestati nell’ambito dell’indagine sulla cosiddetta banca occulta delle mafie.

Anche in questo caso occorre evitare sovrapposizioni tra procedimenti differenti. L’inchiesta sulla banca occulta e gli accertamenti sui rapporti Revolut costituiscono contesti giudiziari distinti, sebbene alcuni nominativi e rapporti finanziari siano richiamati nella stessa ricostruzione.

La presenza della società Solution tra gli elementi descritti negli atti relativi alla banca digitale rappresenta un ulteriore punto di collegamento investigativo che dovrà essere verificato attraverso la documentazione giudiziaria integrale.

Il punto decisivo: non viene contestata una partecipazione dolosa di Revolut

I giudici chiariscono che non esistono elementi per ritenere che Revolut sia direttamente riconducibile ai soggetti agevolati o che i suoi organi abbiano dolosamente aderito ai singoli programmi criminosi.

La distinzione è sostanziale.

Il provvedimento non descrive la banca come partecipe di un’associazione mafiosa e non afferma che i suoi dirigenti abbiano consapevolmente condiviso i progetti criminali dei clienti.

La misura di prevenzione si fonda invece sul profilo dell’agevolazione colposa.

In altri termini, la contestazione riguarda la possibilità che le carenze organizzative e operative dell’intermediario abbiano reso possibile l’utilizzo dei suoi servizi finanziari da parte di soggetti inseriti in circuiti criminali.

È questo il presupposto che, secondo la ricostruzione pubblicata, ha consentito l’applicazione dell’articolo 34 del Codice antimafia.

Occorre ricordare che l’amministrazione giudiziaria prevista da questa disposizione non equivale a una condanna penale. È una misura di prevenzione finalizzata a intervenire su un’impresa che, nelle condizioni previste dalla legge, risulti agevolare determinate attività illecite.

Nel caso in esame, l’intervento giudiziario mira a correggere le criticità individuate nei sistemi di controllo e nelle procedure di gestione dei rapporti finanziari.

Il procedimento non comporta l’iscrizione nel registro degli indagati della banca o dei suoi dirigenti.

È una circostanza che deve essere mantenuta al centro della narrazione, perché separa nettamente la responsabilità penale individuale, che richiede specifici accertamenti, dalla misura di prevenzione applicata alla struttura aziendale.

Il punto non è quindi dimostrare un accordo tra l’istituto e le organizzazioni criminali, ma verificare se le carenze dei sistemi di controllo abbiano consentito a soggetti appartenenti a quei circuiti di utilizzare stabilmente l’infrastruttura finanziaria.

Il programma di bonifica: le scadenze imposte dal Tribunale

L’amministrazione giudiziaria ha una durata prevista di un anno. Il provvedimento prevede inoltre una serie di adempimenti temporali destinati a verificare le criticità e a definire gli interventi correttivi.

Ora gli amministratori giudiziari dovranno depositare due relazioni entro un arco temporale compreso tra trenta e novanta giorni. Revolut dovrà invece predisporre, entro sessanta giorni, un piano di interventi.

Il programma di bonifica dovrà concentrarsi sulle aree nelle quali sono state individuate le carenze, senza estendere indiscriminatamente l’intervento giudiziario a tutte le attività dell’istituto.

Il significato della misura è quindi anche organizzativo: ricostruire il funzionamento dei controlli, individuare le disfunzioni, verificare l’efficacia delle procedure e predisporre gli interventi necessari affinché le anomalie finanziarie possano essere riconosciute e segnalate.

La dimensione temporale degli accertamenti, che secondo la Procura coprono il periodo 2021-2026, rende particolarmente rilevante la verifica della continuità delle procedure interne.

Non si tratta di intervenire su un episodio circoscritto, ma di affrontare criticità che, secondo i magistrati, si sarebbero ripetute nel tempo e avrebbero interessato differenti categorie di clienti e differenti schemi operativi.

La durata annuale dell’amministrazione giudiziaria dovrà quindi consentire di verificare se gli interventi correttivi siano effettivamente in grado di modificare il funzionamento dei presidi antiriciclaggio.

La posizione di Revolut



Dopo la decisione del Tribunale, Revolut ha dichiarato di prendere atto del provvedimento e di voler collaborare pienamente con le autorità italiane.

Il portavoce dell’istituto ha inoltre precisato che i servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente e senza interruzioni per i clienti.

La banca ha dichiarato di considerare seriamente i propri obblighi normativi e i controlli antiriciclaggio, sostenendo di investire nel rafforzamento dei sistemi di contrasto ai reati finanziari, dei modelli di monitoraggio delle transazioni e delle strutture interne dedicate alla compliance.

La sua valutazione dovrà essere confrontata con gli esiti dell’amministrazione giudiziaria e con gli interventi che saranno effettivamente realizzati.

Il significato giudiziario dell’inchiesta: la vulnerabilità dei sistemi finanziari digitali

La vicenda Revolut porta all’attenzione della magistratura un problema preciso: la capacità degli intermediari finanziari digitali di impedire che i propri servizi vengano utilizzati per movimentare capitali riconducibili a circuiti criminali.

Il provvedimento milanese individua una serie di criticità che, secondo la ricostruzione accusatoria, non sarebbero state episodiche. La loro ripetizione nel periodo 2021-2026 avrebbe consentito a numerosi soggetti di utilizzare i rapporti bancari dell’istituto nonostante la presenza di elementi che avrebbero richiesto controlli più approfonditi.

La questione assume particolare rilievo alla luce dei 76,5 milioni di euro di operazioni ricostruite dalla Procura, dei circa 42 milioni di flussi finanziari indicati come occultati e degli oltre 4,6 milioni di euro relativi a disponibilità sottoposte a misure cautelari patrimoniali.

Questi importi descrivono dimensioni differenti dell’attività investigativa e non devono essere sommati o confusi.

Un ulteriore elemento è rappresentato dai rapporti con clienti già coinvolti in procedimenti relativi a frodi, riciclaggio, criminalità organizzata e altre attività illecite.

La presenza di questi soggetti nei rapporti bancari non costituisce automaticamente una responsabilità dell’intermediario. La contestazione giudiziaria riguarda invece la capacità dei sistemi di controllo di riconoscere i profili di rischio, aggiornare le informazioni disponibili e attivare le procedure previste dalla normativa.

È su questo terreno che si concentra l’amministrazione giudiziaria.

Il Tribunale non ha disposto la misura perché avrebbe accertato un’adesione dolosa di Revolut ai programmi criminali dei propri clienti. Ha individuato, secondo quanto riferito negli atti pubblicati, un sistema di carenze organizzative che avrebbe concretamente agevolato l’utilizzo dell’infrastruttura finanziaria da parte di soggetti inseriti in circuiti illeciti.

La distinzione non ridimensiona la portata del provvedimento. Ne definisce, piuttosto, il perimetro giuridico.

La verifica decisiva sarà quella affidata agli amministratori giudiziari: accertare le disfunzioni, intervenire sui sistemi di controllo e verificare se l’intermediario sia in grado di impedire il ripetersi delle criticità individuate.

La vicenda, perciò, non riguarda soltanto una banca digitale e i suoi rapporti con clienti problematici. Riguarda l’effettività dei controlli antiriciclaggio in un’infrastruttura finanziaria internazionale e la capacità delle autorità di prevenire l’utilizzo dei servizi bancari da parte della criminalità organizzata.