A Milano la tappa finale del Premio Women Value Company 2025

Si è conclusa a Milano, presso la torre Gioia 22, la tappa finale del Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo 2025, iniziativa realizzata dal Gruppo guidato da Carlo Messina insieme alla Fondazione Marisa Bellisario e, da quest’anno, con il contributo di Intesa Sanpaolo Innovation Center. Giunto alla nona edizione e riconosciuto come categoria speciale del Premio Marisa Bellisario, il progetto promuove e valorizza le imprese che si distinguono per l’impegno nella parità di genere e nella crescita professionale femminile.

Nel 2024 sono arrivate circa 1.000 candidature da tutta Italia, da cui sono state selezionate 80 PMI, premiate in tre tappe territoriali: Bologna, Napoli e Milano. Nel capoluogo lombardo sono state celebrate 33 imprese del Nord Italia e assegnate le menzioni speciali: Optec per l’innovazione, Cooperativa Orizzonti per il sociale e la Mela d’Oro Piccola Impresa a MyLime, realtà impegnata sul Digital Product Passport.

Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, ha ricordato il valore di un modello d’impresa capace di unire equità, inclusione e competitività. Anna Roscio, Executive Director Imprese di Intesa Sanpaolo, ha evidenziato il ruolo del credito a sostegno dell’imprenditoria femminile, rafforzato da un plafond dedicato da 1 miliardo di euro, mentre Viviana Bacigalupo, DG Innovation Center, ha ribadito l’importanza dell’innovazione come leva per una crescita sostenibile.

Il profilo delle 80 imprese premiate conferma un’elevata attenzione al welfare: 85% con iniziative di conciliazione vita-lavoro, 86% impegnate nel benessere dei dipendenti e 30 già in percorso di certificazione per la parità di genere. Per il 2025 le Mele d’Oro sono state assegnate a MyLime (piccole imprese) e Mulan Group (medie imprese).

Accanto al Premio, Intesa Sanpaolo sostiene la crescita femminile con strumenti finanziari dedicati, tra cui S-Loan Diversity, Business Gemma, mamma@work e Welfare Hub, a conferma di una strategia che punta a favorire inclusione, innovazione e sviluppo nei territori.