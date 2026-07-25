Il tempo è verticale

Viviamo il tempo come una linea da percorrere, ma forse la sua natura è un’altra. Non è la velocità a disorientarci, bensì la perdita della sua profondità. Perché il tempo che conta non è quello che passa: è quello che continua a trasformarci.

Da secoli immaginiamo il tempo come una linea. Forse il problema è che il tempo non lo è mai stato. Pensiamo la nostra esistenza come una successione ordinata di giorni, mesi e anni. Il passato è alle spalle, il futuro davanti a noi. Tutto ciò che facciamo sembra avere un’unica direzione: andare avanti.

Anche la politica sembra essersi consegnata a questa rappresentazione del tempo. Ogni giornata pretende una risposta immediata, ogni notizia impone una presa di posizione, ogni crisi deve essere affrontata nell’arco di poche ore. È il regno dell’urgenza. Non c’è tempo per lasciare sedimentare gli eventi, per distinguere ciò che è destinato a durare da ciò che domani sarà già dimenticato.

Per questo siamo portati a pensare che il problema del nostro tempo sia la velocità.

Forse, invece, è un altro.

Forse abbiamo smesso di credere che il tempo possa avere una profondità.

Lo capiamo nella vita di tutti i giorni. Ci sono pomeriggi interi di cui non conserviamo alcun ricordo e pochi minuti che continuano a vivere dentro di noi per decenni. Un incontro può durare un’ora e cambiare il corso di una vita. Una frase ascoltata da bambini può tornare a illuminarci quando ormai siamo anziani. Il calendario registra la stessa durata, ma noi sappiamo che non è la stessa cosa.

Questo significa che la nostra esperienza non si misura soltanto con l’orologio.

Esiste una differenza tra il tempo che passa e il tempo che ci trasforma. Ed è una differenza che nessun calendario riesce a registrare.

Alcuni incontri durano una sera e continuano ad accadere per tutta la vita. Altri riempiono anni interi senza lasciare traccia. Non è una contraddizione. È il segno che il tempo non è soltanto una misura. È un luogo nel quale alcune esperienze mettono radici e altre scorrono via senza sedimentare.

Forse per questo oggi ci sentiamo spesso disorientati. Non perché viviamo troppo in fretta, ma perché facciamo sempre più fatica ad abitare ciò che viviamo. Consumiamo gli avvenimenti prima che possano diventare esperienza. Le notizie si sostituiscono alle notizie, le emozioni alle emozioni, le indignazioni alle indignazioni. Ma quasi nulla riesce a trasformarci.

Restituire profondità al tempo non significa rallentare. Significa permettere alle cose di lasciare un segno. Perché una società non cambia quando accadono molti fatti. Cambia quando alcuni fatti continuano a lavorare dentro le persone, anche dopo che i titoli dei giornali li hanno dimenticati.

Non abbiamo bisogno di aggiungere tempo alla vita. Abbiamo bisogno di restituire profondità al tempo che già viviamo. Senza questa profondità, anche la politica finisce per vivere soltanto alla giornata.