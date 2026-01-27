L’inchiesta di Report del 25 gennaio, intitolata “Dietro la cattedra”, documenta una situazione che già intuivamo, senza però arrivare a misurarne del tutto la gravità: il precariato strutturale nei ruoli nella scuola pubblica italiana. Quello che emerge non è soltanto un fenomeno marginale o residuale, ma la colonna portante della scuola italiana, dove un docente su quattro è precario. Se poi guardiamo agli insegnanti di sostegno, scopriamo che addirittura la metà di loro lavora con contratti a termine. Questa non è flessibilità, è metodo. Esiste un sistema che sfrutta competenze e dedizione senza offrire alcuna certezza, stabilità o prospettiva di crescita professionale. L’inchiesta ha mostrato esempi paradossali: come quello delle persone con una laurea triennale convocate in classe per un giorno di supplenza, senza abilitazione e senza alcuna verifica seria delle loro competenze, semplicemente perché il sistema burocratico è incapace di garantire processi selettivi credibili. Come pure quello dei “forzati dell’istruzione”, gli insegnanti che percorrono centinaia di chilometri su treni e autobus per arrivare a scuola e tornare a casa, precari con paghe basse, senza tutele reali, costretti ad accettare qualsiasi incarico, ovunque esso sia. E quello che evidenzia la trasmissione è che non stiamo parlando di un fenomeno inevitabile, ma di una scelta politica e amministrativa. Scelta peraltro ammantata di ipocrisia istituzionale perché il Ministero dell’Istruzione e del Merito parla di organici coperti al 97%, ma la fotografia restituita dal Report è ben diversa: la realtà è fatta di contratti a termine, continui passaggi di cattedra e interi anni di vita sprecati nell’incertezza. Quelli che Report ha raccontato non sono episodi isolati: guardando il servizio si ha la conferma di un malessere che dura da anni, ignorato o derubricato a “questione burocratica”. É ,invece, un problema politico, economico e sociale che richiede soluzioni immediate e coraggiose: stabilizzazione dei precari, semplificazione delle procedure di reclutamento, trasparenza totale su percorsi di abilitazione e concorsi e, soprattutto, un vero piano nazionale che metta fine a questo sfruttamento mascherato da flessibilità. In una democrazia che si definisce tale, non si può accettare che chi educa i giovani sia trattato come una variabile contabile.