Cronaca
Ma per una prova indiziaria Massimo Bossetti è ancora in prigione
L’assoluzione piena di Monica Busetto alla Corte d’Appello di Trento, arrivata venerdì 13 novembre 2026 dopo quasi tredici anni di carcere da innocente, non è soltanto la fine di un calvario giudiziario. È la prova di quanto sia fragile e pericoloso un processo indiziario.
16 Novembre 2026
L’assoluzione piena di Monica Busetto alla Corte d’Appello di Trento, arrivata venerdì 13 novembre 2026 dopo quasi tredici anni di carcere da innocente, non è soltanto la fine di un calvario giudiziario. È la prova di quanto sia fragile e pericoloso un processo indiziario, quando l’ossessione per la presunta “prova regina” prende il posto del buon senso, della logica e del diritto alla difesa.
Nel nostro ordinamento l’articolo 192 del Codice di procedura penale parla chiaro: gli indizi possono fondare una condanna solo se sono «gravi, precisi e concordanti».
E come ammoniva Francesco Carnelutti, «l’indizio non è una prova, ma soltanto il seme di una prova», che senza verifica rigorosa in contraddittorio rischia di trasformare il sospetto in un dogma.
Ma dove finisce la ragione quando una condanna all’ergastolo si regge su un castello di ipotesi piegate a un unico dato presuntivamente scientifico che alla difesa non è mai stato concesso di verificare?
È esattamente ciò che denunciava Vittorio Feltri nel suo editoriale pubblicato su Libero il 14 ottobre 2018 (“Giustizia fa rima con immondizia”), all’indomani della sentenza definitiva contro Massimo Bossetti.
Con la forza della logica prima ancora che dei codici, Feltri poneva tre interrogativi elementari ma decisivi:
1-perché alla difesa non è stata concessa la possibilità di provare il contrario verificando la correttezza della ricostruzione scientifica dell’accusa;
2-perché dare per scontato che su quel furgone ripreso dalle telecamere ci fosse Bossetti e non un altro; e, soprattutto,
3-quale fosse il movente di un delitto così atroce.
Rileggere oggi quelle domande alla luce del caso Busetto mette i brividi.
Gli interrogativi di Feltri restano tutti.
Anche a Mestre l’impalcatura accusatoria si reggeva sul feticcio di un’unica traccia biologica — tre picogrammi di DNA su una catenina poi rivelatasi contaminata e persino incompatibile per lunghezza con quella della vittima — mentre si ignorava l’assenza di movente e la confessione della reale assassina. Il seme dell’indizio era stato scambiato per una verità intoccabile.
Lo stesso cortocircuito continua a ripetersi per Massimo Bossetti, al quale ancora nell’ottobre 2026 la Corte d’Assise di Bergamo ha negato l’accesso ai reperti per nuove analisi.
A Monica Busetto sono serviti quasi tredici anni di cella per dimostrare che una traccia scientifica può ingannare e un teorema indiziario può crollare. Continuare oggi a negare la controprova alla difesa di Bossetti significa dare ragione a Feltri e ignorare l’insegnamento di Carnelutti: quando si rinuncia a verificare, la giustizia abdica alla ragione.
Come scriveva Leonardo Sciascia, gli indizi sono come i fili della tela di un ragno: separati sono fragili, ma intrecciati dall’ostinazione possono imprigionare anche un innocente.
La verità non teme mai la luce di un nuovo sguardo, mentre solo l’errore ha bisogno del buio per sopravvivere.
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