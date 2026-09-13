Diritti

Sgarbi: quando perde il tribunale mediatico

di Biagio Riccio

Dopo l’assoluzione di Vittorio Sgarbi da parte della Corte dei Conti, un commento sulla sua vicenda e sul valore del cd. “tribunale mediatico”.

13 Settembre 2026
La giustizia quella formale fatta di sentenze, ordinanze, decreti arriva,purtroppo, sempre dopo: prima c’è un tribunale mediatico, costruito su teoremi inconsistenti, illazioni gratuite, sedicenti deduzioni, orchestrato all’uopo da conduttori televisivi senza scrupoli, lupi famelici, iene maculate, sciacalli.
Sono, quelli mediatici, i tribunali di Barabba che hanno la loro cassa di risonanza con fogli di giornali, la cui regola costitutiva è quella della gogna: distruggere, annientare il colpevole, già dichiarato tale per le coordinate di un giudizio intriso di populismo giudiziario; subordinare il rigore delle garanzie e delle procedure di legge al presunto “sentire comune” del popolo, cavalcandone l’indignazione provocata con diffamazioni seriali,costruite su preconcetti divoranti la logica e l’etica, senza alcun suffragio dimostrativo.
Spostare l’asse del giudicare dalle aule di tribunale alle piazze televisive e ai social network, dove la condanna sociale, si spera, che preceda quella legale: questo è il canone precipuo del tribunale mediatico.
Sono i tribunali delle furie, come diceva Manzoni nella “Colonna Infame”.
Tutto si rimette al giudizio di un domatore – il conduttore televisivo – che ammansisce o fa impazzire le sue furie per influenzare la voglia di disprezzo del popolo bue e gregge: remittitur arbitrio judicis, questi conduttori si ergono, autoreferenzialmente a magistrati requirenti,con una spocchia che è urticante.
E questo tribunale ha condannato anzitempo, con chirurgica tempestività, il mio caro amico Vittorio Sgarbi, che, di converso, dopo due anni ha invece visto un Tribunale formale – La Corte dei Conti della Regione Lazio – fatta da giudici veri – dire il contrario.
1- Sgarbi ha esercitato diritti e libertà fondamentali protette dalla Costituzione o dalla Convenzione europea.
2- Non ha sfruttato l’attività politica per avere nuovi clienti e nuovi incarichi.
3- Per la Corte dei Conti, quindi, le attività svolte dal 2022 al 2024 non hanno prodotto nessun danno erariale.
4- Gli incarichi non hanno interferito con l’attività istituzionale. Sgarbi, infatti, ha documentato di avere svolto «un numero rilevantissimo di attività pubbliche connesse alla carica».
5- Non c’è stata solamente l’assoluzione: i magistrati hanno disposto che il ministero della Cultura versi al critico d’arte le spese di giudizio.
6- La Procura aveva chiesto 200 mila euro, senza uno straccio di prova.
Vittorio, per il giudizio degli odiatori mediatici, si è dimesso, ha lasciato tutte le cariche, è caduto in depressione ed ha visto solo la notte, per molto tempo; la luce se n’è andata.
Oggi è dimagrito, il suo tono non è fatto di grida tonitruanti,ma è dimesso, ha un filo di voce e il suo volto è quello di un mite malinconico.
Ma mi sono compiaciuto quando la Corte ha scritto quello che non hanno inteso neppure quelli dell’Antitrust: che Sgarbi è un intellettuale affermato già prima di diventare sottosegretario e che non aveva bisogno alcuno di ricoprire la carica di viceministro per affermare le sue indubbie doti di prestigioso critico d’arte.
Vittorio è un magnifico intellettuale: e questo è bellissimo. Lo hanno capito anche i Giudici, quelli veri.
vittorio sgarbi
Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Parlamento

Emma Bonino, una donna con altissimo senso dello Stato

di Biagio Riccio

Letteratura

Campana ed Aleramo: quel “cielo fatto solo d’amore”

di Biagio Riccio

Musica

Guccini: l’aristocratico burattinaio di parole

di Biagio Riccio

Calcio

Baresi: il miglior capitano

di Biagio Riccio

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.