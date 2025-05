Addio a Pepe Mujica: l’ex Presidente dell’Uruguay si è spento ad 89 anni dopo una vita al servizio degli altri

José “Pepe” Mujica, presidente dell’Uruguay tra il 2010 e il 2015, è morto all’età di 89 anni, dopo aver combattuto contro un cancro all’esofago, diagnosticatogli nell’aprile dello scorso anno. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dall’attuale presidente dell’Uruguay, Yamandú Orsi, sulle sue pagine social. “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro collega Pepe Mujica. Presidente, attivista, riferimento e leader. Ci mancherai tanto, caro. Grazie per tutto ciò che ci hai dato e per il tuo profondo amore per il tuo popolo”, ha affermato Orsi.

Pepe Mujica, ha rivestito, come dicevamo, il ruolo di Presidente dell’ Uruguay dal 2010 al 2015. Anni duranti i quali ha, con dedizione totale, permesso che una piccola nazione sudamericana, si trasformasse in una delle democrazie più liberali del mondo a livello sociale, legalizzando la marijuana ed i matrimoni tra persone dello stesso sesso, nonché promulgando la prima legge che riconosceva alle donne il diritto di abortire, facendo conquistare al suo Paese, una posizione chiave nelle settore delle energie alternative.

Un cordoglio unanime da molte parti del mondo si sta facendo largo in queste ore, innalzando le rarissime doti intellettuali e morali di Pepe Mujica, strenuo combattente e rivoluzionario al servizio degli altri, che ha testimoniato come pochi che, il potere deve essere considerato uno strumento per migliorare le condizioni di vita di tutti, dunque attuando forme di governo condivise. Ha sempre vissuto nella sua casa di campagna di Montevideo.

José Alberto Mujica Cordano, per tutti “Pepe“, era nato a Montevideo nel 1935, da figli di immigrati baschi e liguri, ed era entrato in parlamento per la prima volta come deputato nel 1995. Si era guadagnato la fama di “presidente più povero del mondo”, per aver donato quasi tutto il suo stipendio in beneficenza, durante la sua presidenza (2010-2015). Considerato uno dei più grandi emblemi della sinistra mondiale, schiena dritta, sguardo limpido, ha avversato indefessamente il consumismo, per esempio prendendo parte agli eventi ufficiali in sandali e possedendo come bene più prezioso, un Maggiolino Volkswagen del 1987.

“La vita non è solo lavorare. Bisogna dedicare un buon tempo per le pazzie che ognuno di noi ha, perché sei vivo quando usi il tuo tempo per correre dietro ad una passione, a qualcosa che ti da davvero qualcosa”.

Pepe Mujica (1935-2025)