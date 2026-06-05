Italia
Ritorno al nucleare: l’Italia vota il futuro
La Camera approva la delega: le nuove tecnologie per l’autonomia energetica e lo sviluppo del Paese, oltrepassando anni di paure e veti ideologici
La Camera dei Deputati ha dato il via libera: il ritorno al nucleare in Italia inizia a prendere una forma concreta e istituzionale. Finalmente, dopo decenni di veti ideologici che hanno soffiato costantemente sulla paura irrazionale della gente, causata dal trauma dell’incidente di Chernobyl, l’Italia e l’Europa tornano a guardare all’atomo con pragmatismo.
Ci è voluto un duro scontro con la realtà per farci svegliare: la recente e drammatica crisi del Golfo, unita allo stop forzato alle forniture di gas dalla Russia, ha messo a nudo tutta la fragilità del nostro sistema energetico. Rimanere ancorati a vecchi dogmi non è più sostenibile.
Centrali pulite e nuova indipendenza energetica
L’approccio odierno all’atomo è radicalmente diverso da quello del secolo scorso. Le nuove tecnologie scientifiche, come i mini-reattori modulari (SMR) e i costanti passi avanti verso la fusione, permettono oggi di progettare e costruire centrali pulite, sicure ed estremamente efficienti.
I vantaggi strategici per il nostro Paese sarebbero enormi e si fondano su tre pilastri interconnessi. In primo luogo, una produzione interna stabile e programmabile garantirebbe un’autonomia energetica finalmente capace di renderci immuni dai ricatti geopolitici e dalle fluttuazioni dei mercati esteri. A questo si aggiunge una forte spinta alla crescita economica, poiché la filiera atomica produrrà nuova ricchezza stimolando l’intero tessuto industriale nazionale. Infine, non va sottovalutato il potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, dal momento che l’apertura dei cantieri e la complessa gestione degli impianti richiederanno migliaia di nuovi profili per figure tecniche altamente qualificate.
Servirà un nuovo referendum? La sfida della coscienza popolare
Dal punto di vista strettamente legislativo, la legge delega approvata in Parlamento non richiede un referendum confermativo per entrare in vigore. Tuttavia, la Costituzione italiana prevede lo strumento del referendum abrogativo. È quindi praticamente certo che i comitati del “No” e le opposizioni si attiveranno subito per raccogliere le 500mila firme necessarie a cancellare la legge, tentando di replicare quanto accaduto nel 1987 e nel 2011.
Ecco perché sarà fondamentale, fin da oggi, intraprendere una massiccia e onesta campagna per sensibilizzare la coscienza popolare sul ritorno al nucleare. I cittadini devono essere informati attraverso la scienza e i dati, contrastando le derive allarmistiche e demagogiche che hanno condizionato le votazioni passate.
Rinnovabili e atomo: una sinergia indispensabile
Un altro falso mito da sfatare è che l’energia nucleare escluda lo sviluppo green. Al contrario, parallelamente nulla impedisce di investire in modo massiccio sulle energie rinnovabili.
Anzi, questa alleanza potrebbe rappresentare finalmente la vera svolta ecologica. Il limite storico di sole e vento è l’intermittenza: le centrali di nuova generazione offrirebbero quel “carico di base” (“baseload”) costante e a zero emissioni necessario per stabilizzare la rete elettrica, supportando le rinnovabili senza dover ricorrere al carbone o al gas nei momenti di calo produttivo.
La politica divisa: il progresso contro i signori del petrolio
Come da copione, il dibattito su questi temi ha spaccato in due il panorama politico. Da una parte, le voci a favore che sostengono una linea di buonsenso e concretezza, mirata a garantire un futuro competitivo all’industria nazionale. Dall’altra, si alzano le solite voci contro: i professionisti del “No su tutto”, pronti ad affossare qualsiasi progetto infrastrutturale o tecnologico in nome di un ambientalismo di facciata.
È un paradosso amaro: opponendosi all’unica fonte capace di garantire grandi quantità di energia pulita e continuativa, i detrattori preferiscono, di fatto, mantenere il nostro Paese ancora schiavo dei signori del petrolio. Oggi, però, l’Italia ha l’occasione di spezzare queste catene e scegliere finalmente lo sviluppo.
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