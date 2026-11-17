Questo articolo è stato pubblicato sulla newsletter PuntoCritico.info il 10 Novembre 2026

Puoi trovare altri articoli anche su questa newsletter

La campagna elettorale brasiliana che si è conclusa il 25 Ottobre con il ribaltone di Ignacio Lula da Silva, presidente uscente e candidato del Partito dei Lavoratori (PT) nonché primo presidente a essere rieletto per la quarta volta, è stata un duello a fil di spada fino all’ultimo minuto: tra stoccate mal riuscite dello sfidante del Partito Liberale Flavio Bolsonaro (PL) come quella sul dito mancante di Lula e i toni da “vecchio nonno burbero” del secondo, il tema principe della campagna è stata la corruzione. Un tema che in realtà punge sul vivo entrambi gli schieramenti, da Lula su cui nonostante gli anni passati incombe ancora la macchia dell’inchiesta Lava Jato (in studio all’ultimo dibattito erano anche presenti i membri della destra e ex pubblici ministeri che lo hanno incriminato, Sergio Moro e Deltan Dallagnol) a Bolsonaro, ora fuggito negli Stati Uniti anche per scampare ai provvedimenti a suo carico legati a diversi filoni d’indagine (il più noto è quello che lo lega all’ex banchiere ora indagato per frode fiscale Daniel Vorcaro – anche se va detto che l’inchiesta legata a Vorcaro ha messo in difficoltà anche persone vicine a Lula, come il giudice del Supremo Tribunale Federale Alexandre de Moraes). Eppure, c’è un tema che stranamente – almeno per noi europei – nella campagna elettorale brasiliana non è stato quasi sfiorato. Stranamente, perché la destra europea (che sostiene Bolsonaro) ci ha abituati a questo tema come un loro cavallo di battaglia: il tema dell’immigrazione. Perché in Brasile, dove pure si stima che siano presenti 948.201 richiedenti asilo o altra categoria soggetta a tutela umanitaria da 150 Paesi, questo tema non va a vantaggio della destra?

Ne parlo con Rodrigo Borges Delfim, giornalista e fondatore di Migramundo , un portale online che diffonde notizie sulla migrazione tra cui una notizia curiosa: su 12 programmi elettorali presentati dai candidati al primo turno al Tribunale Federale (STF) solo 4 annoverano tra i temi la migrazione. «Flavio Bolsonaro l’ha citata come un elemento di preoccupazione, anche perché suo padre Jair è stato uno strenuo critico della legge sull’immigrazione. D’altra parte lo Statuto per gli stranieri in vigore fino al 2017 è in larga parte fondato sulle provvisioni della Costituzione del 1988». Si tratta del testo costituzionale detto anche Costituzione Cittadina per via dell’attenzione alle libertà democratiche, non casuale visto che si tratta del testo approvato dopo i 21 anni di dittatura militare. Insomma, prosegue Borges: «Salvo che per i programmi di Lula, Romeu Zema (destra, ndr) e Ronaldo Caiado (centrodestra, ndr) come punto non compare quasi come tema, e quando compare è trattato in modo abbastanza superficiale». Quando si parla di migrazione qui lo sguardo è più orientato all’emigrazione che all’immigrazione, vale a dire alle tutele e alle riforme per trattenere nel Paese quei brasiliani che decidono di espatriare, anche negli Stati Uniti. A sinistra invece, in particolare il governo Lula, si è più occupato di consolidare vecchi progetti: «Quello che il governo ha annunciato è l’inserimento nella prossima legislatura di un documento che era richiesto da molto tempo, un Piano Nazionale sulle Migrazioni (PNMRA). Era già prevista una legge sulla migrazione, che avrebbe dovuto essere introdotta nel 2017, ma alla fine il fenomeno è stato regolamentato solo nel 2025 e il Piano nazionale è stato approvato solo tra luglio e agosto di quest’anno. La proposta di un possibile governo Lula IV è implementare questo progetto nazionale, ma per quanto riguarda i piani degli altri candidati la visione come dicevo è stata molto vaga- È pure vero – aggiunge Borges – che la campagna si è concentrata più sui temi della corruzione e su alcuni scandali, come ad esempio le polemiche che hanno travolto il Supremo Tribunale Federale». Un’altro scandalo legato a Vorcaro: in una foto si vede la moglie di Alexandre de Moraes, a capo del STF e noto per essere un giudice dal piglio di ferro, che scende dal jet privato di Vorcaro.

Borges ha iniziato a interessarsi al tema della migrazione da giovane, essendo nato «in un quartiere di San Paolo dove risiedevano molti migranti provenienti dall’Est Europa». In effetti anche gli ucraini completano il quadro dei gruppi migratori in Brasile. «In Brasile fortunatamente la migrazione non è trattata come un tema negativo come in Italia, dove purtroppo la politica migratoria è un tema che ha acquisito un’accezione molto negativa a causa dell’utilizzo che ne fanno destra ed estrema destra. Qui in Brasile non siamo ancora arrivati a questo punto, il tema è emerso soprattutto dal 2018, anche se alcuni candidati locali ogni tanto lo tirano fuori per parlare del tema della sicurezza delle frontiere. Però in effetti è un tema poco esplorato sia nel dibattito che nelle promesse del presidente. Il Brasile – mi spiega – è abbastanza ricettivo e poco selettivo, anche se è vero che ci sono dei Paesi da cui proviene la maggior parte dei migranti e dei rifugiati, come Haiti e Cuba, ma soprattutto il Venezuela. Questo caso è curioso, in particolare se ragioniamo sull’approccio della destra: è stato proprio Bolsonaro, infatti, durante la sua presidenza, nel 2019, a riconoscere i venezuelani come rifugiati, anche se i lavori in merito li aveva iniziati il governo precedente». Un’accoglienza (o, come è stata chiamata la campagna di Jair su questo tema, Acolhida) dal sapore molto ideologico: dal Venezuela nella propaganda bolsonarista arrivano gli esuli di un regime di sinistra. Dunque l’accoglienza a profughi di questo tipo è stata dipinta come un aiuto offerto alle vittime di una dittature di colore opposto al governo di Jair Bolsonaro. Ma non ci sono solo venezuelani (300 arrivi ogni giorno): gli altri due gruppi maggioritari secondo l’UNHCR, sono cubani, dai quali proverrebbero almeno 30 mila richieste di asilo ancora pendenti (in crescita soprattutto negli ultimi due anni) e haitiani (arrivati in numero consistente per la prima volta dopo il terremoto del 2010 e il cui flusso in entrata è rimasto consistente).

I motivi di questo atteggiamento più mite, anche a destra? Ideologici, certo, ma anche legati alla geografia umana: nel vasto Brasile che si estende per circa 8 milioni e mezzo di chilometri quadrati e secondo l’Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE il corrispettivo grossomodo del nostro ISTAT) ospita una popolazione di 214,2, il nemmeno un milione di rifugiati rappresenta circa lo 0,4% della popolazione totale. E poi ci sono ragioni economiche e sociali, spiega Borges: «I migranti sostengono molto lo svecchiamento della popolazione, oltre a essere impiegati in lavori qualificati e specializzati; penso ad esempio ai lavoratori musulmani che contribuiscono a produrre la carne halal». Il riferimento è alla particolare tecnica di macellazione degli animali per renderli “puri” per il consumo da parte di acquirenti musulmani, un’operazione di cui si occupano tendenzialmente lavoratori siriani e afghani, nonché un lavoro che non rende poco, considerando che il Brasile secondo il quotidiano O Globo è tra i maggiori esportatori al mondo: solo nel 2024 il fatturato della carne halal brasiliana esportata verso i Paesi della Lega Araba è stato di quasi 24 miliardi di dollari. C’è poi la questione storica culturale: il Brasile è dalle origini un paese nato da un passato coloniale, che si è potuto sviluppare sostanzialmente grazie all’immigrazione dall’Europa, ma anche dall’Asia e dal resto del Sud America. Particolare, ad esempio, il caso giapponese: il Brasile infatti ospita la più ampia comunità giapponese fuori dal Paese del Sol Levante, 2 milioni lordi di persone, di cui alcuni sono i discendenti dei primi immigrati che giunsero in qualche centinaio in Brasile nel 1908, a seguito del bilaterale tra governo brasiliano e controparte nipponica per sostituire gli italiani nelle piantagioni di caffè con operai giapponesi da specializzare. Il risultato di questa strana commistione è visibile ancora oggi, ad esempio nel quartiere asiatico per eccellenza, il Libertade di San Paolo. Non che questo trascorso storico metta al riparo dal razzismo, certo. «Anche se siamo conosciuti come un Paese accogliente, anche qui ci sono stati degli episodi quasi di isteria dovuti alla disinformazione – specifica Borges-. Ad agosto ad esempio sui social avevano iniziato a girare notizie che dicevano che il Brasile “sarebbe stato invaso dai marocchini” per la questione di Ceuta. Ovviamente non era vero, non c’era nessun flusso migratorio straordinario in arrivo dal Marocco. Però è anche da rilevare che non tutto il Brasile è così, e il razzismo resta un problema, soprattutto negli Stati del sud come Santa Caterina e il Rio Grande do Sul». Una mezza contraddizione se si guarda alla composizione etnica di questi due Stati: si tratta infatti di due hub della migrazione europea, quei luoghi dove cioè nel secolo scorso i nostri bisnonni emigrarono in cerca di un futuro migliore. “Nostri” non in senso figurato: santa Caterina in particolare ha un’alta concentrazione di discendenti di italiani, tanto che in alcune aree rurali si parla il talian, una strana lingua colonica all’incrocio tra italiano, brasiliano e veneto. Eppure, proprio in questi Stati il razzismo, specialmente contro migranti, afrodiscendenti e nativi è particolarmente accentuato. Un doppio controsenso, se consideriamo che la stragrande maggioranza dei migranti non si trova al Sud (dove si trovano questi due stati) ma a Nord, nel Roraima, uno degli stati meno popolati del Brasile dove si trova il confine tra Brasile e Venezuela.

Ma quindi, in Brasile sull’immigrazione è tutto in ordine? Sì e no. Alcuni problemi presenti anche in Italia sembrano essere diffusi in tutto il mondo: «Con la pandemia i flussi migratori sono stati contenuti anche per prevenire il contagio, e molti migranti inseriti, che per esempio portavano avanti piccole imprese (in Brasile Impresa Personale, a grandi linee una traduzione della nostra p.iva nei suoi vari regimi, NdR) hanno dovuto tenere chiuso, anche se c’è da dire che i sussidi d’emergenza sono stati stanziati anche per loro. Il rischio – conclude Borges – è soprattutto per i migranti impiegati nel lavoro in nero». Per queste persone il rischio è di finire invischiati in condizioni di schiavitù e lavoro precario. Insomma, da una parte l’immigrazione è una risorsa che il Brasile è ancora disposto ad accogliere; dall’altra il problema è lo stesso di chi emigra in ogni parte del mondo: quello di rimanere ai margini, in una situazione non dichiarata e di incertezza. Il nuovo piano politico è un primo passo. Ora, nel suo ultimo mandato conquistato per un pelo, Lula deve dimostrare che le migrazioni possono entrare in un programma legislativo senza per forza costituire un problema.