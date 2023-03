Dantedì: tante iniziative in tutta Italia per celebrare il Sommo Poeta

24 Marzo 2023

Anche domani, 25 marzo 2023, come da ricorrenza istituita dal Consiglio dei Ministri a partire dal 2020, si celebrerà il Dantedì, ovvero la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri: una data che ricorderebbe, secondo gli studiosi, l’inizio del viaggio in cui Dante si perde nella “selva oscura”. Un tributo al Sommo Poeta, che prende spunto da un editoriale scritto sul Corriere della Sera, dal critico letterario Paolo di Stefano, il quale in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, lanció l’idea di dedicagli una intera giornata ogni anno, per tramandare le sue opere ai posteri ed educarli a conoscerlo ed amarlo.

Quindi, anche per questa terza edizione, le iniziative dedicate al ricordo di Alighieri, saranno tantissime e sparse in tutta Italia ma anche all’estero. Un canale privilegiato nell’allestire eventi partecipati ed interessanti, sicuramente è rappresentato dalla scuole, dove ragazzi e docenti, si cimenteranno nel ripercorrere il suo genio letterario, in modo appassionato ed anticonformista.

Sarebbe impossibile citare tutti gli eventi in programma. Per dare conto di alcuni, segnaliamo diversi appuntamenti da non perdere in Puglia, per esempio, dove le celebrazioni, in quel di Bitonto, si svolgeranno dal 23 al 30 marzo, grazie all’impegno del “Comitato per il Dantedì 2023”, o a Brindisi, dove oggi venerdì 24 marzo alle ore 17:30, presso la libreria Mondadori BookStore di Corso Garibaldi, si terrà un incontro dal tema “Dante e il Diritto: attualità di una contrapposizione politica”, il cui relatore sarà l’Avvocato Emilio Graziuso, con la partecipazione di Giulia Cesaria e Pierpaolo Petrosillo che leggeranno passi dell’Opera Dantesca, e con l’introduzione della Professoressa Teresa Nacci, Presidente del Comitato “Dante Alighieri”di Brindisi. Ancora, spostandoci al nord del nostro Paese, troviamo il “Festival Dantesco”, nell’ambito del progetto “Fronteggiar bresciani e bergamaschi”, che coincide con Brescia e Bergamo “Capitali della Cultura 2023”. E poi, a Ravenna, “Rinascimento Poetico” e il “Centro Dantesco” hanno indetto il Premio Letterario “L’Alloro di Dante” Edizione 2023, Concorso Nazionale -Internazionale di Poesia, con premiazione nella Basilica di San Francesco dove Dante è sepolto.

Mentre, all’estero, spicca l’iniziativa organizzata dalla Società Dante Alighieri-Comitato di Oslo, con una serata celebrativa, sui Canti V e XXVI dell’Inferno, incentrata sul senso dell’Amore e sulla conoscenza filosofica del personaggio Ulisse e della sua connotazione dantesca. Occasione per sviscerare alcune analogie tra Dante e Henrik Ibsen, uno dei più autorevoli drammaturghi di tutti i tempi, di nazionalità norvegese che, nelle sue narrazioni, incrocia molte volte le tematiche affrontate da Dante nella Commedia, caricandole di immortalità.