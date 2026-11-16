Ma per una prova indiziaria Massimo Bossetti è ancora in prigione

L’assoluzione piena di Monica Busetto alla Corte d’Appello di Trento, arrivata venerdì 13 novembre 2026 dopo quasi tredici anni di carcere da innocente, non è soltanto la fine di un calvario giudiziario. È la prova di quanto sia fragile e pericoloso un processo indiziario, quando l’ossessione per la presunta “prova regina” prende il posto del buon senso, della logica e del diritto alla difesa.

Nel nostro ordinamento l’articolo 192 del Codice di procedura penale parla chiaro: gli indizi possono fondare una condanna solo se sono «gravi, precisi e concordanti».

E come ammoniva Francesco Carnelutti, «l’indizio non è una prova, ma soltanto il seme di una prova», che senza verifica rigorosa in contraddittorio rischia di trasformare il sospetto in un dogma.

Ma dove finisce la ragione quando una condanna all’ergastolo si regge su un castello di ipotesi piegate a un unico dato presuntivamente scientifico che alla difesa non è mai stato concesso di verificare?

È esattamente ciò che denunciava Vittorio Feltri nel suo editoriale pubblicato su Libero il 14 ottobre 2018 (“Giustizia fa rima con immondizia”), all’indomani della sentenza definitiva contro Massimo Bossetti.

Con la forza della logica prima ancora che dei codici, Feltri poneva tre interrogativi elementari ma decisivi:

1-perché alla difesa non è stata concessa la possibilità di provare il contrario verificando la correttezza della ricostruzione scientifica dell’accusa;

2-perché dare per scontato che su quel furgone ripreso dalle telecamere ci fosse Bossetti e non un altro; e, soprattutto,

3-quale fosse il movente di un delitto così atroce.