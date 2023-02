“My Gas Trainer”: una web-app per sapere in anticipo quanto si spende per il gas

1 Febbraio 2023

Un tool gratuito lanciato da Selectra, web company che aiuta privati e aziende a scegliere e attivare la migliore offerta di luce, gas e internet

Con il dilagare della crisi energetica e il conseguente aumento del prezzo del gas, i consumatori stanno facendo i conti con delle bollette davvero salate, che possono rappresentare problemi importanti per molte famiglie non sempre in condizione di saldarle.

A tal proposito, Selectra, una web company che presta assistenza a privati e aziende circa la scelta delle migliori forniture di luce, gas e internet, ha creato un tool gratuito “My Gas Trainer”, scaricabile dal sito https://selectra.net/, che persegue l’obiettivo di confrontare le offerte di luce, gas, conoscendo per tempo i propri consumi.

Grazie a questa interfaccia dall’utilizzo semplice ed efficace, gli utenti saranno in grado di tenere costantemente monitorate le spese stimate, in relazione ai prezzi all’ingrosso del momento, aggiornati puntualmente da Selectra. Basterà inserire i propri consumi di gas risultanti dalle autoletture del contatore.

Questa applicazione potrà essere adoperata direttamente dal PC o da dispositivo mobile.

Una soluzione a cui ricorrere al bisogno o per archiviare lo storico dei propri consumi. Sarà sufficiente registrarsi inserendo i propri riferimenti ed accedere poi alla propria area personale.

“Con il lancio di My Gas Trainer, Selectra conferma il suo impegno nel fornire ai consumatori strumenti che possano aiutarli ad affrontare questo periodo così complesso dal punto di vista energetico ed economico . Il risparmio, in termini economici ed ambientali, inizia infatti dove si è consci dei propri consumi e noi di Selectra vogliamo dare il nostro contributo affinché gli utenti siano sempre più consapevoli” , dichiara Antoine Arel, co-founder di Selectra Italia .