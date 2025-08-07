Altri dieci giorni di caldo rovente sull’Italia

Nel corso dei prossimi 10 giorni caldo rovente sull’Italia, picchi sino a 40 gradi. Lo riferisce, in una conversazione con l’agenzia Ansa, Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, nel segnalare l’arrivo di un anticiclone africano con temperature fino a 40°C all’ombra su gran parte dell’Italia. Sulla stessa linea anche Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, secondo cui «da oggi e ancor più nel fine settimana sarà l’anticiclone subtropicale a componente africana a dominare la scena sull’Europa centro-meridionale, inglobando al suo interno anche la nostra Italia, che sperimenterà così una nuova ondata di caldo intenso

«Sono valori di calore estremo – dice Tedici – anche perché siamo ad agosto e le giornate hanno iniziato ad accorciarsi, in particolare, l’anticiclone africano porterà 40°C a Terni, 39°C a Firenze, 38°C anche a Roma. Negli stessi giorni, durante il primo picco del weekend, anche a Milano massime di 36°C e 40°C percepiti a causa dell’alta umidità. L’anticiclone dovrebbe persistere almeno fino al 16-17 agosto con la bolla africana caratterizzata da minime sui 20-24°C e massime tra i 35 e i 40°C; mentre nella settimana successiva non si esclude una fase temporalesca specie al Nord».

«Il robusto e rovente anticiclone tropicale, già da alcuni giorni – aggiunge Mazzoleni – sta arroventando l’Europa occidentale con temperature da record tra Iberia e Francia. Queste roventi masse d’aria, che tuttavia non raggiungeranno i valori record di 28-30 gradi a 1.500 metri come lo scorso giugno inizieranno gradualmente a raggiungere nei prossimi giorni la nostra Penisola, dando così il via a una nuova ondata di caldo che si farà sentire già nel prossimo weekend». Tra sabato e domenica le massime si spingeranno oltre i 35 gradi da Nord a Sud dello Stivale, con locali picchi domenica sino a 36-38 gradi in Val Padana e nelle aree interne delle regioni tirreniche centrali. Anche al Sud il caldo si farà sentire, con estremi sino a 36-38 gradi su Tavoliere, Metapontino, Beneventano e le zone interne delle isole maggiori.

Le previsioni di ilmeteo.it in dettaglio

Giovedì 7. Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro e al Sud sole e caldo in deciso aumento. Venerdì 8. Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro: sole e caldo in forte aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in deciso aumento.Sabato 9. Al Nord: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento. Al Centro: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento.