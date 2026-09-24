Il capitale del crimine a tavola: indagine sul riciclaggio mafioso nella ristorazione italiana

Un’inchiesta sul comparto della ristorazione e dei pubblici esercizi che rappresenta uno dei settori d’elezione per l’infiltrazione e il riciclaggio dei proventi illeciti accumulati dalle consorterie mafiose

Il profumo denso del ragù al baluginare dei candelabri non parla mai della sua vera origine. Tra le volte a botte dei centri storici e le vetrate scintillanti della movida, i calici cristallini risuonano in un brindisi che ha il sapore amaro dell’inganno: sotto la superficie patinata di rinomate trattorie, eleganti bistrot e storici caffè, batte il cuore pulsante e invisibile di una gigantesca lavatrice finanziaria. In questo teatro del gusto, dove il contante fluisce in un fiume silenzioso di scontrini mai emessi e cene fantasma, il capitale del crimine non veste più i panni dell’estorsione violenta, ma quelli felpati dell’imprenditoria mimetica. È il cibo che svanisce nel piatto per farsi ombra, mentre il denaro sporco del narcotraffico e delle frodi si trasforma in saporita legalità di facciata, inquinando il mercato e consumando a poco a poco la verità della tavola italiana.

L’enclave finanziaria delle mafie nel piatto: dimensione strategica e metamorfosi del fenomeno

Nel panorama della criminalità economico-finanziaria contemporanea, il comparto della ristorazione e dei pubblici esercizi rappresenta uno dei settori d’elezione per l’infiltrazione e il riciclaggio dei proventi illeciti accumulati dalle consorterie mafiose. ‘Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra hanno progressivamente evoluto i propri modelli operativi, affiancando alle storiche modalità di controllo coercitivo del territorio una sofisticata strategia di mimetizzazione imprenditoriale. Bar, pizzerie, trattorie di pregio, risto-pub e intere catene della somministrazione alimentare non costituiscono semplicemente fonti di profitto diretto, ma veri e propri snodi strategici nei quali la liquidità generata dal traffico internazionale di stupefacenti, dalle estorsioni e dalle grandi frodi fiscali viene immessa nel circuito economico legale.

L’estensione del fenomeno è tratteggiata dalle analisi comparative e dai dati ufficiali elaborati dagli organi d’investigazione. Le elaborazioni basate sulle Relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia indicano che oltre cinquemila ristoranti e locali pubblici distribuiti sul territorio nazionale risultano direttamente o indirettamente esposti all’ingerenza e al controllo delle organizzazioni criminali. Questa presenza capillare ha subito un’accelerazione sensibile a seguito dei periodi di forte sofferenza economica e sfasamento finanziario registrati negli ultimi anni, in particolare durante e dopo le emergenze epidemiche. Le croniche carenze di liquidità e le insormontabili barriere di accesso al credito bancario ordinario incontrate dagli imprenditori del settore hanno fornito ai clan mafiosi l’opportunità di proporsi come centri di finanziamento parallelo e sostitutivo. Attraverso l’erogazione di prestiti ad usura, le consorterie penetrano nella compagine societaria delle imprese in crisi, per poi rilevarne la titolarità a prezzi marcatamente inferiori al valore di mercato e trasformarle in lavatrici finanziarie a flusso continuo.

Anatomia dei meccanismi di riciclaggio: dalla cassa del locale all’ingegneria societaria

La predilezione del crimine organizzato per la ristorazione affonda le sue radici nella struttura gestionale del settore, caratterizzata da un’elevata frequenza di transazioni in contanti, da un’alta rotazione della clientela e da incassi frazionati che rendono ardua la distinzione tra ricavi leciti e risorse di provenienza delittuosa. Il meccanismo primario di pulizia del denaro si articola sull’alterazione della contabilità d’esercizio: il contante derivante da attività criminali viene sistematicamente inserito nelle casse del locale, simulando un volume d’affari nettamente superiore a quello reale. Attraverso la registrazione di pasti e consumazioni mai erogate, la consorteria versa le somme illecite sui conti correnti aziendali e adempie al pagamento delle relative imposte indirette e sui redditi, ottenendo in cambio capitale perfettamente giustificato dal punto di vista fiscale e finanziario, pronto per essere reinvestito nell’economia reale o trasferito altrove.

Per schermare la reale riconducibilità delle aziende e sfuggire all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), i gruppi criminali ricorrono in modo sistematico a prestanome ed esecutori fittizi, definiti in sede giudiziaria “teste di legno”. La titolarità formale delle quote societarie o la carica di amministratore unico viene attribuita a familiari incensurati, soggetti in stato di povertà o persone formalmente disoccupate. Le indagini svolte dalle forze di polizia hanno più volte evidenziato come locali di altissimo pregio situati nei centri storici delle principali città italiane risultassero formalmente intestati a ex barbieri, braccianti agricoli o soggetti del tutto privi delle capacità finanziarie ed imprenditoriali minime per sostenere simili investimenti.

Al di sopra della dimensione gestazionale diretta, l’azione di riciclaggio si avvale di architetture societarie ed economiche di notevole complessità. Tra queste figurano le catene di fornitura fittizie, realizzate attraverso la creazione di società “cartiere” che emettono fatture per operazioni inesistenti aventi ad oggetto prodotti agroalimentari, servizi di pulizia o consulenze amministrative mai prestate. Tali schemi consentono sia di drenare le disponibilità liquide dalle società di ristorazione operative verso casseforti occulte, sia di generare crediti d’imposta fittizi e profitti dall’evasione dell’IVA intracomunitaria. Parallelamente, le somme sottratte in nero dalle casse dei ristoranti e bar vengono prelevate fisicamente da intermediari addetti alla raccolta e consegnate periodicamente ai vertici dell’organizzazione criminale, configurando condotte di autoriciclaggio sancite dall’articolo 648-ter.1 del codice penale e di sistematica distrazione del patrimonio aziendale.

L’inquinamento del mercato: dumping salariale, caporalato urbano e concorrenza sleale

L’infiltrazione delle risorse criminali nel settore della somministrazione altera le dinamiche fisiologiche della libera concorrenza, determinando un grave pregiudizio per gli imprenditori rispettosi delle regole. Le imprese controllate dalle consorterie mafiose beneficiano di un flusso illimitato di liquidità che le svincola dal rispetto delle logiche di bilancio, del punto di pareggio o della necessità di produrre utili operativi per sopravvivere sul mercato. Tali attività possono conseguentemente permettersi di praticare prezzi artificialmente bassi, sostenere costi fissi fuori scala e acquisire le migliori licenze commerciali e posizioni immobiliari d’angolo nei centri storici mediante offerte d’acquisto non sostenibili per un operatore tradizionale.

Un ulteriore versante di alterazione del mercato risiede nello sfruttamento sistematico della forza lavoro e nel ricorso al dumping salariale. Inchieste condotte dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica hanno portato alla luce vasti sistemi di somministrazione illecita di manodopera operanti tra le metropoli di Roma e Milano. Attraverso l’applicazione di contratti collettivi privi di rappresentatività, definiti “contratti pirata”, e l’impiego massiccio di lavoratori irregolari o sottopagati, le strutture imprenditoriali collegate alla criminalità abbattono in modo drastico l’incidenza del costo del lavoro sui bilanci aziendali. Negli interventi investigativi sono stati individuati complessi aziendali responsabili dell’impiego di circa 500 lavoratori sottoposti a condizioni di grave sfruttamento all’interno di ristoranti a tariffa fissa o catene di somministrazione, a detrimento delle tutele sociali e della correttezza retributiva.

I rilevamenti promossi da Confcommercio e dalla Federazione Italiana Esercizi Pubblici (FIPE) indicano che le condotte illecite e la percezione dell’insicurezza condizionano negativamente l’operatività di oltre la metà delle imprese del terziario. Gli imprenditori del settore indicano nella concorrenza sleale e nella conseguente contrazione dei ricavi le minacce principali per la tenuta del tessuto commerciale sano. La pressione economica esercitata dalle imprese infiltrate porta inesorabilmente alla chiusura delle botteghe storiche e delle attività gestite a livello familiare, sostituite da locali finanziati dal capitale mafioso con un conseguente decadimento della qualità dell’offerta e della sicurezza urbana.

Il sistema di prevenzione finanziaria: presidi UIF, segnalazioni sospette e l’applicativo Molecola

L’impianto nazionale di prevenzione del riciclaggio si fonda sulla stretta interazione tra le autorità amministrative di vigilanza, gli organi d’investigazione economica e la magistratura. L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), istituita presso la Banca d’Italia in attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, costituisce il perno del sistema di monitoraggio dei flussi finanziari anomali. Il volume delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) inoltrate dagli intermediari bancari, dai professionisti e dagli altri soggetti obbligati dimostra la costante espansione dell’attività di controllo: nel solo anno 2025 l’UIF ha pervenuto 162.059 segnalazioni, registrando un incremento dell’11,5% rispetto all’anno precedente e testimoniando un’accresciuta efficienza nel rilevamento del rischio finanziario.

Per orientare la valutazione dei soggetti obbligati nell’individuazione di operazioni collegate al settore della ristorazione, l’UIF ha emanato periodici indicatori di anomalia e pubblicato approfondimenti monografici nei propri Quaderni dell’antiriciclaggio, con particolare riguardo all’analisi del profilo finanziario delle imprese infiltrate.

Le risultanze analitiche consentono di identificare precisi segnali d’allarme riconducibili alla gestione dei locali pubblici:

I rapporti di conto corrente caratterizzati da un’operatività storicamente modesta che registrano improvvisi ed elevati versamenti di denaro contante, seguiti da immediati trasferimenti o bonifici verso conti esteri, carte di credito aziendali o piattaforme d’acquisto di cripto-attività.

L’ingresso di società di nuova costituzione, dotate di un capitale sociale minimo o irrisorio, che riescono a perfezionare in tempi rapidissimi l’acquisto di complessi aziendali o rami d’azienda di primaria importanza per importi milionari, senza ricorrere all’erogazione di finanziamenti bancari o mutui ipotecari trasparenti.

L’adozione di assetti proprietari fortemente opachi, strutturati mediante il ricorso a fiduciarie, schermature estere o continui avvicendamenti della titolarità formale delle quote societarie in favore di soggetti privi di precedenti conoscenze nel settore commerciale e della somministrazione.

La dislocazione di ingenti risorse finanziarie giustificata attraverso l’emissione di fatture per consulenze generali, prestazioni immateriali o forniture di beni di consumo erogate da imprese aventi oggetto sociale generico o incoerente con le necessità operative del locale.

Il materiale informativo elaborato dall’UIF alimenta l’azione repressiva della Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia, ponendo le basi per gli accertamenti patrimoniali previsti dal Codice Antimafia e per l’emissione dei decreti di sequestro e confisca preventivi.

Accanto agli strumenti di analisi finanziaria ordinaria, l’attività investigativa beneficia del continuo aggiornamento tecnologico promosso dagli organismi d’intelligence. In tale contesto si inserisce lo sviluppo del software “Molecola”, realizzato dallo SCICO (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata) della Guardia di Finanza e presentato al Distretto Toscano presso la Procura Generale della Corte d’Appello di Firenze nel febbraio 2026. Tale applicativo informatico consente l’analisi integrata e l’incrocio massivo di enormi volumi di dati finanziari, societari, patrimoniali e giudiziari, permettendo agli investigatori di far emergere istantaneamente le sproporzioni esistenti tra i redditi dichiarati ai fini fiscali dai titolari di facciata e l’effettivo valore delle aziende e dei locali di ristorazione acquistati.

L’asse della Capitale: il bilancio giudiziario tra Cafè de Paris, l’impero Righi e il clan Moccia

La città di Roma rappresenta un centro d’osservazione privilegiato per comprendere la sovrapposizione delle diverse matrici criminali nel settore dei ristoranti, dei bar e delle pizzerie. L’elevata densità turistica e il valore degli immobili del centro storico hanno attirato nel tempo le mire della ‘Ndrangheta calabrese, della Camorra campana e di organizzazioni mafiose autoctone.

Uno dei casi storici e mediatici di maggiore rilevanza è rappresentato dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il celebre Cafè de Paris di via Veneto. Nel luglio 2009, un imponente intervento condotto dai Carabinieri del ROS e dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza portò al sequestro preventivo dello storico locale della Dolce Vita e di un patrimonio complessivo stimato in circa 200 milioni di euro. L’impianto accusatorio iniziale ipotizzava la riconducibilità occulta dell’esercizio commerciale alla cosca ‘ndranghetista degli Alvaro di Sinopoli, sostenendo che l’attività fosse stata acquistata ed era gestita mediante prestanome incensurati privi delle necessarie disponibilità economiche. Il lungo iter giudiziario si è tuttavia concluso con esiti difformi rispetto alle tesi di partenza: nel maggio 2019, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha emesso una sentenza con cui ha disposto la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali e la restituzione dei beni al proprietario, decretando l’assoluzione e la prescrizione per i principali indagati e stabilendo che l’operazione non presentava i presupposti di appartenenza alla ‘Ndrangheta per come originariamente prospettati. La vicenda del Cafè de Paris, la cui struttura è stata successivamente demolita a seguito di vicissitudini gestionali e incendi, testimonia le rilevanti complessità giuridiche dell’accertamento penale dei reati di intestazione fittizia a distanza di anni dagli interventi d’urgenza.

Diverso sviluppo processuale e patrimoniale ha caratterizzato l’operazione “Pizza Ciro”, originata dall’indagine “Margarita” condotta dai Carabinieri nel gennaio 2014 con l’esecuzione di 86 arresti. Nel maggio 2016, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitivo emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Penale di Roma nei confronti degli imprenditori Antonio, Luigi e Salvatore Righi, per un valore totale di circa 80 milioni di euro. L’impero confiscato includeva 28 esercizi commerciali composti da bar, ristoranti e pizzerie distribuiti principalmente nelle vie del centro storico di Roma (24 locali), a Napoli e provincia (3) e a Gabicce Mare (1), oltre a 41 fabbricati e terreni, 76 autoveicoli, 385 conti correnti bancari e 77 società di gestione. Gli accertamenti patrimoniali hanno stabilito che la holding societaria gestita dai fratelli Righi fungeva da centro di riciclaggio e reinvestimento al servizio del clan camorristico Contini. Sul piano penale ordinario, il Tribunale di Roma ha comunque escluso per taluni degli indagati la sussistenza della pericolosità qualificata di stampo mafioso, con pronunce di assoluzione piena perché il fatto non sussiste per alcune figure secondarie della compagine familiare e gestionale.

Sul fronte della Camorra ancora attiva nella Capitale, le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia e della Squadra Mobile di Roma hanno fatto luce sull’espansione del clan Moccia di Afragola, guidato dai fratelli Angelo e Luigi Moccia e dai rispettivi figli. Le operazioni di polizia giudiziaria culminate negli arresti del settembre 2020 hanno portato al sequestro di 14 ristoranti di altissimo pregio ubicati nei pressi del Pantheon, di Piazza Navona, della Fontana di Trevi, di Castel Sant’Angelo e nel rione Trastevere. Tra i locali sottoposti a vincolo figuravano insegne note quali il Caffè di Marte, il Varsi Bistrot, Da Giovanni, la Scuderia, Bombolone e il Panico. Gli elementi probatori raccolti mediante intercettazioni ambientali hanno evidenziato la capillare estensione del controllo del clan, capace di soffocare gli imprenditori locali attraverso l’erogazione di prestiti usurai e di imporre forniture monopolistiche di prodotti ortofrutticoli e latticini. L’inchiesta ha inoltre dimostrato la capacità dell’organizzazione di neutralizzare i primi interventi dell’autorità giudiziaria: a seguito di un iniziale sequestro avvenuto nel 2017, la consorteria è riuscita a mantenere la gestione di fatto e gli incassi dei locali servendosi dello schermo di una cooperativa compiacente. La vicenda penale si è chiusa con importanti condanne e con la confisca dei beni aziendali.

La penetrazione nel Nord Italia: il sistema ‘ndranghetista milanese nel Mercato Isola

L’infiltrazione criminale nella ristorazione trova un terreno d’espansione particolarmente fertile nelle regioni dell’Italia settentrionale, con la Lombardia e la città di Milano posizionate come poli d’attrazione primari per i capitali di provenienza illecita. Le più recenti inchieste giudiziarie hanno confermato il definitivo radicamento delle cosche della ‘Ndrangheta nel tessuto economico e nel comparto dell’intrattenimento e della ristorazione milanese.

Nell’aprile 2024, un’operazione condotta dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano in collaborazione con la Polizia Locale, coordinata dalla sostituta procuratrice Silvia Bonardi e con ordinanza di custodia cautelare firmata dalla giudice per le indagini preliminari Sonia Mancini, ha portato all’arresto di 14 persone e al sequestro d’urgenza di diverse società commerciali. Figura apicale dell’organizzazione è risultata essere Salvatore Giacobbe, identificato dagli inquirenti come promotore e capo indiscusso del sodalizio, in possesso della dote ‘ndranghetista di “Vangelo” e in grado di pianificare le azioni delittuose coordinando l’operato dei figli Vincenzo e Angelino.

L’indagine ha determinato il sequestro preventivo di quattro società titolari di bar e ristoranti operanti all’interno del “Mercato Comunale Isola”, fulcro della movida milanese, estendendo i sigilli ad ulteriori locali di somministrazione situati in Corso Como, in zona Porta Nuova, in via Carlo Espinasse, via Parini e via Galvano Fiamma. Per eludere la normativa sui sequestri antimafia, la struttura criminale faceva ricorso sistematico a prestanome privi di precedenti penali, a cui veniva attribuita la titolarità formale di locali di ristorazione distribuiti tra la Lombardia e il Piemonte.

L’aspetto di maggiore rilievo emerso dall’inchiesta milanese riguarda la riorganizzazione funzionale della ‘Ndrangheta al Nord, la quale ha superato la rigida ripartizione territoriale fondata sulle singole “locali” per operare mediante specializzazioni per settori d’affari e stringere alleanze strategiche con altre matrici mafiose. A tal proposito va evidenziati Ilraccordo con la cosca Piromalli di Gioia Tauro, nella persona di Girolamo “Momo” Piromalli, referente per le acquisizioni di attività commerciali, bar e ristoranti; la collaborazione strategica con esponenti del clan dei Casalesi per la gestione delle operazioni nel settore del traffico illecito dei rifiuti e, infine, il collegamento con la cosca Mancuso di Limbadi per la risoluzione di controversie economiche e la gestione delle azioni estorsive sul territorio.

Oltre al controllo dei locali della ristorazione, il gruppo diretto da Giacobbe finanziava le proprie attività mediante la realizzazione di complesse truffe ai danni delle agenzie di lavoro interinale, realizzate attraverso la stipula di contratti di somministrazione di lavoro fittizi i cui compensi venivano retrocessi al clan con la complicità dei lavoratori, e attraverso lo smaltimento illecito di rifiuti industriali in capannoni abbandonati e aree protette della provincia di Milano. La rilevanza della Lombardia quale teatro d’azione della criminalità economica trova riscontro nei dati generali sul contrasto patrimoniale: la regione si colloca al vertice dell’Italia settentrionale per volume di beni sottratti alle mafie, con oltre 3.300 proprietà immobiliari sequestrate e più di 120 aziende tolte al controllo criminale.

Il centro storico di Firenze: il sistema di autoriciclaggio Bigi-Kamami e le inchieste in Toscana

Anche la città di Firenze e il territorio toscano sono stati oggetto di penetrazione da parte di consorterie e gruppi imprenditoriali dediti al riciclaggio e all’autoriciclaggio di risorse illecite all’interno del comparto della ristorazione.

Tra il 2024 e i primi mesi del 2026, una vasta attività d’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia e con il supporto del GICO ha disarticolato una complessa rete d’affari. Le fasi operative dell’inchiesta hanno portato all’esecuzione di 31 misure cautelari personali e al sequestro di 344.000 euro in contanti ritenuti provento diretto di reato, unitamente al sequestro di 64 chilogrammi di sostanze stupefacenti suddivisi in 33 chilogrammi di cocaina, 18 chilogrammi di hashish e 13 chilogrammi di marijuana. L’operazione ha costituito il naturale proseguimento di un’azione d’aggressione patrimoniale avviata nel luglio 2024, quando il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze aveva disposto il sequestro preventivo di beni ed esercizi commerciali per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

La Procura della Repubblica di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per tre figure principali: l’imprenditore fiorentino Alessandro Bigi (51 anni), il socio di nazionalità albanese Eluert Kamami (41 anni) e il nipote di quest’ultimo, Samir Houjeiri (41 anni). L’imputazione principale contesta l’associazione per delinquere finalizzata all’autoriciclaggio.

Dalla ricostruzione analitica svolta dagli investigatori è emerso che, a partire dal 2012, il gruppo guidato da Bigi e Kamami si era assicurato l’acquisizione o la gestione di 21 attività di ristorazione situate nelle aree di maggiore pregio del centro storico di Firenze. Il sistema di frode si basava sul drenaggio sistematico del contante incassato in nero dai diversi ristoranti e bar. Samir Houjeiri aveva il compito operativo di prelevare quotidianamente il denaro contante non contabilizzato dai vari esercizi e consegnarlo direttamente a Bigi e Kamami. Attraverso questo meccanismo, i tre indagati avrebbero sottratto dalle casse delle società di cui erano soci una somma totale quantificata in 3.725.000 euro.

Le risorse finanziarie sottratte alle aziende e non dichiarate al fisco venivano successivamente autoriciclate mediante l’acquisto di vetture di lusso, gioielli di ingente valore e immobili all’estero pagati in parte in nero, oltre che per il riacquisto di ulteriori esercizi commerciali nel centro fiorentino. Nel corso del procedimento giudiziario, la Procura ha dovuto prendere atto del venir meno dell’originaria contestazione di appropriazione indebita nei confronti degli indagati a causa della mancanza della querela di parte, divenuta condizione di procedibilità indispensabile a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia. Le posizioni di altri 11 indagati marginali, compresi alcuni dipendenti dei locali, sono state archiviate, mentre il procedimento principale prosegue con le fasi dell’udienza preliminare davanti alla giudice Patrizia Martucci.

Le indagini in corso e il quadro operativo nazionale: dalle frodi fiscali alla gestione dei beni sequestrati

L’azione di contrasto svolta dagli organi di polizia economico-finanziaria e dalla magistratura inquirente evidenzia come l’aggressione ai patrimoni illeciti accumulati nella ristorazione costituisca una priorità permanente per la tutela dell’economia legale. Le attività investigative attualmente in corso confermano la continua evoluzione delle tecniche di mimetizzazione e l’interconnessione tra settori commerciali e frodi fiscali complesse.

Ne rappresenta una riprova la maxi-operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Napoli nel luglio 2026, che ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, fino alla concorrenza dell’importo di oltre 21 milioni di euro nei confronti di 16 società e dei relativi rappresentanti legali, accusati di aver costituito una rete di imprese fittizie dedite all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e al riciclaggio di capitali destinati all’inquinamento del tessuto commerciale. O il fascicolo d’indagine aperto dal GICO della Guardia di Finanza a Palermo.

I bilanci operativi generali attestano la continuità dei risultati conseguiti dalle forze dell’ordine: nel solo anno 2025, le misure di prevenzione patrimoniali eseguite dalla Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale hanno consentito di sottoporre a sequestro e ad amministrazione giudiziaria aziende e compendi societari per un valore complessivo di decine di milioni di euro, bloccando 89 immobili e 20 attività commerciali di somministrazione. L’efficacia della rete di prevenzione trova conferma nel costante scambio informativo tra l’Unità di Informazione Finanziaria, la Guardia di Finanza e la Direzione Nazionale Antimafia, con decine di migliaia di riscontri positivi generati dall’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette.

Nonostante i successi conseguiti sul piano repressivo, la gestione dei ristoranti e dei bar confiscati alle consorterie mafiose presenta rilevanti criticità applicative. Nel momento in cui un locale pubblico viene sottratto al controllo criminale e affidato ad un amministratore giudiziario, l’azienda perde il flusso di liquidità illimitata garantito dai traffici illeciti e deve riallinearsi immediatamente a tutti i costi della legalità, compresi i versamenti previdenziali, le norme sulla sicurezza del lavoro e i reali prezzi di fornitura. Tale passaggio determina frequentemente uno stato di sofferenza finanziaria che rischia di condurre le aziende alla liquidazione o al fallimento. Garantire la continuità operativa dei locali confiscati, incentivando il riutilizzo sociale e la salvaguardia dei posti di lavoro incontaminati, rappresenta la sfida centrale per trasformare le vittorie giudiziarie in una reale bonifica economica dei territori.