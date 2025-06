Al corteo per Gaza in 300mila per chiedere lo stop al massacro

Roma ha ospitato ieri, sabato 7 giugno 2025, una delle manifestazioni più imponenti degli ultimi anni, con oltre 300mila partecipanti (secondo gli organizzatori) scesi in piazza per chiedere la fine del massacro a Gaza condotto dal governo israeliano. Il corteo, organizzato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, è partito da Piazza Vittorio Emanuele II e ha raggiunto Piazza San Giovanni, attraversando il cuore della capitale.

La manifestazione si è svolta in un clima di forte partecipazione civile. I manifestanti hanno sventolato bandiere palestinesi, arcobaleno e di partiti di sinistra, intonando slogan come “Stop al genocidio”, “Palestina libera” e “Israele assassino di bambini”. Molti hanno esposto cartelli con immagini di il primo ministro israeliano Netanyahu, accusato di crimini contro l’umanità. Elly Schlein, segretaria del PD, ha dichiarato che la manifestazione rappresenta un’Italia che non resta in silenzio di fronte alla violenza e alla sofferenza del popolo palestinese, accusando il governo israeliano di “pulizia etnica”, mentre il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha parlato espressamente di “genocidio” contro il popolo palestinese. Gli organizzatori hanno criticato la posizione del governo Meloni, accusandolo di non aver preso una posizione chiara contro le azioni israeliane a Gaza.

La protesta si inserisce in un più ampio movimento di solidarietà internazionale con la Palestina, che ha visto analoghe mobilitazioni in altre città italiane, tra cui Milano, dove oltre 2.000 persone hanno partecipato a un corteo per fermare l’escalation della guerra e sostenere il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.

La manifestazione di ieri ha rappresentato un chiaro messaggio di condanna della violenza messa , e ha riaffermato la volontà della società civile italiana di impegnarsi per la pace e la giustizia in Medio Oriente. Il corteo ha dimostrato che la solidarietà con la Palestina è viva e forte, e che l’Italia non intende rimanere indifferente di fronte alle sofferenze del popolo palestinese.