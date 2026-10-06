Anestesia italiana: anatomia di un Paese che ha sostituito il conflitto con l’adattamento

In Europa le piazze si mobilitano per casa e diritti, l’Italia non protesta. Non è rassegnazione, ma un’efficiente architettura di adattamento: tra welfare familiare, tattica e catarsi digitale, abbiamo sostituito il conflitto con la gestione privata dei problemi.

Nelle ultime settimane, qualunque rassegna stampa in qualunque formato offre l’immagine chiara di un dualismo di quelli che piacciono tanto ai tool di AI:

Da un lato le piazze di Madrid, con migliaia di persone piantate in mezzo alla strada a contestare affitti semplicemente incompatibili con la vita vera.

Ancora su questo versante le immagini che arrivano dalla Francia, dove ogni contrazione delle tutele scolastiche o lavorative produce, con matematica regolarità, il blocco dei servizi, i gilet gialli e lo scontro frontale. Il modello è quello classico, quasi novecentesco: un problema collettivo produce un corpo collettivo che occupa uno spazio e alza il prezzo del negoziato.

Dall’altro lato c’è il nostro italico Belpaese: l’Italia vive sotto gli stessi identici coefficienti di pressione, con stipendi al palo, costo del metro quadro fuori scala nelle città, scuola pubblica in affanno perenne, ma la reazione è di tutt’altra natura. Niente piazze, niente cartelli. In compenso: una fioritura di meme rassegnati, la condivisione rituale dell’ennesimo articolo di approfondimento nelle storie di Instagram e l’immediata ricalibrazione delle proprie aspettative personali.

La tentazione più comoda, a questo punto, sarebbe quella di tirare fuori il solito repertorio sulla pigrizia atavica degli italiani o sul nostro ipotetico deficit di senso civico, ma le spiegazioni morali sono quasi sempre quelle meno utili.

La verità è che l’assenza di protesta in Italia non è una forma di torpore: è il risultato di un’architettura di adattamento spaventosamente efficiente.

Non scendiamo in piazza non perché ci manchi il coraggio o la rabbia, ma perché abbiamo perfezionato una complessa macchina culturale e familiare capace di assorbire l’impatto molto prima che la tensione diventi visibile.

Il welfare privato

Per capire perché in Italia le crisi sociali non diventino incendi di piazza, bisogna guardare a dove finisce il danno. Quando il prezzo di un bene primario (che variamente sia la casa, la formazione o la sanità) diventa insostenibile, negli altri Paesi si crea una frizione diretta tra il cittadino e l’istituzione; in Italia, tra il cittadino e il problema si interpone quasi sempre un ammortizzatore privato: la famiglia.

Se gli affitti per uno studente o un giovane lavoratore a Milano o Roma toccano cifre grottesche, la risposta rara è la barricata; più spesso è il risparmio generazionale: la casa del nonno ristrutturata alla meno peggio, il bonifico mensile dei genitori a integrare uno stipendio ridicolo, o il rientro strategico nella stanzetta d’infanzia fino ai trentacinque anni.

La famiglia italiana funziona come un gigantesco fondo di venture capital privato che svaluta la rabbia politica in gestione domestica, e assorbe le inefficienze dello Stato, pagando le fatture che il mercato rende insostenibili e disinnescando l’esplosione sociale sul nascere.

È un meccanismo rassicurante nel breve periodo, ma con un costo collaterale enorme: trasforma quelli che dovrebbero essere diritti collettivi in concessioni private da negoziare tra le mura di casa.

L’arte di arrangiarsi

C’è poi un fattore culturale più profondo, che riguarda il nostro modo di concepire la sfera pubblica. Dove la Francia eredita una cultura contrattualista per cui allo Stato si chiede conto dei servizi in quanto contraente di un patto, l’Italia conserva un disincanto storico verso qualsiasi autorità centrale.

Lo Stato non è percepito come un interlocutore con cui trattare, ma come un fenomeno atmosferico: a volte benevolo, più spesso ostile, quasi sempre inevitabile, e contro la pioggia non si scende in piazza; ci si procura un ombrello.

Di fronte a un sistema che non funziona, l’italiano medio non investe energie per cambiare le regole del gioco, perché considera quell’investimento privo di rendimento, preferendo applicare l’arte dell’arrangiarsi di cui all’estero ci considerano maestri: la scappatoia informale, il favore personale, il lavoretto in nero, la micro-strategia di sopravvivenza.

Il conflitto richiede l’idea che esista una soluzione collettiva; quando ti sei convinto che la salvezza possa essere solo individuale e sartoriale, la protesta diventa una perdita di tempo.

La catarsi da ventiquattr’ore

A completare il quadro è intervenuta la digitalizzazione del dissenso e l’indignazione è stata codificata in contenuto visuale: pubblicare la vignetta satirica sul caro-vita o commentare con sarcasmo il declino delle istituzioni soddisfa lo stesso bisogno psicologico della protesta, ma a costo zero.

Produciamo quella micro-dose di dopamina da posizionamento morale (ho detto la cosa giusta, ho mostrato da che parte sto) senza richiedere alcun costo negoziale, alcun picchetto al freddo, nessun rischio di scontro, e la nostra quota di rabbia viene così vaporizzata in ventiquattr’ore, il tempo di durata di una storia su Instagram, lasciando il giorno dopo le cose esattamente come stavano.

Il prezzo dell’anestesia

Tutto questo non rende gli italiani “sbagliati” o “inferiori” ai loro coetanei spagnoli o francesi. Descrive semplicemente una società che ha scelto la via del minor attrito.

Il problema è che questo modello ha un respiro corto: il patrimonio generazionale accumulato nel dopoguerra non è infinito, le reti familiari si stanno assottigliando e la finzione della stabilità individuale regge finché c’è un cuscinetto da erodere.

Nel frattempo, continuare a riorganizzare la propria vita attorno ai buchi del sistema invece di pretendere che vengano chiusi non è una vittoria dell’intelligenza tattica, ma solo la forma più elegante e silenziosa di resa.