Non lo so – La frase che abbiamo dimenticato

«Non lo so» è una delle frasi più importanti che un essere umano possa pronunciare, eppure sembra scomparsa dal linguaggio pubblico. In una società che pretende risposte immediate, riscoprire il valore del dubbio significa tornare ad ascoltare e a conoscere davvero.

C’è una frase che sembra scomparsa dal linguaggio pubblico: «Non lo so».

Eppure, è una delle affermazioni più importanti che un essere umano possa pronunciare.

Politici, giornalisti, opinionisti, esperti, influencer. Tutti sembrano avere una risposta pronta. Un’interpretazione immediata. Una spiegazione disponibile in tempo reale.

Il dubbio è diventato qualcosa da nascondere. L’incertezza è diventata debolezza. L’attesa è diventata inefficienza. Abbiamo finito per credere che ogni domanda debba ricevere una risposta immediata, come se il tempo della ricerca fosse un lusso che non possiamo più permetterci.

Eppure, una parte decisiva dell’esperienza umana continua a svolgersi proprio lì: nel territorio del non sapere. Non sappiamo perché una persona ci ama. Non sappiamo perché un lutto ci colpisce in un modo e non in un altro. Non sappiamo chi diventeremo tra dieci anni. Non sappiamo che cosa accadrà domani.

Per secoli il dubbio è stato considerato una componente essenziale della conoscenza. Oggi sembra quasi un difetto da correggere.

Forse perché il non sapere ci espone. Ci rende vulnerabili. Ci priva della protezione che deriva dall’avere sempre una spiegazione a disposizione.

Eppure, le persone più interessanti che ho incontrato nella mia vita non erano quelle che possedevano tutte le risposte. Erano quelle capaci di abitare le domande.

Dire «non lo so» non significa rinunciare alla ricerca. Significa riconoscere che la realtà è sempre più grande delle nostre interpretazioni.

Forse una società incapace di pronunciare queste parole è destinata a parlare sempre di più e ad ascoltare sempre di meno.

Perché ogni autentica conoscenza comincia esattamente dove finisce la presunzione di sapere già.