Urne aperte e affluenza record: l’Ungheria sembra pronta a liquidare lo storico premier sovranista. Ma il probabile vincitore, ex delfino e insider di sistema, potrebbe essere solo una mossa del regime per cambiare tutto e non cambiare niente

Mentre le urne ungheresi si avviano verso la chiusura – i seggi chiuderanno stasera alle 19:00 e per i risultati definitivi occorrerà attendere la notte, se non la mattinata di domani – l’Europa intera trattiene il fiato. L’alta, altissima affluenza registrata fin dalle prime ore del mattino è il classico indicatore da manuale di scienza politica: quando il popolo corre alle urne, di solito, c’è un regime che scricchiola e un forte desiderio di rottura. Tutti gli occhi sono puntati sulla presunta caduta del tiranno, ma come spesso accade in geopolitica, il retroscena che nessuno vuole vedere è infinitamente più interessante della cronaca elettorale.

Il crepuscolo del sovrano: gli errori fatali di Viktor Orban

Viktor Orban non è un politico qualunque; è l’architetto di una visione. Carismatico, spregiudicato, filo-Putin, ammiratore di Donald Trump e teorico della “democrazia illiberale”, è innegabile che abbia preso un Paese ai margini e lo abbia posto al centro della scacchiera internazionale, rilanciandone per anni l’economia con politiche eterodosse. Ma il potere logora, soprattutto chi non lo divide.

Nell’ultimo biennio, la macchina perfetta di Orban si è inceppata, vittima della sua stessa hybris. Gli errori strategici si sono sommati: l’inflazione ungherese è schizzata alle stelle rendendo il costo della vita insostenibile; il veto prolungato sugli aiuti all’Ucraina ha isolato Budapest in Europa; ma soprattutto, Orban ha rotto lo storico asse di Visegrad, alienandosi le simpatie della Polonia, da sempre il suo scudo principale contro le sanzioni di Bruxelles. A questo si aggiunge un fattore biologico ed estetico: nell’ultimo anno, il leader è apparso affaticato, spompato, privo di quella lucidità predatoria che lo ha sempre contraddistinto. Non è più un ragazzino, e l’Ungheria se n’è accorta.

La spinta giovanile e l’onda anti-governativa

In questo vuoto di ossigeno politico è tornato a ruggire un movimento anti-Orban che, in realtà, non è mai morto, ma covava sotto la cenere. È una spinta fortemente popolare, a tratti populista essa stessa, animata dai giovani e dalla borghesia urbana di Budapest. Cosa chiedono? Meno sovranismo asfissiante, un ritorno allo Stato di diritto (da molti considerato sospeso) e un riallineamento con l’europeismo. È un vento di protesta genuino, che cercava solo un catalizzatore per trasformarsi in uragano. E il catalizzatore è arrivato.

Chi è davvero Péter Magyar? L’insider che si è fatto oppositore

Chi ha capitalizzato questo dissenso non è un vecchio eroe della sinistra dissidente, ma Péter Magyar. Ed è qui che la narrazione occidentale inizia a scricchiolare. Magyar non ha un vero partito strutturato, non ha una macchina organizzativa territoriale: è una one-man-show, un brand costruito attorno alla sua figura di moralizzatore. Ma da dove viene il nuovo paladino della democrazia?

Magyar non è un outsider, è il prodotto più puro dell’orbanismo. Avvocato, ex diplomatico, ex marito dell’ex Ministra della Giustizia Judit Varga (una delle fedelissime di Orban), Magyar ha razzolato per anni nei gangli del potere e nelle ricche clientele di Stato, ricoprendo ruoli di vertice in aziende governative come il Centro Prestiti Studenteschi. È stato parte integrante del “sistema” fino a ieri l’altro. Poi, a febbraio, lo scandalo: la Presidente della Repubblica e la stessa ex moglie di Magyar si dimettono dopo aver concesso la grazia a un uomo coinvolto in una copertura di abusi su minori.

In quel momento, fiutando il vento del disastro e la rabbia montante, Magyar si è smarcato. Ha sputato nel piatto in cui aveva lautamente mangiato, si è dimesso dagli incarichi di Stato e ha iniziato a sparare a zero contro i vertici di Fidesz. Un tempismo perfetto. Una metamorfosi folgorante da cortigiano a rivoluzionario.

Le reazioni in Italia: il circo delle illusioni

Se, come sembra probabile, Magyar uscirà vincitore, preparatevi al consueto teatrino della politica italiana. La sinistra nostrana esulterà stappando spumante, spacciando la vittoria di Magyar per il crollo delle destre sovraniste in Europa e suggerendo, con un sillogismo zoppicante, che il prossimo governo a cadere sarà quello di Roma. La destra italiana, dal canto suo, farà spallucce e nicchierà: diranno che “questa è la democrazia”, che “i popoli scelgono” e che “l’Ungheria resta un partner, lavoreremo anche con questo nuovo leader”. Entrambi si sbagliano. Ogni Paese fa storia a sé, e proiettare le nostre nevrosi provinciali su Budapest è un errore di miopia geopolitica.

Il Gattopardo di Budapest: e se fosse un “Orban 2”?

Arriviamo così al cuore della questione, il vero “elefante nella stanza” che le cancellerie europee fingono di non vedere. Due leader populisti a confronto, uno uscente e uno entrante, per cambiare tutto e non cambiare nulla. È irragionevole pensare che Magyar non rappresenti un vero cambiamento? Assolutamente no.

Magyar è un leader di destra. Più moderato e presentabile, certo, ma ideologicamente forgiato nelle fucine di Fidesz. E qui la lente dell’analista deve spingersi oltre la cronaca: durante questa campagna elettorale, Viktor Orban non ha lottato. È sembrato svogliato, quasi rassegnato, ha opposto una resistenza di facciata. Per un combattente nato come lui, è un’anomalia clamorosa.

Pensare che questa successione sia un maquillage politico ben architettato non è da complottisti o terrapiattisti, ma da acuti osservatori dell’Est. La macchina comunicativa orbaniana, sentendo il terreno franare e intercettando la sfiducia inarrestabile, potrebbe aver creato – o quantomeno assecondato – il suo apparente nemico. Un brand antitetico nella forma, ma in perfetta continuità nella sostanza.

Magyar vuole più Europa? Anche Orban non ha mai voluto uscire dall’UE, ha solo voluto spremerne i fondi a modo suo. Il sospetto, fondato, è che l’Ungheria si stia preparando a eleggere un “Orban 2.0” dal volto pulito, un esecutore brillante manovrato dal vecchio leone che farà un passo indietro per restare saldo al potere nell’ombra. Il Gattopardo d’oltrecortina è servito: se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che Péter Magyar vinca. E a Bruxelles, forse, faranno pure finta di crederci.