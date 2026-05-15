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Il G2 e l’illusione di Pechino: tra il “Grand Bargain” di Trump e il gelo dei mercati
Dietro l’entusiasmo ostentato dal tycoon e il pragmatismo silenzioso di Xi Jinping si nasconde un nuovo ordine mondiale che mette all’angolo l’Europa. Analisi di un vertice dove il silenzio della Cina conta più delle parole americane
Mentre i flash delle macchine fotografiche illuminavano la Grande Sala del Popolo a Pechino, l’atmosfera respirata dai mercati finanziari globali non avrebbe potuto essere più diversa. Da una parte, il consueto storytelling di Donald Trump: “accordi fantastici”, una “svolta storica” e un’intesa commerciale che, a suo dire, risanerà le casse americane. Dall’altra, il silenzio assordante di Xi Jinping, che non ha confermato né i dettagli tecnici né l’entità dei volumi d’acquisto millantati da Washington. Questa asimmetria comunicativa ha generato un’apertura glaciale per le borse: Milano, Francoforte e New York hanno virato in rosso, mentre l’euro frana sotto il peso dell’incertezza. Quella a cui abbiamo assistito non è stata la chiusura di una guerra commerciale, ma l’inizio di una partita a scacchi geopolitica molto più pericolosa.
Aspettative contro realtà: il bluff degli accordi commerciali
La discrepanza tra la narrazione americana e la cautela cinese è il primo segnale di una “Solidità Evolutiva” che manca. Trump ha bisogno di successi immediati da vendere al proprio elettorato e ha annunciato intese che Xi Jinping si è ben guardato dal sottoscrivere ufficialmente. Fonti vicine ai negoziatori parlano di “accordi ufficiosi” legati all’acquisto di energia e prodotti agricoli, ma la verità è che Pechino sta usando il tempo come arma. La Cina accoglie Trump con gli onori di un “nemico-amico”, consapevole che l’instabilità politica interna degli Stati Uniti rende ogni firma sulla carta estremamente volatile. Per Xi, Trump non è un partner, ma uno strumento per scardinare il multilateralismo occidentale e forzare un nuovo bipolarismo in cui l’Europa non è nemmeno seduta al tavolo.
Taiwan e Hormuz: il grande baratto sulla pelle del mondo
Il vero cuore del vertice non è stato il deficit commerciale, ma lo scambio di pedine sulle mappe geografiche. Sul tavolo sono finiti due dei punti di pressione più caldi del pianeta: lo Stretto di Taiwan e lo Stretto di Hormuz. Le indiscrezioni “spy” che filtrano dai corridoi diplomatici suggeriscono un tentativo di Trump di barattare un disimpegno statunitense nel Mar Cinese Meridionale in cambio di un aiuto cinese nel contenere l’Iran e stabilizzare i prezzi del petrolio. È il realismo cinico portato all’estremo: cedere la sovranità tecnologica di Taipei (e dei suoi microchip) per ottenere un abbassamento dell’inflazione energetica in patria. Ma Pechino non regala nulla: la Cina sa che ogni concessione americana su Taiwan è un passo irreversibile verso la fine dell’egemonia statunitense nel Pacifico.
Retroscena “spy” e l’accoglienza glaciale dei mercati
L’intelligence parla di una visita blindata non solo per ragioni di sicurezza fisica, ma per una vera e propria guerra elettronica sotterranea. Durante i colloqui, si sarebbero verificati blackout mirati e interferenze nei sistemi di comunicazione della delegazione americana, un modo per Pechino di ribadire chi controlla il terreno di gioco. Questa tensione sottocutanea è stata immediatamente captata dagli investitori. La Borsa non crede ai proclami di Trump perché vede nel pragmatismo di Xi una strategia di lungo periodo volta a logorare l’Occidente. Il crollo dell’euro e la fuga verso i beni rifugio segnalano che il mercato ha paura di un “G2” che decide le sorti del pianeta ignorando le regole del commercio internazionale e la stabilità delle supply chain.
Il rischio irrilevanza per l’Italia e l’Europa
In questo scontro tra titani, il ruolo dell’Europa appare drammaticamente marginale. Mentre Washington e Pechino ridisegnano le rotte del commercio e della sicurezza, Bruxelles resta prigioniera dei propri veti interni. Per l’Italia, il rischio è quello di diventare un territorio di conquista o, peggio, un’area di passaggio insignificante. Se Trump decide di sacrificare la stabilità geopolitica globale per un vantaggio elettorale a breve termine, l’Europa si troverà schiacciata tra il protezionismo americano e l’espansionismo cinese. La vera sfida per le nostre imprese non è più solo l’efficienza produttiva, ma la capacità di sopravvivere in un mondo dove le alleanze non si basano più sui valori condivisi, ma su scambi di convenienza tra “uomini forti”. Il vertice di Pechino ci consegna una certezza: l’era della sicurezza garantita è finita, e chi non sa giocare a scacchi è destinato a essere mangiato.
Nuove alleanze imprenditoriali e network extra UE? Sì, grazie.
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