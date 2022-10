Tornano le giornate FAI: tanti luoghi magici da visitare il 15 e 16 ottobre

14 Ottobre 2022

Il FAI (Fondo Ambientale Italiano) anche per questo autunno promuove il tradizionale appuntamento con le visite guidate per musei, castelli e dimore piene di storia, arte e cultura, su tutto il territorio nazionale. Alla scoperta dei tesori del Bel Paese. Un’occasione da non perdere

Come di consueto, anche per questo autunno, torna l’appuntamento con le Giornate FAI. Per i prossimi due giorni, infatti, sarà possibile visitare dimore storiche, castelli, musei, siti militari, luoghi d’archeologia industriale, dell’istruzione e centri di ricerca, borghi, percorsi naturalistici e visite a parchi, orti botanici, giardini storici e cortili.

Tutto da scoprire all’insegna del fascino della cultura italiana, attraverso visite guidate volte a rendere consapevoli i cittadini di quanto sia vasto il nostro patrimonio storico, artistico e architettonico. Lo stesso FAI (Fondo Ambientale Italiano), promuove l’undicesima edizione di questa serie di eventi nei giorni di sabato 15 e domenica 16 ottobre.

I giovani volontari dell’associazione si prodigheranno al massimo per permettere l’apertura al pubblico di ben 700 luoghi sparsi per 350 luoghi in tutta Italia, versando un piccolo contributo libero, destinato alla valorizzazione del nostro inestimabile patrimonio paesaggistico.

Un finesettimana, insomma, da poter trascorrere rileggendo la storia, l’arte, e riconnettendosi con la natura, dimostrando l’apprezzamento necessario per il FAI che, con dedizione ed impegno, cura le meraviglie del Bel Paese.

Per l’accesso a molti luoghi è consigliata la prenotazione online sul sito del FAI, fino ad esaurimento posti. Sempre sullo stesso sito del Fondo Ambientale Italiano è possibile consultare e scaricare la lista dei siti aperti al pubblico il 15 ed il 16 ottobre.