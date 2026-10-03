Malta, censura sulla memoria di Daphne? La protesta di Repubblika a La Valletta

Cade una pioggia sottile che a volte sembra voler lavare via le tracce della storia, ma, tra le strade in pietra di La Valletta, il ricordo di Daphne Caruana Galizia resta una ferita aperta che non chiede sollievo, bensì verità. A quasi nove anni da quel pomeriggio d’ottobre in cui un’auto bomba squarciò la quiete di Bidnija nel tentativo di spegnere la voce più scontenta e penetrante di Malta, la capitale torna a farsi teatro di uno scontro sottile e profondo. Non si tratta soltanto di due manifesti negati all’ombra dei palazzi del potere, ma della resa dei conti tra una memoria che pretende azione e una burocrazia che, schermandosi dietro il silenzio e i grandi eventi, rischia di consumare lentamente lo spazio stesso della libertà.

L’ombra del silenzio nel cuore della capitale

Un messaggio di giustizia può diventare improvvisamente scomodo quando tenta di farsi spazio sui muri della politica istituzionale. Nel cuore di La Valletta, a ridosso dell’ingresso monumentale della città, la tensione attorno alla memoria e all’eredità civile di Daphne Caruana Galizia è tornata a farsi sentire con prepotenza. A riaccendere il dibattito è stata la denuncia pubblica di Vicki Ann Cremona, presidente dell’organizzazione civile Repubblika, che ha accusato il Consiglio Locale di La Valletta di aver eretto un muro di gomma di fronte alla richiesta di esporre due grandi manifesti commemorativi in vista del nono anniversario dell’assassinio della giornalista d’inchiesta, uccisa da un’auto bomba il 16 ottobre 2017.

L’iniziativa, riproposta come ogni anno dall’associazione per ricordare la figura della cronista che con le sue inchieste ha svelato i lati oscuri della corruzione maltese, si è scontrata con un netto rifiuto burocratico. Le autorità cittadine hanno motivato il diniego sostenendo che l’intero territorio della capitale fosse riservato ad altri eventi di grande richiamo, tra cui la Notte Bianca e le attività legate al Valletta Summit. Tuttavia, ciò che ha trasformato una semplice pratica amministrativa in un caso d’interesse civile è stata la totale assenza di dialogo successiva alla decisione. Di fronte alla disponibilità di Repubblika a individuare aree alternative o ad adeguarsi a rigidi protocolli di allestimento e sicurezza, le istituzioni locali hanno scelto la strada del silenzio, lasciando senza risposta le email e le richieste formali di confronto.

La burocrazia come strumento di ostacolo democratico

Il nucleo della contestazione mossa da Repubblika risiede nel timore che i regolamenti pubblici vengano strumentalizzati per oscurare messaggi sgraditi al potere. Vicki Ann Cremona ha rimarcato come le preoccupazioni relative alla sicurezza pubblica o i presunti danni arrecati in passato dagli striscioni siano stati sollevati dalle autorità soltanto dopo che la vicenda è diventata di dominio pubblico. Fino a quel momento, nessuna contestazione formale era mai stata inoltrata all’associazione riguardo ai manifesti affissi nelle precedenti edizioni.

La sostanza di questa battaglia trascende la mera affissione di due pannelli pubblicitari. Il ritornello “Justice Requires Action”,la giustizia richiede azione,rappresenta un monito rivolto a un’intera nazione. Secondo la ricostruzione di Repubblika, l’ostruzionismo sistematico e la mancanza di disponibilità al confronto rischiano di produrre un effetto strisciante e pericoloso: dissuadere gradualmente i cittadini dall’esercizio dei propri diritti fondamentali e prosciugare gli spazi dedicati al dissenso. Quando le regole amministrative si trasformano in un pretesto per impedire la circolazione delle idee o la richiesta di verità, a soffrirne è l’architettura stessa della democrazia. La difesa dello spazio pubblico come luogo di protesta e di pretesa di trasparenza diventa così un imperativo per la società civile.

Le ferite aperte di un’inchiesta incompiuta

La figura di Daphne Caruana Galizia continua a rappresentare uno spartiacque fondamentale per la storia recente dell’isola di Malta. La giornalista fu eliminata dopo anni trascorsi a denunciare malaffare, abusi di potere ed estese reti di impunità che toccavano i vertici della politica e dell’imprenditoria. Le indagini e la successiva inchiesta pubblica sull’omicidio hanno fatto emergere con chiarezza devastanti carenze dello Stato, evidenziando come intorno alla figura della cronista si fosse creato un clima di isolamento e impunità che ha spianato la strada agli esecutori e ai mandanti dell’attentato.

A distanza di nove anni da quel tragico tragitto nei pressi di Bidnija, il processo di riforma e di apprendimento dagli errori del passato appare ancora drammaticamente incompleto. Nonostante i pronunciamenti ufficiali e le raccomandazioni internazionali, la strada per garantire istituzioni davvero efficaci e indipendenti resta in salita. La tutela dei giornalisti sul campo, la protezione degli informatori e la capacità di condurre indagini imparziali sulla corruzione ad alti livelli costituiscono nodi irrisolti che continuano a pesare sulla credibilità democratica del Paese. Ricordare una volta all’anno il sacrificio della cronista non è sufficiente se alla memoria non si accompagnano riforme strutturali in grado di recidere alla radice i vincoli di complicità.

Un mese di mobilitazione per la verità e il rinnovamento

Per arginare il rischio dell’oblio e riaffermare il valore della mobilitazione collettiva, Repubblika ha promosso un intenso calendario di appuntamenti insieme ad altre sigle storiche dell’attivismo maltese, tra cui Moviment Graffitti e #occupyjustice. Il programma degli eventi civici prevede momenti di aggregazione culturale e di dibattito politico volto al rinnovamento costituzionale e alla difesa del diritto alla verità. Tra concerti per la giustizia, tavole rotonde sulle riforme democratiche e incontri tematici, le organizzazioni intendono mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale e internazionale.

Il culmine delle manifestazioni è previsto per la giornata del 16 ottobre, data simbolo del nono anniversario dell’attentato. Le commemorazioni prenderanno il via con un momento di raccoglimento a Bidnija, sul luogo dell’esplosione, per poi proseguire con una funzione religiosa presso la Chiesa di San Francesco e concludersi con una grande manifestazione commemorativa davanti al Parlamento di La Valletta. L’appello rivolto alla cittadinanza è quello di occupare fisicamente gli spazi urbani e far sentire la propria voce, nella convinzione che la tenuta democratica di un Paese non si misuri soltanto sulla regolarità delle sue scadenze elettorali, ma sulla capacità dei suoi cittadini di pretendere responsabilità e giustizia.