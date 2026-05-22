Italia in frenata, Bruxelles taglia le stime: il governo guarda alla deroga sul Patto

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni sono stati sia all’ospedale di Baggiovara, in provincia di Modena, che all’ospedale Maggiore di Bologna per visitare i feriti in forma privata. Il giorno prima un uomo di 31 anni ,un immigrato di seconda generazione, ha investito in auto numerose persone nel centro cittadino di Modena. la Lega promette una “stretta su permessi soggiorno e più espulsioni”. Contrario Tajani: “L’uomo non ha un permesso di soggiorno, è cittadino italiano”. Per il ministro Piantedosi non si tratta di terrorismo.

(Skytg24)

Giorgia Meloni scrive alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La premier chiede all’Ue di estendere la deroga al Patto di stabilità anche alle spese contro la crisi energetica, oltre che a quelle per la difesa: “Le tensioni in Medio Oriente e nello Stretto di Hormuz rischiano un nuovo shock economico e sociale per famiglie e imprese europee”. “L’Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea, ma oggi, agli occhi dei cittadini europei, esiste un’altra emergenza altrettanto concreta e immediata: quella energetica”.

(Huffpost)

I Corpi dei quattro sommozzatori italiani dispersi giovedì alle Maldive sono stati individuati all’interno di una grotta sottomarina dove era già stato trovato un quinto sub italiano. A trovarli è stata una squadra di tre sommozzatori finlandesi molto esperti, inviati dal Divers Alert Network Europe (DAN Europe), un’organizzazione internazionale che si occupa di sicurezza subacquea. Ultimato il recupero dei corpi, la polizia locale e la Procura di Roma hanno avviato indagini. Esistono diverse ipotesi ma le cause sono ancora ancora sconosciute: si attendono risposte dalle autopsie e dalle analisi delle telecamere subacquee

(IlPost)

La maggioranza al Senato ha dovuto fare dietrofront sulla mozione relativa ai riflessi economici connessi alla sicurezza energetica: è infatti scomparsa all’ultimo minuto dal testo, la richiesta di rivalutare l’innalzamento delle spese per la difesa al 5% del Pil, impegno assunto personalmente dalla premier Giorgia Meloni lo scorso anno al vertice Nato dell’Aja, nei Paesi Bassi, dopo il pressing dell’amministrazione Usa guidata da Donald Trump. Ufficialmente quel passaggio è stato inserito “per errore”. Ma è stato lo stesso governo a intervenire per “sbianchettare” la mozione del centrodestra.

(IlSole24Ore)

Trump ha dato all’Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto. Sospeso, intanto, l’attacco Usa contro Teheran inizialmente previsto per martedì. La decisione, annunciata da Trump, è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Ma Washington avverte: “Pronto un assalto su vasta scala se fallisce l’intesa”. Le parole di Trump sono arrivate dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta “insufficiente” dalla Casa Bianca

(SkyTg24)

Israele ha bloccato tutte le barche della Flotilla, Quando sono arrivate ad un centinaio di miglia nautiche dalla Striscia, la marina israeliana le ha attaccate: questa volta usando dei proiettili di gomma, sparati contro sei imbarcazioni, tra cui anche un’italiana. A denunciarlo è stata la stessa Global Sumud Flotilla che ha chiesto allo Stato italiano di tutelare gli attivisti, tra cui i 29 connazionali destinati ad essere sbarcati nel porto di Ashdod. Immediato l’intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha chiesto “di verificare urgentemente l’uso della forza da parte delle autorità israeliane”.

(Ansa)

Raul Castro l’ex uomo forte di Cuba, è stato incriminato formalmente dal dipartimento di Giustizia Usa per un evento accaduto trent’anni fa: l’abbattimento di due aerei dell’organizzazione di esuli Hermanos al Rescate che aiutava i cubani in fuga dall’isola. Le accuse per Raúl, sono di omicidio e cospirazione finalizzata all’uccisione di cittadini americani. La richiesta di Washington è che questo imputato eccellente, con i suoi 94 anni, affronti la giustizia negli Usa. C’è un mandato d’arresto e ci si aspetta che si presenti volontariamente o che, per altre vie, e finisca in prigione.

(Corriere della Sera)

Le immagini diffuse dal ministro israeliano Ben-Gvir, che mostrano le ingiurie agli attivisti della Flottiglia inginocchiati, bendati e fermati dopo il blitz in mare, producono un’indignazione generale. È infatti durissima la reazione delle istituzioni italiane: Mattarella definisce il trattamento “incivile” e il gesto del leader estremista “infimo”, mentre Meloni evoca la linea rossa superata e Tajani convoca l’ambasciatore israeliano chiedendo scuse ufficiali. Anche Netanyahu prende le distanze dal ministro ultranazionalista

(Repubblica)

La Commissione europea taglia le stime di crescita per l’Italia: nel 2026 il Pil è dato in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% delle previsioni di autunno. Con inflazione al 3,2%. Anche per il 2027 ribasso allo 0,6% dallo 0,8%. Il Ministro Giorgetti si è detto ottimista sull’ipotesi che Bruxelles accetti deroghe al patto di stabilità. In merito si è espressa anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “L’Europa dovrebbe considerare le spese per l’energia alla stessa stregua di quelle per la difesa.”

(IlSole24Ore)

Il cancelliere tedesco Merz ha proposto la candidatura dell’Ucraina come ‘membro associato’ dell’Unione europea. Lo ha fatto in una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen. Lo status verrebbe creato appositamente per l’Ucraina, prima della sua piena adesione all’UE. “È evidente che non saremo in grado di completare il processo di adesione in tempi brevi”, ha scritto Merz. In vista del processo di pace, però, “non abbiamo tempo per ulteriori ritardi. È giunto il momento di procedere con coraggio nell’integrazione europea dell’Ucraina attraverso soluzioni innovative come passi immediati in avanti“.

(Euronews)