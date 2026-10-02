Francia, la rivolta parte dai banchi: studenti in piazza, scuole nel caos

Macchine in coda dove è entrato in funzione il price cap con cui l’azienda ENI ha fissato un tetto al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto al prezzo deciso dalla compagnia petrolifera partecipata dallo Stato per tutti i distributori Eni ed Enilive si applica solo al self service: la misura, correlata all’agevolazione fiscale sulle accise in vigore, è attiva da lunedì 28 settembre e per ora durerà 30 giorni ma potrebbe essere prorogata fino a fine anno.

(Skytg24)

Alta tensione nel Regno Unito: la polizia del Gloucestershire ha evacuato alcune abitazioni nei pressi di una base aerea a Whelford, nell’Inghilterra occidentale, utilizzata dagli Stati Uniti e ha arrestato diversi uomini per sospetti reati legati a esplosivi. La zona si trova vicino alla RAF Fairford, una base utilizzata dalle forze americane per attacchi mirati e limitati durante il conflitto con l’Iran.

(IlTempo)

Arriva la sentenza sul caso Regeni: dieci anni. È questa la condanna inflitta ai 3 agenti dei servizi segreti egiziani accusati della morte del giovane ricercatore: il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif – per il quale la procura aveva chiesto l’ergastolo – e i colonnelli Uhsam Helmi e Athar Kamel Mohamed. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è invece stato assolto. I tre 007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Giulio Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno infatti fatto cadere l’accusa di omicidio riconoscendo per i condannati l’accusa di sequestro di persona.

(IlFattoQuotidiano)

Il centrodestra si riconferma e vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria con il candidato Fabio Roscioli. Domenica 27 e lunedì 28 settembre, i cittadini del collegio elettorale della città sono tornati al voto per riempire il seggio della Camera dei Deputati lasciato libero da Francesco Cannizzaro, di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni, che coinvolgono circa 70 Comuni, rappresentavano il primo appuntamento elettorale per il partito di Roberto Vannacci che i sondaggi danno intorno all’8% a livello nazionale.

(Open)

Caso Garlasco, la procura generale non avanzerà istanza di revisione del processo Stasi, salvo che dalle analisi anche dei nuovi atti non emergano elementi dirompenti, perché la strada per una revisione di una sentenza è sempre “lunga e tortuosa”, viene chiarito, e deve passare per nuove prove decisive. Spetterà, sicuramente, alla difesa dell’ex studente bocconiano proporre alla Corte d’Appello di Brescia la richiesta di revisione. Gli esperti dei pubblici ministeri affrontano il tema delle due contro-analisi negative sul Dna sui pedali della bici di Alberto Stasi.

(IlGiorno)

Nel quarto trimestre del 2026, la bolletta elettrica per il “cliente tipo” vulnerabile servito in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Lo comunica Arera, precisando che «l’aggiornamento riguarda unicamente i circa 3 milioni di clienti vulnerabili attualmente serviti in maggior tutela». L’aumento, spiega una nota, «è dovuto all’incremento dei costi di acquisto dell’energia elettrica, che riflette le attese di crescita del prezzo all’ingrosso nel prossimo trimestre nonché la formazione, nel terzo trimestre ormai terminato, di prezzi all’ingrosso più elevati di quelli stimabili a giugno scorso».

(IlSole24Ore)

Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv: il co-pilota accoltella il capitano e prova a far schiantare il volo di Flydubai. Viene neutralizzato dai viaggiatori e due piloti fuori servizio prendono i comandi. Il capitano già ferito alla testa e alle mani dal suo co-pilota, è stato capace di «azionare il comando che ha aperto la porta del cockpit, permettendo agli altri di entrare e neutralizzare l’aggressore». rappresentanti del governo dello Stato ebraico non esitano a definire l’intera vicenda come il tentativo di compiere «un attentato jihadista», facendo schiantare a terra, o su una città, il Boeing 737.

(Repubblica)

Sale l’inflazione con un balzo del 4,2% a settembre ai massimi dal settembre 2023, in un parallelo fra lo shock energetico ucraino di allora e quello di oggi centrato su Hormuz. Giorgia Meloni non si fa trovare impreparata. Anzi. La premier riapre la partita sulla flessibilità annunciando il prossimo invio di una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per chiedere nuovi margini “per sostenere famiglie e imprese”. Il 4,2% dell’Italia è secondo, fra i principali partner europei, solo al 4,9% della Spagna, che però ha la scusante di una crescita più che doppia. Francia e Germania, a settembre, sono salite al 3% e al 3,3% rispettivamente.

(Ansa)

Situazione tesissima in Francia nel quadro delle proteste studentesche. Incidenti davanti al Lycée Victor Hugo di Marsiglia ”il preside, il vice-preside, la segretaria generale e un altro responsabile dell’equipe scolastica sono stati aggrediti all’interno dell’istituto e cosparsi di benzina” un camion dei pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta davanti al Lycée Saint-Exupéry. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai quattro angoli del Paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l’istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.

(La Stampa)

Legge elettorale, passa senza sorprese il primo voto segreto. L’Aula della Camera ha infatti respinto le questioni pregiudiziali delle opposizioni, votate a scrutinio segreto, con 229 no, 151 voti a favore. La maggioranza ha applaudito dopo che il presidente Fontana ha dichiarato l’esito della votazione. Da una prima analisi dei tabulati della votazione a scrutinio segreto ci sarebbero 7 voti in più contrari che si sono aggiunti a quelli del centrodestra. Nel corso delle dichiarazioni di voto, le opposizioni avevano più volte parlato di incostituzionalità della legge. Il governo ha deciso che porrà tre diverse questioni di fiducia, sui primi tre articoli della riforma della legge elettorale, modificati dal Senato.

(Avvenire)