Alla Meloni conviene ancora cambiare la legge elettorale?

La storia del tentativo del governo Meloni di istituire il “premierato”, ovvero l’elezione diretta del capo del governo, è a dir poco travagliata e passa per un’ipotesi iniziale, nel 2023, di una legge costituzionale che il Parlamento avrebbe dovuto approvare: “Il premierato è la madre di tutte le riforme“, così recitava la premier. Ma siccome l’iter parlamentare delle riforme costituzionali è piuttosto complesso, la Meloni minacciava addirittura il referendum: «Sono molto fiera di questa riforma. Confido in un consenso ampio in Parlamento e se così non dovesse essere chiederemo agli italiani che cosa ne pensano con un referendum».

In caso quindi di inceppi parlamentari, la Meloni pensava addirittura a riformare la costituzione per inserire nella Carta costituzionale l’elezione diretta del premier, che avrebbe dovuto essere accompagnata da una legge elettorale che assegnava un premio di maggioranza – per arrivare al 55% dei seggi elettorali – al partito o ai gruppi di partiti “collegati” (non si sa cosa significasse esattamente la parola, ma si suppone equivalesse a “formalmente alleati”) che avessero ottenuto la maggioranza dei voti, senza neanche indicare la soglia minima necessaria da raggiungere per ottenere il 55% dei deputati nei due rami del Parlamento.

In quegli anni la Meloni si riteneva imbattibile, anche se qualcuno deve lo stesso averle bisbigliato nell’orecchio che difficilmente la Corte Costituzionale avrebbe lasciato passare una riforma del genere, in cui un partito o una lista che arrivava anche solo al 35% dei voti, avrebbe portato a casa tutto: il premier, la maggioranza del parlamento e, ciliegina sulla torta, il capo dello stato, eletto dal quarto scrutino col 50% dei voti più uno.

Si presume quindi che il colpo di genio della Meloni di minacciare un referendum costituzionale sul premierato e il premio di maggioranza, nascesse dalla paura della Corte Costituzionale, così da bypassare le sentenze in cui si era già espressa sul premio di maggioranza. La prima nel 2014 contro il premio di maggioranza previsto dalla legge 270/2005 (“Porcellum”), in quanto attribuito senza una soglia minima di voti. La seconda nel 2017 a favore di un premio di maggioranza assegnato alla lista che avesse raggiunto almeno il 40% dei voti, anche se nella stessa sentenza la Corte di diceva contraria al ballottaggio previsto dall’Italicum (legge elettorale proposta dall’allora governo Renzi, e mai entrata in vigore). Ballottaggio che si sarebbe dovuto tenere tra le prime due liste più votate, nel caso in cui nessuna fosse arrivata al 40%.

La motivazione di questa seconda parte della sentenza era chiarissima: l’Italicum permetteva a una lista che partiva da un consenso iniziale più basso dell’altra lista con cui andava al ballottaggio, di ottenere, se avesse saputo costruirsi una rete di alleanze per il secondo turno, la maggioranza assoluta dei seggi. Faccio un esempio per capire il significato della sentenza: se una delle due liste fosse arrivata al 35% dei voti e l’altra al 25% dei voti, sarebbero andate al ballottaggio. E se la lista con il 25% dei voti fosse riuscita a formare un’alleanza con gli altri partiti per il secondo turno e avesse vinto il ballottaggio, avrebbe vinto il premio di maggioranza, partendo da una base di voti più bassa di quella del partito che era riuscito a raggiungere al primo turno il 35% dei voti. Not fair.

La nascita del Rosatellum, la legge elettorale attualmente in vigore, è dovuta a quelle due sentenze della Corte costituzionale, oltre al fatto che l’Italicum fissava le regole solo per l’elezione della Camera dei deputati, perchè dava per scontato che il referendum di Renzi del 2016 avrebbe portato alla scomparsa del Senato elettivo, quando invece il referendum venne bocciato. Il Rosatellum ha in ogni caso consentito alla coalizione di centrodestra che nel 2022 ha preso il 44% dei voti, di ottenere il 59% dei seggi alla Camera e oltre il 55% al Senato. Non una cattiva legge, quindi, dal punto di vista del governo Meloni, viste le percentuali di seggi ottenuti senza avere preso la maggioranza di voti nel paese.

Bisogna allora spiegare come ha fatto la coalizione di destra a ottenere con il Rosatellum la maggioranza delle due camere, pur avendo solo il 44% dei voti. Or dunque, secondo il Rosatellum, circa 2/3 dei seggi vengono distribuiti proporzionalmente in base ai voti – con il 44% si ottiene il 44% dei seggi – mentre 1/3 dei seggi sono attribuiti nei collegi uninominali: ogni collegio elegge un solo candidato e vince chi prende anche solo un voto in più.

La coalizione di destra è quindi riuscita a portare a casa la maggioranza dei parlamentari grazie al fatto che si è presentata unita nei collegi uninominali, mentre tutti gli altri partiti (PD, MS5, AVS e partiti di centro) si sono presentati divisi.

Ultimo dettaglio (che non è un dettaglio), nel Rosatellum le liste dei candidati sono bloccate (anche per l’elezione dei 2/3 dei parlamentari con il sistema proporzionale) e quindi gli elettori non possono esprimere preferenze (vengono eletti i primi delle liste). Il caso invece dei collegi uninominali, in cui gli elettori sanno chi sarà il candidato eletto, viene invece considerato come la garanzia di una maggiore rappresentatività dei partiti, proprio per via del fatto che gli elettori votano “una persona” e non solo la lista a cui appartiene il candidato (se la persona indicata dalla lista non ti piace, puoi votare per il candidato che preferisci anche se appartiene a un’altra lista).

Chiusa finalmente la lunghissima premessa, espongo velocemente la nuova proposta di legge elettorale immaginata dalla destra per aggirare (parzialmente) le due sentenze della Corte Costituzionale. La proposta di legge viene chiamata Stabilicum e la Meloni dovrà decidere se portarla avanti in Parlamento, visto che non potrà più minacciare di ricorrere allo strumento referendario, come aveva fatto nel 2023. Il pessimo risultato del referendum sulla Giustizia del 22/23 marzo 2026 ha infatti definitivamente spuntato l’arma della premier di ricorrere a un referendum se la legge non venisse approvata dal parlamento.

In questo memento, lo Stabilicum è assegnato all’esame della Commissione Affari Istituzionali (e potrebbe essere ancora modificato). La versione finale della proposta di legge dovrebbe poi essere discussa e approvata dalle due camere. In sintesi, lo Stabilicum prevede:

1) il ritorno al sistema proporzionale,

2) l’abolizione dei collegi uninominali,

3) il premio di maggioranza alla lista/coalizione che supera il 40% e che prenderebbe +70 seggi alla Camera e +35 al Senato (in questo caso la legge rispetterebbe l’ultima sentenza della Corte Costituzionale),

4) anche se il sistema elettorale è proporzionale, non si possono dare preferenze: le liste sono bloccate e si vota per deputati e senatori scelti dai partiti,

5) soglia di sbarramento al 3%.

Avendo però fissato il premio di maggioranza al raggiungimento del 40% dei voti, lo Stabilicum è costretto a reinserire il ballottaggio: se nessuna delle liste arriva al 40%, si fa il ballottaggio tra le prime due (col rischio, tra l’altro, che questa norma subisca ancora la bocciatura da parte della Corte Costituzionale e che quindi la legge non possa venire applicata). Ultimo punto, le coalizioni o i partiti che si presentano devono indicare sulla scheda elettorale chi sarà il premier da loro proposto, anche se secondo lo Stabilicum l’indicazione non è vincolante: “l’indicazione del nominativo da proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri è obbligatoria […] fatte salve le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica”.

In sostanza, nello Stabilicum le liste rimangono bloccate (i candidati sono espressi dai partiti) e, con la scomparsa dei collegi uninominali, scompare definitivamente anche la possibilità per gli elettori di scegliere “il candidato” e non semplicemente il partito. Lo Stabilicum è quindi di una pessima legge che priva gli elettori della possibilità di partecipare anche solo vagamente alla scelta dei parlamentari che verranno eletti, ma soprattutto contiene degli elementi di rischio per la coalizione di centrodestra, soprattutto in un momento come questo, in cui non è affatto scontato che i risultati alla prossima tornata siano identici a quelli del 2022.

Per capire quali rischi potrebbe correre la Meloni se lo Stabilicum venisse approvato dalle camere, facciamo innanzi tutto due simulazioni sul numero di parlamentari che verrebbero eletti con il Rosatellum e con lo Stabilicum, utilizzando i medesimi risultati che erano stati raggiunti dalla coalizione del centrodestra guidata dalla Meloni nel 2022 e quelli degli altri partiti (che non si sono presentati in coalizione nei collegi uninominali).

Nella prima simulazione usiamo ChatGPT di Open AI, attribuendo appunto alla coalizione di destra gli stessi voti che ha preso alle ultime elezioni (il 44%) e supponendo che la sinistra e il centro si presentino ancora divisi. Se si votasse con il Rosatellum, la coalizione di destra otterrebbe 235 seggi alla Camera e con lo Stabilicum (ovvero col proporzionale e con il premio di maggioranza) 246 seggi, guadagnando circa 10 seggi, mentre al Senato passerebbe da 112 seggi a 123 seggi, guadagnando anche in questo caso solo 10 seggi.

Nella seconda simulazione usiamo Claude di Anthropic, che si dimostra più pessimista sui seggi che la coalizione di destra guadagnerebbe con lo Stabilicum: la destra al 44% prenderebbe 230–240 (~59%) alla Camera con il Rosatellum e al Senato ~115–120 (~58%). Con lo Stabilicum, prenderebbe 216 (54%) seggi alla Camera e 108 al Senato (54%).

Per concludere, l’aumento del numero dei seggi che la destra otterrebbe se venisse adottato lo Stabilicum, nel caso in cui i risultati elettorali fossero identici a quelli del 2022 e gli altri partiti non si coalizzassero, non sarebbe tale da giustificare la serie di rischi che la destra potrebbe correre con la nuova legge elettorale. Li elenco qui sotto:

1. la Corte Costituzionale potrebbe bocciare di nuovo il ballottaggio, con il rischio che mesi di dibattito in Commissione e in Parlamento vadano perduti, e il governo (magari in una data vicina alle elezioni) sia costretto a dire: “Scusate, c’eravamo sbagliati, usiamo ancora il Rosatellum”.

2. se la destra, nel caso in cui venisse approvato lo Stabilicum, non raggiungesse il 40%, dovrebbe andare al ballottaggio, col rischio che vinca la coalizione opposta.

3. se la sinistra si risveglia e si coalizza (come parrebbe stia succedendo tra PD, MS5 e AVS) e il vento girasse nel senso del referendum di marzo 2026, la sinistra potrebbe vincere al primo turno contro la destra e prendere il premio di maggioranza.

4. finora non ho parlato del centro/terzo polo, ma con lo Stabilicum il numero di seggi che riuscirebbe a ottenere (se non si coalizza con la destra o con la sinistra) sarebbe irrisorio (il premio di maggioranza va solo ai membri della lista vincente). Con la nuova legge elettorale, il terzo polo scomparirebbe come Atlantide tra i flutti del mare (e infatti Renzi ha già detto di voler proporre un candidato alle primarie dei partiti di sinistra).

Ultimissima conclusione: se qualcuno dei partiti di destra dovesse cimentarsi in una simulazione anche solo lontanamente simile a quella che ho maldestramente cercato di fare, arriverebbe alle mie stesse conclusioni e abbandonerebbe lo Stabilicum al suo destino: qualche chiacchierata sonnolenta in Commissione, senza forzare la mano per presentare il disegno di legge alla Camera e al Senato.

A questo punto, il progetto del premierato della Meloni si rivelerebbe per quello che è: carta straccia, tempo sprecato, sogni di gloria e soprattutto il tradimento definitivo degli elettori italiani, costretti a votare per l’ennesima volta le liste bloccate dei partiti, con l’unica consolazione di trovare il nome della Giorgia nazionale sulla scheda, mentre la sinistra ha già cominciato a scannarsi in una lotta senza quartiere (le primarie…) per trovare il nome da mettere su una scheda che forse non vedrà mai la stampa. Sinistra che, aggiungo, sembra dimenticarsi dell’importanza dei programmi da condividere, nel caso in cui decida – che via sia il Rosatellum o lo Stabilicum – di coalizzarsi alle prossime elezioni. Una sinistra che tra l’altro si dimentica di quanto sarebbe gentile restituire agli elettori la possibilità di indicare sulla scheda elettorale il candidato che preferiscono (come avviene peraltro alle elezioni europee).

Sulla partitocrazia, bisogna ammetterlo, destra e sinistra sembrano avere le stesse posizioni. Cito dalla Treccani per spiegare cosa si intende per partitocrazia: “La sovranità, anziché risiedere nel popolo e nei suoi rappresentanti eletti, viene esercitata dai vertici dei partiti politici”.

E’ stato più facile votare al referendum – potevamo almeno dire “No” a una proposta di legge – di quanto lo sarà alle politiche, in cui dovremo dure “Sì” a un partito, a scatola chiusa, oppure, ancora peggio, a un leader come la Giorgia nazionale che ha collaboratori all’altezza di Delmastro, socio in una bisteccheria – sic – che riciclava i soldi della camorra.

Arriverà un momento in cui gli elettori italiani sceglieranno l’astensione piuttosto che mettere una poco dignitosa croce “in bianco” su una scheda.

I would prefer no to.