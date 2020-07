Intesa Sanpaolo investe nell’insurtech e aumenta la sua quota in Yolo

13 Luglio 2020

Yolo è il primo gruppo italiano di servizi e d’intermediazione assicurativa digitale che fornisce microassicurazioni e assicurazioni on demand completamente digitali ed è stato fondato da Simone Ranucci Brandimarte e Gianluca De Cobelli nel 2017. Il gruppo Intesa Sanpaolo, in continuità con quanto avviato nel 2019, ha deciso di aumenta le sue quote proprio nel capitale di Yolo. Lead investors dell’operazione sono Neva Finventures (il corporate venture capital che fa capo a Intesa Sanpaolo Innovation Center e già azionista Yolo dal 2019) e Intesa Sanpaolo Vita, nuovo azionista.

L’aumento di capitale, pari a tre milioni di euro, sottoscritto anche da Primomiglio SGR, ha permesso d’incrementare la compagine azionaria di Yolo con ulteriori nuovi investitori, attivi in settori diversi. Oltre a Intesa Sanpaolo Vita, infatti, sono entrati nel capitale Banca di Piacenza, Be Shaping the Future e CRIF.

Negli ultimi anni il mercato assicurativo è diventato più complesso, soprattutto per via dei cambiamenti tecnologici e dall’avvento dell’insurtech, oltre che per i cambiamenti nei modelli di consumo tipici delle nuove generazioni influenzati dallo sviluppo su larga scala del digitale. Tutto questo ovviamente impatta anche anche il segmento della bancassicurazione, portando nuove sfide nel modo di fare business soprattutto nell’ambito della digitalizzazione dei processi e nei modelli di offerta, che sono sempre più basati sui bisogni immediati del cliente (per esempio una protezione quando, dove e per il tempo che gli serve). L’80% dei clienti considera l’esperienza d’acquisto importante quanto il prodotto stesso, ma solo il 15% è soddisfatto dell’esperienza digitale offerta.

Neva Finventures, che aveva già acquisito una partecipazione di Yolo pari al 20% all’inizio del 2019, conferma così la fiducia nella società partecipando all’aumento di capitale, mentre Intesa Sanpaolo Vita si inserisce come nuovo investitore con una quota pari al 2,5% del capitale, confermando quindi la volontà del gruppo Intesa Sanpaolo, in particolare della sua divisione assicurativa, di continuare a promuovere la patnership con Yolo Group per l’accelerazione del business assicurativo e per lo sviluppo di una collaborazione in grado di proporre polizze on demand, instant e tradizionali.

«La partnership con Yolo ha una valenza strategica per l’intera divisione insurance, che intende sfruttare le potenzialità dell’insurtech per rafforzare la propria offerta, aumentando il ricorso a contratti e canali digitali, e a forme di instant insurance. Con lo stesso obiettivo si creerà nel contempo un laboratorio permanente di sperimentazione della innovazione digitale», ha commentato Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della divisione assicurativa del gruppo.

