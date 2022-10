L’Enel premia i consumatori più virtuosi con un piccolo bonus in bolletta

4 Ottobre 2022

Ai clienti di Enel Energia che adotteranno comportamenti virtuosi circa il risparmio energetico verrà corrisposto un bonus direttamente in bolletta. Il vaglio dei consumi dei di mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 sarà raffrontato con quello del 2021

Il Gruppo Enel Energia, in tempi di crisi energetica, ha pensato ad una incoraggiante iniziativa per premiare i comportamenti virtuosi adottati dai propri clienti, al fine di arginare i consumi.

Chi, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2022, infatti, riuscirà a risparmiare energia, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, riceverà direttamente in bolletta un bonus.

L’annuncio è stato dato personalmente dall’amministratore delegato del gruppo Enel, Francesco Starace, durante un intervento ad una conferenza all’Università Luiss di Roma: “Stiamo cercando soluzioni innovative per premiare chi risparmierà energia nei prossimi mesi”, sono state le parole di Starace.

Ma già da diversi mesi agli stessi clienti Enel Energia stanno giungendo lettere con la descrizione dettagliata della iniziativa denominata “EssenzialMente” .

Il bonus in concreto

Sostanzialmente, il bonus ammonterà a 10 centesimi per ogni kWh risparmiato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, rispetto allo stesso trimestre del 2021.

L’adesione all’iniziativa non è necessaria, in quanto l’ottenimento del premio avverrà automaticamente, entro l’emissione della seconda bolletta del 2023 o, laddove si recedesse dal contratto di fornitura o si effettuasse una voltura, nella bolletta di chiusura di rapporto.

I clienti che hanno diritto al riconoscimento del bonus debbono aver sottoscritto un contratto di fornitura a prezzo fisso, nei mesi in cui il valore medio del prezzo unico nazionale risulterà superiore a 400 euro al MWh. I riferimenti, ovviamente, non possono che essere reali e non stimati, ma qualora l’apertura del contratto con Enel Energia, fosse avvenuta nell’ultimo anno, occorrerà confrontare i dati di consumo prossimi con quelli storici del Pod, ossia il codice identificativo da dove promana la fornitura stessa, se consultabili nel Sistema Informativo Integrato.

I suggerimenti di Enel Energia per risparmiare in bolletta

Il Gruppo Enel Energia intende perseguire, attraverso il riconoscimento di un meccanismo premiale qual’è il bonus, un vero e proprio percorso di consapevolezza verso i suoi circa 9 milioni di clienti, sul tema vitale del risparmio energetico. Diviene fondamentale, quindi, alla luce dell’aumento sconsiderato dei costi dell’energia e del caro vita in generale, riuscire a mettere in pratica condotte virtuose in grado di far sentire concretamente meno pressione economica sulla nostra società e, soprattutto, nello svolgimento delle attività quotidiane. Nella missiva recapitata ai consumatori, la compagnia energetica, suggerisce piccoli ma preziosi accorgimenti per ottenere un risparmio in bolletta, come lo scollegare gli alimentatori dalle prese elettriche, in caso di inutilizzo, non lasciare accesi oggetti in modalità stand-by e non dimenticarsi di sbrinare frigo e congelatore quando ricoperti di ghiaccio. Inoltre, avviare gli elettrodomestici solo a pieno carico e negli orari in cui l’energia costa meno, cercando di ridurre le dispersioni di calore e regolando la temperatura degli ambienti senza eccedere. Magari, laddove possibile, cucinare servendosi di un piano di induzione e di pompe di calore che riscaldino. La classe energetica elevata degli elettrodomestici, rimane una ottimo investimento in termini di risparmio energetico.