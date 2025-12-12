Premio Bancor 2025 a Mario Draghi e alla direttrice dell’Economist Zanny Minton Beddoes

Mario Draghi, già banchiere centrale ed ex premier italianno, è il vincitore del Premio Bancor 2025. Il riconoscimento gli è stato consegnato l’11 dicembre da Federico Carli, presidente e fondatore dell’Associazione Guido Carli, ed Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, ente patrocinatore del premio. A celebrare Draghi è intervenuto anche Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia, che gli ha dedicato una laudatio sottolineandone la statura istituzionale e il ruolo cruciale svolto negli equilibri economici globali.

La giuria del Premio Bancor ha voluto premiare Draghi per la sua capacità di «promuovere la cooperazione e la fiducia tra Nazioni e attori economici», qualità che ne hanno segnato l’intera carriera, dalla guida della Banca centrale europea fino al ruolo politico alla guida dell’Italia. Il nome di Draghi si aggiunge così a una lista di eccellenze che include Mervyn King (2022), Larry Summers (2023) e Raghuram Rajan (2024).

Nel suo intervento, Federico Carli ha ricordato l’importanza del Premio Bancor nel restituire qualità e profondità al dibattito economico in un momento segnato da incertezze globali. Carli ha sottolineato come il premio si ispiri al dialogo tra Guido Carli ed Eugenio Scalfari, basato su rigore analitico, pragmatismo e rifiuto delle semplificazioni. Quest’edizione, inoltre, introduce una novità decisiva: la creazione delle Borse Bancor, un investimento concreto nelle nuove generazioni, destinato a promuovere competenze e merito tra giovani aspiranti giornalisti.

Anche Ernesto Fürstenberg Fassio ha messo in evidenza la rilevanza della figura di Draghi come punto di riferimento in un mondo attraversato da tensioni internazionali sempre più complesse. Secondo Fassio, le indicazioni e la visione dell’economista rappresentano «una bussola» per affrontare le sfide presenti e per guidare la transizione verso modelli economici più sostenibili. Un esempio, ha aggiunto, che deve ispirare soprattutto i giovani: proprio in quest’ottica nascono le Borse Bancor 2026, pensate per favorire un’informazione economica più equa, corretta e approfondita.

Accanto al premio per l’economia, anche quest’anno il Premio Bancor per il Giornalismo ha celebrato una figura chiave della comunicazione economica internazionale. Dopo Francine Lacqua (2024), il riconoscimento 2025 è stato attribuito a Zanny Minton Beddoes, direttrice del settimale The Economist. La scelta conferma la volontà del Premio di valorizzare un’informazione economica rigorosa, capace di incidere sul dibattito pubblico globale.

Il Premio Bancor trae ispirazione dal “Bancor” di John Maynard Keynes, la valuta sovranazionale proposta nel 1944 durante gli accordi di Bretton Woods per promuovere un ordine economico più equilibrato. Ripreso negli anni Settanta come pseudonimo da Guido Carli ed Eugenio Scalfari, “Bancor” divenne simbolo di analisi lucida e visione critica delle dinamiche monetarie internazionali. Oggi, quello stesso spirito rivive nel Premio, che dal 2022 celebra personalità capaci di interpretare e comprendere le grandi sfide del nostro tempo.

Con l’assegnazione del Premio Bancor 2025 a Mario Draghi e a Zanny Minton Beddoes, l’edizione di quest’anno riafferma il valore dell’eccellenza: da un lato, la leadership economica e istituzionale; dall’altro, il ruolo del giornalismo competente e responsabile. Due direttrici essenziali per costruire un futuro più stabile, consapevole e aperto al progresso.

